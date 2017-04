Feriados de Semana Santa: Cronograma para la recolección de residuos en Goya

La Municipalidad a través de la Dirección de Servicios informa que, atendiendo al feriado de Semana Santa, estableció un cronograma para la recolección de residuos domiciliarios.Hoy se realizará de manera normal en los horarios habituales. Pero se solicita a la población no sacar ramas a la vía pública.El día viernes no habrá recolección de residuos.El sábado, funcionará una guardia mínima para atender contingencias.El día domingo se reanudará el servicio de recolección dentro de las cuatro avenidas.El camión recolector de residuos volverá a recorrer los barrios el lunes, a primera hora de la mañana.Por lo antes mencionado, la Dirección de Servicios, a cargo de Nicolás Daveta solicita a la comunidad que colabore evitando sacar basura en los días en que el servicio no se preste o funcione en forma limitada.En declaraciones al programaque se emite por, Nicolas Daveta precisó. “El jueves se trabaja todo normal vamos a funcionar, pero vamos a pedir la colaboración de que no saquen ramas porque eso nos obligaría a extender el servicio hasta el viernes hasta 3 o 4 de la mañana, para poder juntarlas. Por eso pedimos esa colaboración de los vecinos, principalmente hacia los empleados municipales que también merecen pasar un momento de reflexión, en paz y en familia”.Agregó que “el viernes habrá un cese total de actividades y el tema de la recolección será el día jueves normalmente, salvo las ramas que en lo posible pedimos que no saquen grandes cantidades¿Cómo se trabajará el sábado?. Se le preguntó. Respondió: “Se tratará de hacer la limpieza del micro centro y accesos, y básicamente eso porque es un pequeña guardia de dos o tres cuadras.