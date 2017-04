Delegada de UDAI: Sofia Brambilla informó de novedades en ANSES Goya

La delegada de UDAI Goya de ANSES, Sofía Brambilla informó y clarificó sobre distintos servicios que brindan en beneficio de la ciudadanía de Goya. Como la importancia de sacar turnos; la marcha de los trámites de “reparación histórica” y nuevos créditos ARGENTA. Brambilla destacó que hay una buena atención a la gente.

En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, se refirió a distintos temas, Sobre las clásicas colas de espera y de los turnos, dijo: “Tenemos buen tiempo de atención. Cumplimos con la producción de expedientes. El funcionamiento es muy bueno. El trato de la gente, que tenemos todos los agentes hacia la gente es muy bueno, no tengo reclamos, en principio. Y nos quedaba la deuda de lo que la gente se queja. Porque cuando se pasa por el edificio de ANSES se nota la fila eterna de ciudadanos esperando. Con calor, con lluvia. Espera largo tiempo y tenemos mamas con nenes chiquitos, mujeres embarazadas, adultos mayores. Nuestra población es sensible y queremos brindarle un buen servicio. La gente no quiere estar parada. Una vez que ingresa tenemos la obligación de atenderlos en menos de treinta minutos”.



ORIGEN

Sobre el origen de las “colas”, dijo: “A mucha gente se le ocurre que tiene tiempo y va a ANSES, mucha gente viene de afuera: Bella Vista, Colonia Pando. Viene a Goya y de paso viene a ANSES. Lo que yo digo y lo sabe mucha gente es que ANSES no tiene vencimientos, hay tolerancia para que la gente cumpla con los trámites y cumpla con los requisitos con tiempo. Trabajamos en articular con los municipios que abarca la atención de la UDAI Goya de ANSES. El viernes tuvimos una reunión con municipios. Agradezco el compromiso que tienen todos los municipios e intendentes de la zona para enviar su personal, que son funcionarios del área social que están asesorando a sus vecinos, y esa tarea nos sirve. Tenemos 400 turnos por día. Se hace en todo el país. Acá esa costumbre de sacar turno se perdió. Hay días como caóticos para la gente pero nos sobrepasa la demanda. Y tener los turnos nos permite prever cómo viene el día y organizar el trabajo para atender a la gente lo más rápido posible”.

“En Goya también, tenemos la oficina de Desarrollo Humano del gobierno de la provincia donde se sacan turnos. También, en el hospital y en el CIC Sur también estuvieron presentes y acordamos que vamos a trabajar juntos para acortar estas distancias”, dijo.



REPARACION HISTORICA

Se refirió a la “reparación histórica” para los jubilados y sobre su marcha. Dijo: “Tenemos buenos comentarios. Están apareciendo las primeras homologaciones. Muchos de los dos millones y medio de jubilados ya averiguaron y si les corresponde comenzaron los trámites. Queda el grueso de que la justicia federal tiene que avalar el acuerdo que firma el beneficiario con ANSES. De los dos millones y medio, muchos nunca habían hecho juicios y muchos están recibiendo un reajuste anticipado. La idea es el tiempo, que no tienen estas personas, mucho tiempo. Los juicios llevaban años y la idea era terminar con esos juicios cuando estaban reclamando su legítimo derecho de todo lo que habían aportado durante su vida”.



CREDITOS ARGENTA

Sofia Brambilla comunicó que jubilados pueden acceder ahora a más dinero en préstamos. Precisó: “Antes era de 40 mil pesos, ahora el monto se extiende a 60, ahora con plazos de devolución que van de 12, 48 o 60 cuotas. En esas cuotas pueden devolver el crédito. El resto sigue igual. El pensionado, jubilado saca el turno y tiene que concurrir el día fijado con su documento. Es un trámite personal, el que tiene que estar de acuerdo es el titular del beneficio. En eso no tenemos problemas. Es un crédito útil por la baja tasa de interés. Se le explica de modo claro cuál es el compromiso que asume y que todos los meses lo va devolver de su jubilación”..