PRODEGO maneja pronósticos de "El Niño" debil para este año y buen tiempo en la Fiesta del Surubí

El administrador del PRODEGO, Gustavo Gabiassi habló de los pronósticos que se manejan acerca de las condiciones del tiempo y la probabilidad de lluvias en las próximas semanas y para la época de la Fiesta Nacional del Surubí.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, Gabiassi dijo: “Estamos en una situación normal, tranquila, en la ciudad, se han producido los pronósticos determinados por el Servicio Meteorológico Nacional”.

“Continuamente vamos realizando obras que a veces no por pequeñas son menos importantes, en distintos puntos de la ciudad, para solucionar la problemática o minimizar los efectos de las lluvias hemos hecho obras importantes en el barrio La Rotonda, en la calle José María Soto, en la calle Santa Fe, y en distintos lugares de la ciudad vamos haciendo estas obras pluviales”, dijo.

“En función de lo que dicta el proyecto ejecutivo tratamos de ajustarnos a eso y también hacemos obras que no están en el proyecto, me parece interesante porque la ciudad va mejorando poco a poco el drenaje pluvial”, precisó.



EL NIÑO DEBIL

Se le preguntó sobre cuáles son los pronósticos de comportamiento de El Niño durante el segundo semestre de este año. Respondió Gabiassi: “Nosotros de acuerdo a registros que manejamos tenemos un Niño neutral en este momento. Y se produciría un niño débil desde la época de Invierno- Primavera de este año. Esto lo había dicho algunos meses atrás informando cuál va a ser el comportamiento de El Niño. De todas maneras no tengo registros de que va a ser de la misma intensidad que el último Niño, habrá que ir chequeando permanentemente”.

“Es una información al alcance de todos, ya que todos los meses el Instituto Nacional del Agua larga una proyección sobre El Niño”, aseguró.

“Esto significa que se pueden producir lluvias y tormentas pero que las consecuencias o la acción de El Niño sobre esta parte del país pueden ser de una situación débil, no significa que no se produzcan lluvias intensas”, explicó.

Aclaró que “cuando hablan de El Niño fuerte o débil se refieren a la temperatura del mar y las condiciones atmosféricas en la zona de Ecuador”.

Comentó que localidades como Comodoro Rivadavia y otras “están sufriendo inclemencias del tiempo impresionantes y estamos en una época de El Niño Neutro y se producen igualmente estos fenómenos climático, tenemos que trabajar todos los días para que si ocurren estas cosas en nuestra zona estemos lo mejor preparados posibles”.



PRÓXIMAS OBRAS

Gustavo Gabiasssi mencionó las obras que se realizarán en la ciudad para optimizar los desagües. Dijo. “En principio, vamos a hacer el mantenimiento preventivo correctivo del sistema de canales principales y secundarios de la ciudad. Es un trabajo programado continuo que se debe hacer y luego las obras programadas. Tenemos obras en sectores de la zona Este de la ciudad y en la zona Sur como ser barrio Alberdi, Villa Vital. Hay obras que debemos encarar para minimizar el efecto de lluvias intensas”.



FIESTA DEL SURUBÍ

Se le consultó sobre qué pronósticos se manejan del tiempo para la semana de la Fiesta del Surubí. Respondió Gabiassi: “Tenemos que ir por partes. En Semana Santa, el tiempo va a ser bueno, y luego todo indica que estaría bien el clima en la Fiesta del Surubí pero se debe ir chequeando con dos semanas de anticipación porque tanto tiempo antes son tendencias y esas tendencias pueden ir variando. El rio también permanecería en un nivel bajo como venimos teniendo pero siempre en un nivel de medio para abajo”.



REUNIÓN CON BARRIOS

Gabiassi comunicó que se reunió con vecinos a quienes informó sobre obras a realizar. Sobre este encuentro, el administrador del PRODEGO, precisó: “El Consejo consultivo del PRODEGO se reunió el día jueves donde fueron analizadas distintas obras que encara el Municipio y principalmente nos hemos reunido con los barrios donde se van a hacer obras de pluviales gestionadas por el Municipio en este tiempo como son pluviales secundarios y terciarios”.

“La apreciación fue muy buena, pudimos intercambiar opiniones sobre las obras del Municipio en agenda, como el tratamiento urbanístico conectando los espacios costeros con todo lo que es la José María Soto y la calle Ejército Argentino a través de una adecuación del sistema de defensas y vinculando con una serie de estacionamiento y paseos que me parece enriquecedor para la ciudad, es uno de los temas que se abordaron”, agregó.