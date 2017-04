Fiesta Nacional del Surubí: Horacio Urdiró aclaró que no buscan record y que el tope es 1001 inscriptos

Tras volver de la gira de promoción de la Fiesta Nacional del Surubí por el país, el presidente de la Comisión Municipal de pesca, Horacio Urdiró ratificó que el tope de participantes para el concurso es de 1.001 equipos, aunque aclaró que no se está en la búsqueda de un récord. “Nos preparamos para las 1.001 lanchas, no fue un objetivo, ni queremos batir el record, porque el record lo tiene la fiesta con sus 42 años de permanencia en el nivel de hoy”, dijo el presidente de la COMUPE.

En declaraciones al programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte, el titular de la COMUPE, comunicó que hasta la semana pasada habían registrado 750 inscripciones y que “estamos preparados para recibir a las 1.001 embarcaciones, será fuerte si algunos se queda afuera, sería una pena que nos toque a nosotros decirle “No” al equipo 1.002”.

“Tenemos que tener muchas previsiones. Está llamando gente que participó en años anteriores; la gente del exterior tiene buena comunicación con la COMUPE para que realmente se pasan las 1.001 lanchas tenemos que cortar por una cuestión de seguridad, de organización, si llega a pasar eso la próxima comisión tiene que empezar a rever eso, pero nos preparamos para las 1.001 lanchas, no fue un objetivo, ni queremos batir el record, porque el record lo tiene la fiesta con sus 42 años de permanencia en el nivel de hoy”, dijo Urdiró.

“No buscamos un récord, hoy tenemos 750 equipos, por ahí se corta en las 800 lanchas, pero se visualiza una Fiesta realmente linda, feliz, sin turbulencias, pretendemos que sea una Fiesta armoniosa y en paz, todos nos merecemos un recreo en vida y creo que será así, destacó el gran aporte y la decisión municipal de apoyar y trabajar codo a codo para que la entrada sea gratis, el predio Costa Surubí está hermoso y es el lugar ideal para que vengan a ser felices en la semana del surubí”, dijo.



UNA FIESTA MUNDIAL

Se le peguntó a Urdiró como le fue en la promoción de la Fiesta del Surubí en Capital Federal y en otros lugares. Respondió el presidente de la COMUPE: ““A la Fiesta no hace falta promocionarla tanto. Me quedó con lo que dijo Fernando Soria, quien es Subsecretario de Promoción Turística. Contó que hasta el año pasado tenía entendido que la Fiesta del Surubí de Goya era un concurso con un festival y que después se dio cuenta de lo que realmente, djio que hablando con amigos estos les explicaron que el concurso del surubí y Goya es hablar de algo mundial. Estaba sorprendido y tomó conciencia de la magnitud que realmente tiene la Fiesta. Personalmente le invité a que venga a la Fiesta. El año pasado (el Ministerio de Turismo de la Nación) nos dio un aporte y este año nos darían un poco más. Ellos tienen que conocer la Fiesta para que tomen conciencia de lo que representa para la ciudad, la provincia, y el país y seguramente podremos tener un apoyo más importante en las sucesivas ediciones”.

Dijo que consideraban continuar con la promoción en otros puntos del país pero sin desatender la organización de la Fiesta en el mismo predio Costa Surubí. Y comentó finalmente: “El predio nos precisa… Los tiempos son tiranos y tenemos que darle calidad a cada hora que estamos viviendo. Hay mucho para hacer. No es que uno se duerme. Muchas cosas se definen sobre el final. Hay gente trabajando comprometida y con esa pasión que lleva ese Universo Surubí.-