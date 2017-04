Más de 5 mil los inscriptos para el ProCreAr Línea Construcción

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, destacó que más de 5 mil personas ya se inscribieron en el programa ProCreAr Solución Casa Propia Línea Construcción y ponderó que el Gobierno lleve adelante “un Plan Nacional de Vivienda que no existió nunca antes en la Argentina, donde el Estado ayuda en distintas maneras a los sectores sociales que tienen diversas capacidades de enfrentar este problema”.“Cuando reflotamos el programa ProCreAr tuvimos 150.000 inscriptos y más de un millón de argentinos visitaron la página en búsqueda de una solución y la posibilidad de cumplir sus sueños. Ahora continuamos con la línea ProCreAr Línea Construcción, que es para todos aquellos que tienen un terreno e incluye un subsidio de 400 mil pesos para las familias con hijos”, resaltó el ministro.Además, remarcó: “El Estado va a contribuir para que los 12 millones de argentinos que hoy tienen problemas con su vivienda puedan encontrar una solución y la posibilidad de tener el techo propio.Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y titular de ProCreAr, Ivan Kerr, aseguró que “en muchos lugares del interior este programa es una oportunidad para aquellos que sueñan con la casa propia”.“Hay muchas familias que no han accedido al crédito hipotecario pero quizás sí pudieron comprarse un lote o tienen un terreno del padre, o en la propia casa del padre tienen una porción de tierra en la que pueden construir su vivienda”, resaltóAsimismo, el funcionario explicó que “la inscripción para el crédito para la construcción va a estar abierta hasta fin de mes y a mediados de mayo haremos la publicación de los seleccionados”.Como requisitos para acceder a este crédito, los solicitantes deben poseer un terreno que no supere el valor de los 500 mil pesos, que debe estar escriturado a su nombre o a nombre un familiar directo (padre, madre o hijo).Con esta línea de crédito, se podrá presentar un presupuesto de obra de hasta 1.100.000 pesos y se podrá construir una vivienda que tenga entre 40 y 80 metros cuadrados.En cuanto al crédito, la cuota promedio es de $3.800 y se otorgan en UVAs (Unidad de Valor Adquisitivo). La tasa anual de interés es de entre el 4,5 y el 7,8 por ciento y el plazo para pagar el préstamo es de hasta 30 años.En este caso, para las familias con hijos, el Estado nacional otorgará un subsidio no reembolsable de hasta 400 mil pesos.Para acceder al crédito, las familias pueden elegir entre los bancos Nación, Provincia Hipotecario y de Córdoba. Quienes quieran inscribirse para esta línea de crédito pueden hacerlo en https://www.argentina.gob.ar/procrear.