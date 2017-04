Durante la Fiesta del Surubí: El Voluntariado Goya se vuelve a activar para ayudar a los afectados por las inclemencias climáticas

El coordinador general de las organizaciones que conforman el «Voluntariado Goya», Guillermo Quintana anunció que durante la 42ª Fiesta Nacional del Surubí, colectarán en la entrada, alimentos no perecederos, medicamentos y artículos de limpieza. Esta es una oportunidad de devolver la solidaridad que tuvo el país, cuando Goya lo necesitó.“Durante la Fiesta Nacional del Surubí, el Voluntariado Goya va a tener un estand en el predio, en el cual se recibirán donaciones para los afectados de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut y también para algunos afectados por las lluvias en ciudades de la provincia de Corrientes. Vamos a estar recibiendo alimentos no perecederos, medicamentos y artículos de limpieza. Creemos que la solidaridad no es solo recibir, sino también dar” dijo Guillermo Quintana, desde la coordinación del Voluntariado Goya.“Nosotros recibimos mucha ayuda durante la emergencia hídrica del 2015 y principios del 2016, producto de la Corriente de El Niño. Tuvimos más de 2.000 evacuados, se hicieron más de 200 operativos en nuestra región, se entregaron más de 4.500 módulos de alimentos; y en esa oportunidad recibimos la solidaridad de mucha gente, no solo de nuestra ciudad sino también del resto del país. Creemos que es momento que en esta oportunidad nosotros también hagamos un aporte desde nuestra ciudad para las otras comunidades afectadas. Hay que tener la mirada también en el otro porque hoy le pasa al vecino pero mañana le puede pasar a uno y si no hay cooperación, solidaridad, la mirada en el otro, es difícil salir a flote. Así que creo que va a ser importante, no solo ser donante sino también voluntario”.“Aprovecho para invitar a los que quieran adherirse como voluntarios para estar en el predio. Vamos a estar desde este domingo, que arranca el Pre-Surubí hasta el día sábado. Vamos a tener un estand a unos 30 metros a la izquierda de la entrada principal, en turnos que van desde las 10:00 hasta las 23:00, haciendo un corte a la siesta (pero también va a haber un Guardia Urbana recibiendo a la siesta por si viene alguien). Así que cualquiera que se quiera adherir como voluntario, va a ser bienvenido para trabajar con nosotros”.“Tomamos también contacto con gente de Ituzaingó y estaban necesitando colchones y chapas de cartón. Eso también se va a acopiar, no en el Predio Costa Surubí sino en la sede de Cáritas (por calle Tucumán, entre San Martín y Alvear) en horario matutino. Allí podrán llevar tanto colchones como chapas de cartones, para comprovincianos nuestros que son afectados por estas inclemencias climáticas”.“Las donaciones que se reciban en el Predio Costa Surubí, todos los días se van a registrar y se suben a nuestro Facebook que se llama «Voluntariado Goya», donde pueden ver imágenes, planillas, registros para que haya transparencia, como corresponde en esto momentos más que nunca”.