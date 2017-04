Fecha importante para el Cristianismo: Oración, ayuno y limosnas en el tiempo de preparación para Pascuas

El arzobispo monseñor Andrés Stanovnik, en una entrevista con la prensa expresó la importancia de la celebración e invitó a vivir intensamente la Semana Santa.Transcurriendo Semana Santa, en las parroquias se están desarrollando ceremonias conmemorativas, que culminarán con la celebración de las Pascuas de Resurrección. En este marco el arzobispo monseñor Andrés Stanovnik explicó la importancia de vivir intensamente estos días, priorizando los tiempos de oración, ayuno y limosna.La Pascua, más allá de ser un acto conmemorativo, constituye el fundamento de la creencia cristiana ya que se celebra la resurrección de Jesús como autor y consumador de la fe. En este sentido, monseñor Andrés Stanovnik explicó el valor de preparar alma y cuerpo en esta fecha especial.Priorizó la consagración de tiempo a la oración, el ayuno y la limosna (que simboliza ayudar al otro). “Oración entendámosla como rezar más. Es estrechar los vínculos personales con Jesús, a quien celebramos vivo y presente”, expresó e inmediatamente aconsejó que se puede orar “con la palabra de Dios, con lo que me dicta el corazón, tratando de escuchar lo que el Señor me dice, y participar de la eucaristía”.Sobre esto último, instó a participar de las celebraciones disponibles en esta Semana Santa. “Si voy solo el Domingo de Pascua al templo, no puedo esperar tener una gran disponibilidad interior para celebrar”, reveló el obispo.Una vez que la plegaria se concreta, el paso siguiente es la limosna. “La oración no puede quedar solo cerrada en ese contacto personal sino que ese amor, de la relación personal de Jesús, debe manifestarse en gestos con los demás. Eso es la limosna”. En un paréntesis referenció que la palabra limosna proviene del griego y simboliza piedad.“Es un término que en español quedó casi con una nota negativa, pero en el sentido original significa piedad compasión, ponerse en el lugar del otro y sentir con el otro”, destacó. En su homilía de domingo acentuó en la necesidad de ser misericordiosos con los que más necesitan, y alentó a colaborar con los inundados.Adicciones y placeresAl hacer referencia del ayuno, monseñor Andrés Stanovnik indicó que significa renunciar a los placeres. “Quedó solo como abstenerse de alimentos, pero es algo más amplio. Significa renunciar a placeres, sobre todo a esas cosas a las que estoy muy habituado, a veces apegado o adicto”.Ejemplificó que en esta fecha, se puede ayunar de la tecnología. “Cuando uno es adicto al celular, uno se desespera si no lo tiene. Eso ocupa la mente, los sentimientos y el corazón de esa persona que está metida en eso y no hay lugar para nada más, porque no escucha al otro cuando está con el celular. Entonces ayunar, es renunciar al alcohol, a la droga y a todo lo que ocupa nuestro tiempo”.Una vez dado estos ítems de preparación, monseñor animó a disponer el corazón para poder enunciar “Felices Pascuas de Resurrección” concluyó.