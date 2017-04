Viernes Santo: Miles de feligreses participaron del Via Crusis en Goya

Una multitud participó del Vía Crucis a nivel ciudad, que se inició a las 6 desde la comunidad Virgen del Carmen, el itinerario incluyó a la iglesia de la Rotonda, para concluir en la comunidad de San Francisco. Contó con la presencia del intendente Gerardo Bassi.

Con gran afluencia de feligreses se llevó a cabo ayer, el tradicional Via Crucis de Semana Santa. Recorrió un total de 14 estaciones rememorando y celebrando la liturgia del trayecto que recorrió Jesús.

En cada estación se rezó y hubo cánticos, con una reflexión correspondiente. Se contó con la colaboración de un grupo de jóvenes del Instituto “Presbítero Manuel Alberti” que asistió a los caminantes con café y otros elementos.

Momentos de gran devoción, en un clima de oración y de silencio, los feligreses, recorrieron alrededor de 30 cuadras, rememorando el camino que hizo Jesús hacia el calvario. Durante el Via Crucis por segunda vez se realizó la colecta imperada destinada a sostener la presencia de la Iglesia en Tierra Santa.

El Via Crucis finalizó en la capilla San Francisco de Asís donde el Párroco de Catedral y Vicario General de la Diócesis, padre Juan Carlos López, realizó una bendición de todos los feligreses.



Las estaciones fueron las siguientes:

1º. Cabral y Corrientes.

2º. Cabral y Rolón

3º. Rolón y Uruguay.

4º. Rolón e Independencia.

5º. Rolón e Yrigoyen.

6º. Francisco Sa y Brasil

7º. Chile y Las Heras.

8º. Chile y Martín de Guemez

9º. Avenida Diaz Colodrero y Rolón.

10º. Avenida Diaz Colodrero y Corrientes.

11º. Avenida Diaz Colodrero y avenida Juan Domingo Perón

12º. Juan Domingo Perón y Avenida Eva Perón

13º. Eva Perón y Bartolomé Mitre.

14º. Eva Perón y 9 de Julio,

Hoy sábado 15 las actividades se concentrarán en la Catedral y San Ramón a las 20 y 20.30. La misa de Pascua en la Catedral tendrá lugar a las 10.30 y 20.