Ex combatientes. Ciudadanos Ilustres: Dacio Agretti dijo que homenaje del municipio fue justo y los ex combatientes lo viven como "una gra caricia"

“Me parece justo y lo vivimos realmente como una gran caricia”, dijo el ex presidente del Centro de Ex Combatientes en relación al acto durante el cual el Concejo Deliberante les entregó la distinción de “Ciudadanos Ilustres” a los goyanos que tomaron parte de la guerra de Malvinas.

Dacio Agretti dijo que lo emocionó y lo dejó satisfecho el homenaje y distinción de “Ciudadanos Ilustres” que les otorgó el Concejo Deliberante de Goya a quienes participaron en la guerra de Malvinas.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, el ex presidente del Centro de Ex Combatientes, dijo: “Para nosotros fue emocionante. Vimos gente emocionada con lo que estaba pasando. Fue muy especial porque después de 35 años recibimos ese homenaje. Estoy hablando del hecho de que salgan los concejales de sus casas para poder hacer una presentación especial. Ha sido un honor y el hecho de cómo realmente nos emocionó haber podido recibir semejante distinción nos sacó de eje. Cuando volví después de que me entregaron la distinción y me senté un ratito y veo el planteo de tener el diploma y leerlo no lo podía creer. Fue algo muy fuerte”.



NUMERO DE EX COMBATIENTES

Dacio Agretti dio precisiones sobre el número de ex combatientes hay en la Argentina. Dijo: “Argentinos son 14 mil, los que han ido a Malvinas. Se han sumado unos cuatro mil más de la Marina, con algunos barcos que han participado esporádicamente en cuanto al transporte, pero realmente de esos 14 mil hay casi 11 o 12 mil que han estado directamente vinculados al tema de la isla. Fue una gesta que nos llevó de salir de nuestras casas. Aparte, nos pasa, cuando contamos la vivencia de los que nos pasó, que mucha gente nos ve como guerreros o espera encontrar en nosotros esa estirpe de guerreros que en realidad no representamos, sino que representamos el hecho de que en ese momento debimos enfrentar la situación. Fuimos muchachos que salíamos de la Secundaria y hacíamos el servicio militar obligatorio como una cosa excepcional. Al terminar la guerra hemos vuelto a nuestras vidas y hemos tenido que volver a encontrarnos con todos por eso es importante el reconocimiento porque con todo que ha pasado en este tiempo es una caricia fantástica que nuestro pueblo nos ha dado con esta sorpresa”.

Agretti reconoció el mensaje apolítico del intendente Gerardo Bassi al referirse a la cuestión de Malvinas. Y dijo: “Totalmente. Porque inclusive fue una cosa que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos presentes, cada uno representaba distintas fuerzas y sin embargo fue algo emotivo y totalmente movilizador. He visto a compañeros que nunca he visto llorar y los he visto desarmados en lágrimas, he visto a las familias abrazando a sus ex combatientes, los hijos lo han sentido con mucho orgullo”.



CUESTIONES PENDIENTES

“Hay un elemento pendiente que siempre habíamos solicitado al Estado: el reconocimiento del abandono de esos primeros diez años, como reconocimiento histórico, en base a todo lo que hemos pasado, y un pueblo que no supo en su momento reconocer el esfuerzo, y especialmente a los que más sufrieron y que tienen secuelas son los que más necesitan el apoyo, en general el tema salud y trabajo para algunos, y lo digo porque a medida que pasan los años aparecen las secuelas de los que nos ha pasado sortear, hoy en día cuando estamos más grandes, con nietos, y hay situaciones que los lleva continuamente a plantearse las cosas de otra manera y eso se siente, porque uno lo ve en el grupo y si bien es tener la compañía de esos afectos al mismo tiempo es una responsabilidad y hay muchos que no han podido cerrar el círculo de salud y con esas secuela por las que no pueden disfrutar de esa parte de la vida”, dijo Agretti.



DESPUES DE MALVINAS

Agretti habló de los ex combatientes que murieron después de la guerra. Expresó: “Es parte del hecho de no poder soportar lo que pasó. Es lo que marca la diferencia entre la salud mental de alguien que no tiene que pasar por la guerra, ese es el motivo por el cual la fragilidad de la persona que participa en la guerra, sucede que dentro de lo que pasa en la parte de combate uno puede tener la suerte de volver bien pero después hay que vivir con ese peso encima y salir adelante, algunos tenemos la suerte de estar mejor pero otros compañeros les cuesta mucho”.



OTROS HOMENAJES

Dijo que hubo otros homenajes como el que se hizo a los ex combatientes de Goya. Mencionó un caso: “Un amigo muy amigo de Monte Caseros, el Piti escobar quien participó con la Marina, él está en Buenos Aires y el municipio donde él trabaja, en una escuela, el viernes le hizo la entrega de ciudadano ilustre y hubo otros casos anteriores pero no sé si en la provincia de Corrientes hubo otro homenaje parecido”.

“Es muy justo, nosotros lo vivimos como una gran caricia, y para mí fue muy especial por no haber nacido en Goya y ser reconocido como hijo goyano, es un aliciente muy grande”, puntualizó.