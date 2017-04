Kammerichs se sumará al staff de selecciones formativas argentinas

Quedaron definitivamente conformados los cuerpos técnicos de las selecciones formativas masculinas de la Confederación Argentina de Básquetbol. Este año, como novedad, todas las categorías tendrán concentraciones durante 2017 (incluso las que no tengan competencia oficial de Fiba) y se sumará al grupo de trabajo el correntino Federico Kammerichs, quien colaborará con el staff técnico desde el mes de mayo, como Manager de las Selecciones menores.“Vengo a dar una mano en todo lo que pueda y a tratar de transmitirle mi experiencia a los más chicos. Quiero ayudar, es mi única pretensión. Aprovecharé el Argentino U17 de Cañada y Totoras para tener las primeras reuniones con entrenadores”, manifestó Kammerichs, medalla de bronce olímpico en 2008 con la Selección en los Juegos de Beijing.En los equipos masculinos, la conformación de los cuerpos técnicos quedó establecida con un entrenador en jefe y dos asistentes a los que se sumará un tercer colaborador, designado por el Director Deportivo, Sebastián Uranga, en busca de premiar a los DT que más apuestan al desarrollo de jugadores en los respectivos Torneos Argentinos.La Selección U19, sin competencia oficial tras quedar fuera del Mundial, estará a cargo de Maximiliano Seigorman, con Gustavo Sandrini y Mariano Marcos de asistentes. La U17, que deberá afrontar su primer torneo internacional oficial (Sudamericano, aún sin fecha ni sedes establecidas), tendrá como entrenador principal a Sebastián Figueredo y sus colaboradores serán Gastón Narbay y Federico Renzetti.En tanto, la U16 mantendrá nombres. Continuará al frente Diego Lifschitz, escoltado por Pablo Romero y Esteban De la Fuente. Esta camada, que en el presente año ya participó de una valiosa gira por Europa (España, Serbia y Turquía), tendrá uno de los grandes desafíos del año para la Cabb, el Fiba Américas de Formosa (14 al 18 de junio).Para la Selección U15 (camada 2002), el técnico será Daniel Farabello, con asistencia de Juan Manuel Gattone y Rubén Wolkowyski. Y para la U14 (camada 2003), se sumará al staff Juan Gatti, con acompañamiento de Mariano Marcos y Jorge Pautasso. “Me parece que estos cuerpos técnicos que hemos conformado no sólo sintetizan lo que pensamos desde Cabb como proyecto deportivo para cada una de las categorías, sino además confirman, a mi entender, que estamos armando un excelente plantel con gente profesional, honesta, motivada y capacitada, que podrá trabajar de lleno en los muchos proyectos que tenemos por delante. Me genera una gran alegría, sinceramente, el armado de los cuadros de técnicos que conformamos”, concluyó Uranga.