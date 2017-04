Por una Goya mas unida: Vecinalistas, funcionarios y el intendente se reúnen este jueves para coordinar gestiones conjuntas

La reunión fue pautada entre el intendente Gerardo Bassi, la coordinación de Consejos Vecinales y ONG’s; y los representantes de los Consejos Vecinales de la ciudad. Será a las 19:30 de este jueves en el Salón de Acuerdos del palacio comunal.Lo anunció el coordinador municipal de Consejos Vecinales y Organizaciones No Gubernamentales, José Monzón: “Estamos coordinando una reunión para ver las problemáticas de los barrios. Están invitados todos los presidentes de barrios, que harán sus inquietudes a la mesa de trabajo en la Municipalidad, donde van a estar todos los funcionarios con el intendente Gerardo Bassi a la cabeza”.“Algunos acercan inquietudes para un trabajo conjunto y otros, algún reclamo particular, pero tratando de forma conjunta los problemas de Goya y su barrio”.“No hay un tema particular. El intendente solicitó la reunión para tratar las inquietudes que a veces cuestan atender, por lo grande que es Goya y a veces, por el clima u otras cuestiones, no se puede llegar a todos los barrios”.“El intendente Gerardo Bassi siempre muestra su preocupación hacia la ciudad de Goya, sabiendo que el presidente de barrio o el miembro de una comisión directiva, es simplemente un vocero que comunica las necesidades básicas de los barrios”.