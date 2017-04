Declaraciones del jefe comunal: Importantes definiciones del Intendente Bassi sobre la Fiesta del Surubí y el Gobierno Municipal

El jefe comunal participó con la COMUPE en la difusión nacional del evento pesquero de Goya y dijo que notó un gran interés de foráneos por venir a la Fiesta del Surubí. Ratificó que la entrada al predio será gratis. Señaló que se llamará a paritarias para fijar nuevos salarios de empleados municipales, y que se sienten los efectos de la crisis económica nacional en la merma de la coparticipación y en el sostenido aumento en la demanda de vecinos en servicios de comedores, remedios, soluciones habitacionales.

El intendente Gerardo Bassi fue entrevistado para el programa “Equinoccio” que se emite por FM Norte. Se le preguntó sobre la presentación de la Fiesta Nacional del Surubí, en Capital Federal. Y se le consultó sobre la marcha de su gobierno.

Dijo el jefe comunal: “Son momentos sumamente difíciles (para el país). En ese marco tenemos una Fiesta que a su vez preserva el trabajo de miles de goyanos. También tenemos que atender y poner a la ciudad en las mejores condiciones para que la gente realmente vuelva, no solamente se quede con esta impresión de que lo que mejor que tiene Goya son los goyanos que se desviven para atenderlos de la mejor manera. Estuve acompañando a la COMUPE en Lujan, y los pescadores que participan desde hace varias generaciones estaban enloquecidos. Cuentan los días que faltan para venir a Goya, y uno de ahí evalúa y ve qué importante es para los de afuera, y qué importante es para los de adentro; Goya es nuestro lugar en el mundo. La camiseta de Goya rompe cualquier camiseta partidaria. Es Goya la que debemos construir y sobre la base de lo construido seguir”.



ENTRADA GRATIS

Sobre la entrada gratis al predio Costa surubí, el Intendente dijo: “Hemos tomado la decisión política de que la entrada sea gratis. Cómo sería si discutiéramos el precio de la entrada, de si sale 120 o 150 pesos. Pero se debe saber que la Fiesta será inclusiva. Para todos los vecinos que se bancaron inundaciones; el fenómeno de El Niño, que a pesar de todo el goyano sigue de pie con coraje, actitud, construyendo, sumando, esforzándonos todos y cada uno desde su lugar”.



LA ECONOMIA MUNICIPAL

Se le preguntó al Intendente de Goya cómo está la economía municipal. El profesor Bassi respondió: “Sintiendo esos cuatro millones que se han achicado de la coparticipación producto de la falta de consumo. Esto es una suerte de goteo, no hay torniquete de una sola vez, es de a goteo. Van desapareciendo los programas Remediar, otros como el programa “Ellas hacen”, como el caso de Corrientes Capital donde a 3.200 mujeres (de ese programa nacional) las mandan a su casa, luego llaman a 1.200, que cobran un mes. Se va achicando. Igual que pasó con el programa Agricultura Familiar, como pasó con el programa Médicos Comunitarios. Son políticas que tienden a achicar el Estado y sin Estado a aquellos más débiles les cuesta mucho subsistir y vivir dignamente. La demanda social aumentó en más de un 200 por ciento, en cuanto a las demandas en comedores; en remedios, ambulancias, en soluciones habitacionales. Nada alcanza. Porque desde el Estado municipal, de alguna manera, damos respuesta todo las que podemos. Ahora se viene paritarias y vamos a dialogar con los gremios, dándole todo lo que se pueda en un marco de poder contener absolutamente a todos los empleados, que cierre con la gente adentro, esto que podemos ofrecer que es todo lo que se pueda evidentemente”.

En otra parte de la entrevista el jefe comunal dijo: "Hay muchas cuestiones que la gestión anterior las hizo bien y tomamos la decisión de continuarlas, no debemos ocurrir que cada vez que un nuevo gobierno llega pretenda refundar, lo seguiremos haciendo desde nuestra visión, desde nuestra convicción porque pertenecemos a un espacio político, que hace política y pretendemos que sea política de la alta política, que alcance a todos y esa visión”.

Homenaje a ex combatientes

También se refirió a la declaración de Ciudadanos Ilustres que el Concejo Deliberante les concedió a los ex combatientes en Malvinas oriundos de Goya. Expresó: “Fue muy emotivo, muy justo. El Concejo ha tenido una sesión histórica que va a quedar en la memoria colectiva. Esa canción de las Malvinas cantada en ese acto a mí me tocó mucho. Yo los había acompañado a los ex combatientes el 2 de abril en esa caminata desde el Regimiento a la plaza y como nunca vi a la gente con sus banderas saliendo a la calle, ellos han sentido el y esa noche en la Escuela Normal ponderé mucho que se haya hecho el acto en un lugar tan simbólico de la educación pública”.-