Concejal Kalenberg: “La decisión de aprobar la ordenanza de la planta asfáltica fue correcta”

“Por donde se lo mire fue un éxito” resaltó el concejal Cesar Kalenberg respecto de la compra de maquinarias y la adquisición por sistema de leasing de la planta asfáltica aprobada por el HCD, y juzgó como “acertada” la decisión del Intendente Bassi. En el programa “La Voz del Concejo Deliberante” el edil del PL-FPV ponderó la decisión de declarar “Ciudadanos Ilustres” a los Veteranos de Guerra de Malvinas y habló del proyecto que impulsa una restricción del horario de funcionamiento de la sala de juegos del Casino en Goya.

“El tratamiento del proyecto “Compra de maquinaria vial y alquiler de planta asfáltica con equipamiento asociado en modalidad de leasing” el año pasado tuvo mucha repercusión mediática. Creo que en algunos aspectos hubo más una opinión política que técnica, pero todos estuvieron en su derecho de apoyar o no el contrato de leasing (alquiler con opción a compra) de la Planta Vial Goya y ahora se pueden apreciar los resultados positivos”, expresó el concejal Kellerman Cesar Kalenberg en declaraciones al programa radial que el HCD de Goya tiene en FM Ciudad.

“Creo que son miradas ideológicas sobre que es lo que uno quiere como estado, que visión tiene como funcionario público. El estado está para acercar soluciones a la gente, tiene que intervenir en la sociedad de alguna manera para que pueda solucionar las cosas que el vecino solo no lo puede hacer”, remarcó el edil del PL-FPV.

En ese sentido hizo notar que si el estado no hubiese adquirido la planta asfáltica en la modalidad de leasing, “de ninguna manera podríamos estar viendo todas estas cuadras de asfalto que se están haciendo en forma acelerada”.

Mencionó el asfaltado de siete cuadras en las calles Evaristo López y José María Soto. A las que se suma ahora la calle Monte Caseros en el tramo próximo a Costa Surubí y luego será el turno de Paso de los Libres, estas dos últimas en la zona norte de Goya.

“Todo esto se logra gracias a la decisión del Intendente (Gerardo) Bassi para que se puedan asfaltar muchas calles de tierra. Creemos que la decisión de aprobar la ordenanza de la planta asfáltica fue correcta. Muchas personas nos decían que era una forma de endeudar al Municipio. Y no es así. No representa ni el 5 % de los recursos corrientes y además es una modalidad de leasing, es decir que está la posibilidad de rescindir el contrato en cualquier momento”, precisó Kalenberg.

“Por donde se lo mire fue un éxito la compra de maquinarias y la adquisición por sistema de leasing de la planta asfáltica aprobada por el HCD”, remarcó el edil y agregó los vecinos van a ver a medida que pasen los meses y constaten las obras, que la decisión del Intendente Bassi fue la acertada”.



CIUDADANOS ILUSTRES

El concejal liberal ponderó luego la decisión que tomó el Concejo Deliberante de

realizar una Sesión Especial en la Escuela Normal y declarar “Ciudadanos Ilustres” de Goya a los ex combatientes-veteranos de guerra de Malvinas.

“Fue un justo y merecido reconocimiento a nuestros Héroes de Malvinas. Una sesión que además se vivió como una fiesta. Me emocioné por estar nuevamente en ese Salón Blanco donde tantas veces, como alumno, entone la Marcha de Malvinas y ahora nuevamente pero junto a nuestros Héroes de Malvinas. Me lleno de alegría y emoción, por nosotros y por ellos. Vi muchas caras con lágrimas”, señaló.

La distinción honorífica otorgada por el HCD, a juicio de Cesar Kalenberg, “cumplió en parte con esta deuda que tiene la sociedad argentina en general con estos jóvenes que hace 35 años fueron a luchar por recuperar la soberanía en estas islas nuestras que no deja de ser un acto de amor a la Patria”.

Consideró “muy positivo” la Sesión Especial del Cuerpo Legislativo en el Salón Blanco y se manifestó optimista en que antes de fin de año se pueda hacer otra fuera del edificio municipal. “Trasladarse a hacer una sesión en los barrios tiene su costo, pero creo que el objetivo, que es estar más cerca de la ciudadanía, vale la pena”, subrayó.



CASINO DE GOYA

Por otra parte, y respecto del proyecto que restringe el horario de funcionamiento de la sala de juegos de Casinos del Litoral en Goya, dijo que “lo que me gusta de este HCD es la amplitud de debate que tiene. Creo que para avanzar en el proyecto más allá de la decisión de los miembros de la Comisión de Legislación, tiene que invitarse y escucharse a diferentes voces de la sociedad goyana”.

Entre ellos aludió al responsable de la empresa Casinos del Litoral, a los trabajadores de la misma, a las entidades del comercio y la empresa así como a médicos y especialistas de lo que es la enfermedad de ludopatía para escuchar las distintas voces.

“Es bueno que se pueda dar un debate amplio. Este tema se trató años atrás, y no tuvo el apoyo suficiente para aprobarse. Hoy encontramos que los mismos partidos representados tienen una opinión diferente. Las opiniones cambian, porque los tiempos cambian. Espero que el debate sea amplio y abierto para escuchar todas las voces y que nosotros como concejales, representantes de la ciudadanía, podamos tomar una decisión acabada, pero nutrida de la mejor información”, reflexionó el edil.



TRABAJO DEL CONCEJO

Se refirió después a algunos proyectos de su autoría e hizo hincapié en uno referido al estudio del agua que consumimos en Goya. “Voy a pedir a la Comisión de Salud que se pueda avanzar esta iniciativa y que desde el Municipio se pueda acordar con una universidad para que se pueda hacer el análisis del agua que consumimos”, apuntó.

Finalmente remarcó la posibilidad y el espacio para acordar y para disentir que se da en el Concejo. Y acotó “un HCD no va a ser catalogado que marcha bien porque se llegue siempre a consensos, sino porque este presente el debate democrático, que se respeten las distintas voces y que dentro de este espacio cada uno pueda manifestar su pensamiento. Y eso se da. Tanto en el recinto durante las sesiones como en cada reunión de comisión de trabajo”, valoró el concejal Cesar Kalenberg.-