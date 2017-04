Delegado de INVICO Goya: Rubén Dario Brayer comunicó que viviendas de zona sur se entregarían en mayo

El delegado de INVICO Goya, Rubén Darío Brayer dio explicaciones sobre por qué no se han entregado 100 viviendas construidas en la zona Sur. Se trata de problemas de índole técnico, relacionados con el sistema eléctrico. Brayer comunicó que están licitadas y listas para empezar a construirse otras 150 viviendas en inmediaciones del grupo habitacional que será entregado por el Gobernador Ricardo Colombi en poco tiempo. En declaraciones al programaque se emite por, el funcionario expresó: “Estas viviendas de la zona Sur, han tenido un problema de carácter técnico, que ha tenido al momento de probarse la iluminación completa del barrio, surgió de que traía algunos inconvenientes al Aeroclub de Goya, como sabemos estos inconvenientes no los puede tener el Aeroclub por razones de seguridad. Desde la parte troncal, desde donde sale la iluminación, se ha hecho más o menos un tendido de 200 metros en la primera vez, luego de que surgió el inconveniente los constructores junto a la DPEC y los técnicos de INVICO tuvieron que avocarse a una nueva tarea y ahora se está haciendo un cableado de aproximadamente mil metros, porque este nuevo sistema eléctrico no acarreará inconvenientes al lugar del Aeroclub y además por la misma seguridad de las personas que van a ir a vivir en ese barrio, y digo esto por información de la intervención del INVICO que me han autorizado a que pueda difundir esta noticia y que para el mes de mayo estarían terminadas estas obras de que hablo”.

“Ya estarían en condiciones de ser entregadas, se pondrá una fecha, no va a ir mucho tiempo, lo antes posible, INVICO las quiere entregar lo antes posible, además porque comprendemos de que muchas familias, hoy tienen la premura porque tuvieron alquilando, ya se les ha vencido el contrato y muchos de ellos, quizás familiares les han permitido estar momentáneamente para que no vuelvan a alquilar, estas situaciones las estamos recibiendo en INVICO y el INVICO es el que más premura tiene para poder terminar estas obras”, aseguró Brayer.



150 VIVIENDAS

Se le consultó sobre la posibilidad de que en Goya se construyan nuevas viviendas, como se está anunciando para otras ciudades de la provincia. Brayer respondió: “La información que tengo es que se dio un paso importante, son 150 viviendas para Goya anunciadas por el gobernador y que las 150 ya han sido licitadas, o sea dimos un paso porque están las empresas constructoras de las viviendas, esas empresas en no mucho tiempo y cuando el gobierno de la provincia anuncie están en condiciones de comenzar la nueva construcción de viviendas. La verdad es que esto es un gran avance para nuestra ciudad, en varias oportunidades había venido a anunciar cuando personal del INVICO venía con el tema de inscripción y luego dije que Goya era una de las ciudades que más había construido por lote propio. Luego tuvimos la suerte de entregar las otras 100 viviendas y ahora próximos a entregar 100 y construir otras 150 viviendas, esto es un esfuerzo de todos los correntinos. En definitiva eso es así y tengo una gran alegría de estar en el lugar de donde estoy aportando un granito de arena a la causa para que los goyanos podamos vivir mejor”.

“Tengo información que 100 viviendas serían en cercanías a las viviendas próximas a entregarse en zona sur y las otras 50 podrían ser en un terreno en zona Sur”, precisó.