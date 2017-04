Jornadas regionales de maternidad e infancia realizadas en Hospital Goya - hay que empezar a hacer docencia con la paciente embarazada

La pasada semana se realizaron Las Jornadas de Maternidad e Infancia, correspondiente a la zona Sanitaria que comprende al Hospital Regional de Goya. Una nutrida concurrencia al Auditorio del Hospital “Doctor Camilo Muniagurria” pudo participara durante los dos días que duraron las mismas de las disertaciones de los distintos talleres.Desde el Ministerio de Salud de La Provincia se viene trabajando para mejorar el Control en pacientes embarazadas, por ello la Dirección del Hospital de Goya, a cargo del Doctor Raúl Martínez organizo “Las Jornadas de Maternidad e Infancia” correspondiente a la Región Sanitaria III.El Doctor Gabriel Spontón se refirió a las Jornadas Regionales de Maternidad e Infancia en el Hospital de la ciudad de Goya, “Estas fueron las jornadas de toda la zona sanitaria que corresponde al Hospital que se trato fundamentalmente para coordinar lo que es la captación, control, seguimiento y apropiada derivación de la paciente embarazada”; consultado el Doctor Spontón a quienes estaba orientada las mismas, dijo “en lo que es el control de la embarazada y su correcto seguimiento y su atención debe estar comprometido desde el agente sanitario hasta la Dirección del Hospital con todos los Médicos, Enfermeros, Servicios que están en el medio, eso es fundamental para poder hacer una correcta atención de toda la población, ya que una de las condiciones, por eso hablamos de captación, el Medico muchas veces esta en su consultorio y no llega la paciente al consultorio, otras veces llega al consultorio la paciente o al centro periférico pero luego no llega al Hospital, o no llega a tener la atención correspondiente por una serie de problemáticas que existen en la atención de la salud publica fundamentalmente. La idea es justamente esa toda la línea de atención debe estar comprometida”.Mas adelante el responsable del área de maternidad del Hospital Goya, agrego “Es fundamental hablar de mitos y tabúes en el embarazo, una de las funciones que tenemos todos los agentes que participamos en el control de la embrazada es justamente la Docencia, hay que empezar a hacer docencia con la paciente embarazada, tanto en el momento de inicio de su atención, saber que su atención debe ser temprana, como en la alimentación eso es una cosa fundamental, por que es uno de los problemas mas serios que estamos teniendo hoy que la mala alimentación”; en relación a la continuidad de estos talleres, explico “La idea desde la Dirección del Hospital Goya, esto marca un inicio, no hay ningún tipo de posibilidad de mejorar la situación de la Salud Publica en este y en cualquier otro aspecto, sino hay una continuidad en el tema, la idea es que se realicen periódicamente ya veremos después ir haciendo un intercambio, una comunicación permanente con los centro periféricos y seguir, seguir si no hay continuidad no vamos a lograr ningún resultado”. Para destacar finalmente “el objetivo nuestro es la mejoría de la situación de cada persona de cada embarazada”.