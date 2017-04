Edificio del Registro Civil de Goya fue sometido a extensas mejoras

En los últimos días se han notado una serie de mejoras edilicias en el Registro Civil de Goya. Se remodelaron los sectores de archivos, concretándose una sala de espera, y otra de computación. Además, se digitalizaron vastas cantidades de documentos que ahora permiten la búsqueda rápida de partidas de nacimiento, defunción o matrimonio. Se prepara la inauguración de las obras.

El delegado del Registro Civil de Goya, Eduardo Goral, entrevistado para el programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión dio detalles de estos trabajos y de otras actividades que se vienen desarrollando en la repartición pública.

En relación a las obras, precisó: “Las ultimas refacciones, consisten en el archivo nuevo, teníamos un sector en el fondo bastante destruido y lo que hicimos fue remodelar todo y preparar un nuevo archivo con mayor capacidad y el nuevo archivo está bien presentado, bien armado, hemos hecho una sala de sistemas para incorporar todos los libros a un sistema que hemos creado de archivos por medio de computadoras, y hemos remodelado y hemos hecho una sala de espera, y una sala de maquinas, y las vamos a mostrar”.



BASE DE DATOS

“Tenemos una capacidad para tener en archivos a más de mil libros, hemos hecho una base de datos que cuenta con 700 mil apellidos, en documentos de defunción, nacimiento matrimonios, la idea era solucionarle el problema a los ciudadanos, que cuando no tienen datos precisos y quieren buscar partidas de nacimiento, y ahora con solo el apellido encontramos enseguida, es decir que trabajamos para solucionar los problemas de la gente, no solo a la gente de Goya sino de otros registros o particulares que desde otros puntos del país solicitan partidas de nacimiento, defunción, matrimonio”, dijo Goral.

Agregó que “hemos hecho por pedido de personas discapacitadas que nos hizo saber que era complicado subir la escaleras, a fin de año hicimos una rampa de acceso para que esa gente pueda subir bien, aparte de las refacciones preparamos un contrapiso para hacer en el futuro una sala de matrimonios porque esa sala actual es chica y no tiene capacidad para la gente y estamos viendo ahora la posibilidad de hacerla y acá estamos haciendo siempre algo, ahora hay que empezar a pintar de vueltas las paredes y hay que comprar nuevos sistemas para darle prontitud y agilidad a los sistemas nuestros”.



FINANCIAMIENTO

En relación al origen del financiamiento de las obras, Goral expresó: “Se solventan los gastos por medio de la ayuda del Ministerio de Industria, a cargo del ministro Ignacio Osella, por medio del Registro Civil central. También, con la colaboración del Ministerio de Justicia del cual dependemos. Todos aportaron para que podamos hacer esta obra muy grande que s se hizo entre todos”.



LA INAUGURACION OFICIAL

Goral dijo que la inauguración de la obra estaba prevista para esta semana, pero se postergó. Explicó que ““debido a las lluvias el gobernador no pudo venir pero se postergará para otro momento pero la idea era sacar el archivo de donde estaba porque no tenía más capacidad, hacer un archivo nuevo, remodelar la parte destruida del archivos, este edifico tiene casi 130 años, y que para que la gente no aguarde afuera hicimos la sala de espera, e incorporamos la sala de documentación rápida para que las cosas sean más rápidas o mejor”.