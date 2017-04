Con la tarjeta Mbareté, se amplía la cobertura de medicamentos a jubilados y a los sectores más vulnerables de la población

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública realizó la presentación oficial de la tarjeta Mbareté, herramienta que representa una ampliación de la cobertura sanitaria y que permitirá a las personas de bajos recursos y sin cobertura social acceder a medicamentos prescriptos. El lanzamiento tuvo lugar ayer en el Centro de Jubilados y Pensionados ubicado por calle Rioja.Estuvieron presentes, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, el ministro de Coordinación y Planificación, Eduardo Vischi, la interventora del Instituto de Previsión Social, Lorena Lazaroff, el subsecretario de Hacienda, Marcelo Rivas Piasentini, la directora de Epidemiología, Claudia Campias, la interventora del Centro de Jubilados y Pensionados, Julia Fernández, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, y el concejal, Emilio Lanari.Esta tarjeta se enmarca en el Programa del Seguro Provincial de Medicamentos y representa un paso firme y hacia adelante en la ampliación de la cobertura de salud y en la calidad de la atención, facilitando el acceso a los medicamentos prescriptos, con amplias mejoras en cuanto a la accesibilidad.Permite la compra de medicamentos sin cargo en la red de farmacias adheridas, con un límite de monto autorizado. La misma, estará destinada a todas las personas en situación de vulnerabilidad, que no cuentan con cobertura social, y están domiciliadas en jurisdicción de la Provincia de Corrientes.Represente la ampliación de la cobertura de salud y la calidad de la atención, ya que protege y empodera a la población de Corrientes, facilitando el acceso a los medicamentos prescriptos a las personas y familias, con amplias mejoras en cuanto a la accesibilidad geográfica y horaria.La tarjeta Mbareté permitirá a sus beneficiarios la compra de medicamentos sin cargo en la red de farmacias autorizadas, hasta el límite de monto autorizado.Los beneficiarios serán todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con cobertura social y están domiciliadas en jurisdicción de la provincia de Corrientes.Al tomar la palabra, el ministro Ricardo Cardozo recordó que esta iniciativa responde a la “demanda cada vez mayor en los servicios de salud del sector público, la cual alcanza hasta el 80% de la población, y debido a que estamos en el punto más bajo en el envío de medicamentos, ya que la gestión anterior del gobierno nacional no realizó los respectivos llamados a licitación para la provisión de los mismos y con estas acciones vamos paliando ese déficit”.Asimismo, puso de relieve que responde a un “compromiso muy serio de la gestión del gobernador Ricardo Colombi de asistir a la gente de menos recursos y nuestros jubilados no podían estar al margen de este beneficio que sin duda alguna va a mejorar su calidad de vida”.Cardozo informó que en esta primera etapa de la tarjeta Mbaraté, se aspira a “llegar a 40 mil beneficiarios y luego vamos a ir ampliando la cobertura, para que llegue a toda la provincia”.“Queremos una Corrientes mejor, facilitando el acceso a los medicamentos de los sectores más necesitados y esta tarjeta es un símbolo de la solidez y el compromiso del gobierno para con el bienestar de la ciudadanía”, concluyó Cardozo.Por su parte, el ministro Eduardo Vischi expresó que es muy grato acompañar este lanzamiento “junto a nuestros jubilados que van a acceder a sus beneficios y así darles respuestas a sus demandas y que puedan disponer de los medicamentos”.“También queremos que sea utilizada con responsabilidad. Para su implementación se utilizan fondos públicos de todos los correntinos y cuando estas ayudas se usan con criterio y responsabilidad se puede cumplir con el objetivo propuesto”, terminó señalando Vischi.Su operatoria es sencilla. El Mbareté permite a las personas tenedoras de la tarjeta, la compra de medicamentos sin cargo en la red de farmacias autorizadas, hasta el límite del monto autorizado en la tarjeta.Para adquirir el medicamento, las personas beneficiarias solo deben dirigirse a la red de establecimientos autorizados, públicos o privados y hacer uso de su tarjeta.Los medicamentos que financia el programa se incluyen en un vademécum que será elaborado por el ministerio de Salud Pública y los medicamentos cuya cobertura se reconocen son exclusivamente del tipo “genéricos” y deberán estar recetados por médicos pertenecientes a organismos públicos.La tarjeta tiene tecnología de banda magnética y es personal e intransferible.Cada tarjeta lleva grabado el nombre y el apellido del usuario, número de tarjeta, nombre del organismo y fecha de vencimiento.Al momento de efectuarse un consumo, la farmacia afiliada deberá solicitarle al usuario de la Tarjeta y pasarla por el lector POS para validar el consumo mediante sistema validador.