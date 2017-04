HCD de Goya declaró "Ciudadanos Ilustres" a los Veteranos de Guerra de Malvinas

Fue durante una Sesión Especial de fuerte contenido emotivo que el Concejo Deliberante de Goya llevó a cabo en el Salón Blanco de la Escuela Normal “Dr. Mariano I. Loza” colmado de gente. En el histórico acto, más de 60 ex combatientes-veteranos de guerra de Malvinas, recibieron la más alta distinción honorifica que otorga el Cuerpo Legislativo.

Un hecho histórico sin precedentes constituyó el homenaje que el pueblo de Goya, a través del Concejo Deliberante, a 35 años de la Gesta de Malvinas, realizó a los Veteranos de Guerra al declararlos “Ciudadanos Ilustres”.

El acontecimiento tuvo lugar el lunes por la noche en el emblemático Salón Blanco de la Escuela Normal “Dr. Mariano I. Loza”. Allí, en Sesión Especial, el Cuerpo Legislativo goyano, presidido por su titular Juan Domingo González, trato y aprobó por unanimidad de la totalidad de sus miembros, un proyecto que declaró “CIUDADANO ILUSTRE” a todos los ex Combatientes- Veteranos de Guerra de Malvinas, nativos y/o residentes en el Municipio de Goya.

Del significativo acto tomaron parte también el Intendente Municipal, profesor Gerardo H. Bassi, el diputado nacional Oscar Macías, funcionarios municipales, oficiales jefes del Ejército, de la Policía de la Provincia y la Subdelegación de la Policía Federal Argentina, además de representantes de instituciones intermedias de Goya, rectores y directores de establecimientos educativos, abanderados y escoltas, familiares de los Ex Combatientes y Veteranos de Guerra de Malvinas, y ciudadanos en general.

El ingreso al Salón Blanco de los Veteranos de Guerra ante el cerrado aplauso de todos los presentes marcó el inicio de la ceremonia, que continuó con la entonación del Himno Nacional Argentino y el Toque de silencio en memoria de aquellos que ofrendaron su vida por la Patria.

La Banda Militar “Puerto Argentino” del Batallón de Ingenieros de Monte 12 dirigida por el Tte 1° Gerardo Barrientos, ejecutó también la Marcha de las Malvinas, que fgue cantada a viva voz por todo el auditorio.



SESION ESPECIAL

Luego dio inicio la Sesión Especial del HCD. El presidente Juan Domingo González, abrió la misma resaltando la trascendencia del tema a tratarse. El Secretario del Cuerpo, doctor Gerardo Urquijo, dio lectura primero a la Resolución de Presidencia N° 19 que convocaba a la Sesión Especial, tras lo cual hizo lo propio con el proyecto que declara “Ciudadanos Ilustres” a los Veteranos de Guerra de Malvinas.



CONCEJAL PEREIRA

El primero en hacer uso de la palabra fue el autor de la iniciativa. “No nos imaginábamos que en este momento nos íbamos sentir de esta forma. Verlos entrar a todos los ex combatientes, me movilizó muchísimo”, dijo el concejal Ariel Pereira al tiempo que destacó que la sesión se hacía fuera del recinto del HCD y lo importante que era “realizar este emotivo homenaje a cada uno de nuestros ex combatientes”.

El objetivo que tenemos con este proyecto es “sacarle de alguna manera ese peso que tiene esa mochila traída desde las Islas Malvinas. Es acompañar y saldar la deuda que tiene este Municipio con ustedes 35 años después de la Gesta”, apuntó el edil.

Remarcó que “fueron chicos de 18 años con un fusil en la mano que tuvieron que pelear en una guerra. No quiero que se queden con esa sensación de derrota porque no perdimos: Las Islas Malvinas fueron y serán argentinas”, enfatizó y acotó que por eso desde el HCD “vamos a distinguirlos con esta mención honorifica “Ciudadanos Ilustres” que el Municipio de Goya entrega a sus ciudadanos más importantes. Estoy feliz de ser parte de este Cuerpo que ha tomado esta decisión en forma unánime”, concluyó el concejal Pereira.



CONCEJAL KALENBERG

Su par, Cesar Kalenberg, agradeció a la Escuela Normal por ceder el Salón Blanco adhirió a las palabras de Pereira y lo felicito por la iniciativa. Comentó que fue alumno del establecimiento y dijo que allí tuvo la dicha de aprender sobre Malvinas y los héroes.

“Me sentí muy emocionado al verlos entrar y escuchar la Marcha de Malvinas”, expresó el concejal del PL y les dijo a los ex combatientes “hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de todos ustedes”.



CONCEJAL GINOCCHI

Luego habló la concejal Stella Maris Ginocchi. “Estamos reconociendo en esta ordenanza a todos los veteranos de guerra, sin importar situación de revista o condición de grado, ya que se encolumnaron tras un mismo objetivo y sufrieron las mismas circunstancias propias de un conflicto armado”, dejó en claro.

Sostuvo que de esta manera “el estado municipal cumple con el deber de reconocer a quienes pusieron en juego su vida para defender la soberanía nacional. Memoria, Verdad y Justicia, el sentimiento malvinense, también está incorporado en estos valores”.

“Estas son una de las razones más fuertes para sostener de manera incondicional, inclaudicable e imprescriptible el reclamo de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y sobre todo porque los homenajes deben realizarse en vida es necesario otorgar a estos verdaderos Héroes la distinción de “Ciudadanos Ilustres”, argumentó Ginocchi.



PABLO MONZON

A su turno, Pablo Monzón confesó “lo que me sale del corazón es que esta va a ser la sesión más importante de mi vida como concejal de Goya. Honrar a estos héroes, para mi es algo que no tiene nombre”, aseveró el edil del PJ.

“Quiero pedirles perdón en nombre del HCD de Goya porque hemos esperado tanto tiempo para declararlos a ustedes “Ciudadanos Ilustres”, que es la distinción más importante que ha dado este Concejo. Tengo mucha alegría y un profundo dolor porque hemos esperado tanto tiempo para esto. Ustedes son ilustres desde el momento en que fueron a dar la vida por la Patria”, enfatizó Monzón

Y agregó: “Ninguno de nosotros tuvo la menor duda sobre este proyecto y cuando llamamos al DEM, el Intendente tampoco dudó. Se merecen esto y mucho más. Va a ser la votación más importante de mi vida”.



CONCEJAL VALLEJOS

El concejal Fernando Vallejos dijo coincidir con los concejales que le precedieron en la palabra y en particular con lo dicho por Ariel Pereira “que es muy difícil no emocionarse al ver entrar a estos héroes que hoy vamos a homenajear”.

“Recordamos no solo a los 649 héroes que dieron la vida por lograr la recuperación de nuestras Islas Malvinas, sino también a nuestros hermanos goyanos y residentes, quienes deben permanecer por siempre en la historia de Goya”, precisó.

Como cierre, Vallejos citó la expresión que dice: “El soldado no muere en el frente de batalla sino que muere cuando su patria lo olvida”.



CONCEJAL REYES LETELLIER

Desde su banca, al hacer uso de la palabra, la concejal Marta Reyes Letellier consideró que la Sesión Especial era “una ocasión muy importante para el pueblo de Goya, para poder reconocer los méritos a los soldados y combatientes de Malvinas”.

“Si podemos decir que cada ciudadano construye día a día el bien común, cuanto más lo hace un soldado que pone en riesgo su vida en una contienda como fue la de Malvinas para intentar recuperar un suelo que nos pertenece”, opinó la edil.

Y añadió: “Este es un homenaje totalmente merecido. Deberíamos haberlo hecho antes. Felicito al concejal Pereira por esta iniciativa y al Cuerpo por haber manifestado su apoyo”.



CONCEJAL GUERREÑO

Después, la concejal Raquel Guerreño expresó su “profunda emoción” y “total agradecimiento a este Concejo por permitirnos poder estar en esta sesión este día. El día en que nos tomamos un tiempo para reconocer y agradecer a los 649 héroes que dejaron sus vidas en Malvinas y a los que regresaron y tuvieron que enfrentar otra dura la batalla, la del olvido”.

“También decirles que su legado nos compromete a continuar con el reclamo, pero esta vez a través del diálogo y la vía pacífica”, indicó y les agradeció “infinitivamente el haber arriesgado sus vidas. La virtud de su valentía transformó en culto a los héroes y también a los combatientes, por lo que les rindo todo mi honor”, subrayó Guerreño.



CONCEJAL MENDEZ VERNENGO

También el concejal Jesús Méndez Vernengo se sumó a los dichos de sus pares. “Hoy es un día muy emocionante para una persona como yo que ha nacido en democracia”, dijo y les agradeció a los ex combatientes de Malvinas porque “con su entrega y valentía nos ha dado la posibilidad de estar en democracia”.

“Ustedes pusieron el pecho por nuestra Patria. Esta es una sesión histórica pero también es un reconocimiento que podemos darle a aquellas personas que dejaron su vida en las islas y para otros como ustedes que a la vuelta siguieron peleándole a la vida. Los goyanos estamos orgullosos de ustedes”, enfatizó el edil de la UCR.



TERESITA MAIDANA

La concejal Teresita Maidana manifestó que era “un día muy significativo para todos nosotros. Queremos darle un reconocimiento muy especial a todos los que lucharon por recuperar nuestras islas Malvinas, demostrando su valentía, coraje, hidalguía y convicción, por su decisión al ser llamados para servir a nuestra Patria”.

“Quiero decirles que su actuación será recordada por siempre en las generaciones venideras, como un signo heroico. Todos los que hagamos no va a bastar para reconocer ese coraje que han tenido ustedes y los caídos. Mi profundo reconocimiento a todos. Simplemente gracias y Viva la Patria!, exclamo al final de sus palabras.



CONCEJAL TOURNIER

Por su parte, el concejal Federico Tournier agradeció a la Escuela Normal por la posibilidad de hacer la sesión en el histórico Salón Blanco, y a los empleados del Concejo que trabajaron para que este todo impecable.

“Siempre lo escuche decir al concejal (Pablo) Monzón que tenemos que hacer los homenajes en vida. Y acá estamos haciéndolo. Yo tenía 7 años cuando fue la guerra. Un tío mío de Mercedes participo de la contienda y está vivo gracias a Dios. Quiero destacar la valentía que tuvieron con tan solo 18 años. Y quiera Dios que el sacrificio y la sangre derramada no hayan sido en vano”, auguró el edil de ELI.



CONCEJAL IBAÑEZ

En tanto, el concejal Pablo Ibañez, resaltó la Sesión Especial a la que califico también de “sesión honorable y muy particular. En el mismo año que estos hombres iban a ofrendar su vida, yo veía la luz de este mundo”, acotó.

“Es notable que tengamos que hacer este alto en el camino del olvido para marcar el reconocimiento que hicieron estos hombres, que aun así es poco para lo que se merecen ya que fueron a defender la Patria dejando en manos de Dios sus vidas”, sostuvo y dio las gracias a cada uno de los hombres que entregaron su vida por nuestra Patria.

“A partir de ahora son también Ciudadanos Ilustres de nuestra Goya querida”, remarcó Ibañez.



CONCEJAL BALDI ESCOBAR

Al dirigirse al presidente y toda la concurrencia la concejal Ludmila Baldi Escobar confesó que estaba esperando “que las emociones bajen un poco, pero es imposible. Se me puso la piel de gallina. Lo que tiene que ver con el corazón y la Patria moviliza y mucho”.

“A veces las palabras están de más, porque los hechos valen mucho más. Y lo que ustedes hicieron por la Patria malvinizaron el corazón de cada argentino y eso es lo más importante que hicieron. Hicieron conciencia de Patria, en cada escuela con los chicos, en cada lugar”, resaltó.

La concejal justicialista afirmo que fueron “a defender la soberanía nacional, la dignidad, por lo que los argentinos estamos eternamente agradecidos. Por eso hoy le hacemos este reconocimiento. Hay una dignificación definitiva de quienes merecen estar en el corazón de cada argentino. Voy a estar agradecida toda mi vida por lo que han hecho. Han entregado su vida por la Patria. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, concluyó con énfasis.



CONCEJAL RAMIREZ

Al igual que sus pares, el concejal Luis Ramírez admitió que era “un orgullo para mi votar esta ordenanza. Sin duda alguna las Islas Malvinas son una vena abierta más de nuestra América Latina que fue desde hace siglos atacada por los países del Primer mundo. La historia cuenta que han llegado y se han apoderado de territorios y han diezmado civilizaciones”, cuestionó.

Ramirez consideró que “nos queda recuperar nuestras Islas Malvinas, y para esto debe estar toda Latinoamérica unida. Ese territorio nos pertenecer a todos. Solamente cuando la recuperamos se irán cicatrizando esas venas abiertas de América Latina”.



CONCEJAL MAZZARO

En la memoria del concejal Jorge Mazzaro y en la de cada argentino “está muy fresco el recuerdo de aquel 2 de abril cuando nos despertamos y nos encontramos que se habían recuperado las Islas Malvinas. Y que la única vida que se había perdido era la de un compatriota”, apuntó.

“Después se desencadenaron los hechos, la desazón, pero siempre estuvo en el recuerdo y la consideración de los argentinos aquellos que estuvieron en Malvinas arriesgando su vida, los que dejaron su vida. Y ahora tenemos la posibilidad de brindarles este homenaje”, dijo.

Recordó Mazzaro cuando “me toco el honor de ser Intendente (2001-05) hice construir un monumento por iniciativa del artista José Solís en la Plazoleta Malvinas Argentinas como una manera de dejar algo que sirviera y que estuviera por mucho tiempo como un reconocimiento hacia ustedes”.



PRESIDENTE GONZALEZ

Antes de procederse a la votación del proyecto, se dirigió a los presentes el presidente del Cuerpo. “Quisimos hacer esta Sesión Especial, muchas gracias por estar”, expresó Juan Domingo González y agradeció además la transmisión en directo que hizo Canal 2 Goya Visión, y las emisoras LT6 y Radio Municipal.

“Esta iniciativa tiene el consenso de todos los partidos políticos que componemos el HCD, del Centro de Ex Combatientes de Malvinas Goya y lo quisimos hacer en el marco de la máxima institucionalidad”, remarcó González y aseveró que la Causa Malvinas representa un símbolo para los argentinos: “Es reivindicar la lucha de nuestra Patria pasando el testimonio a las nuevas generaciones”.

“Es un acto de reivindicación, de reparación. Hoy a 35 años de la Gesta de Malvinas abrimos nuevamente el libro de la Ciudadanía Ilustre y lo cerramos hoy. Quizás en un tiempo futuro haya otro acuerdo de estas características y otras personas de Goya sean merecedoras de esta distinción”, evaluó y añadió: “este ha sido el espíritu de esta iniciativa. La causa Malvinas es una causa que nos une a todos los argentinos”.

El presidente del HCD recordó luego las ordenanzas y resoluciones en relación a Malvinas. Mencionó la 554/92, Designando la calle Cabo Raúl Adrián Gómez; la 692/95 Monumento al Soldado Correntino en Malvinas en la plazoleta Malvinas Argentinas; la 926/98 imponiendo el nombre Héroes de Malvinas a un barrio de Goya.

También cito la Resolución 1404/99 por la que se otorgó el Reconocimiento al Mérito a los Ex Combatientes de Goya; la ordenanza 1164/03 creando la Dirección de Atención al Veterano de Guerra, la ordenanza 1205/04 del Monumento a la Gesta de Malvinas; la que refiere a la Donación de Terreno para la construcción del Centro de Ex Combatiente, y la Plazoleta Higinio Segovia, entre otras.

Calificó a la jornada como “histórica” y anuncio que, si todos los concejales estaban de acuerdo, con el consenso del Centro, “vamos a ingresar un proyecto para declarar el 10 de abril como el “Día del ex combatiente veterano de Malvinas goyano”.

Finalmente, puesto a consideración, el proyecto que declara “Ciudadanos Ilustres” a los veteranos de guerra, fue aprobado por unanimidad ante un cerrado aplauso de los presentes.



HERMANA DE CAIDO EN COMBATE

Después, en la continuidad de la ceremonia, habló la hermana del sargento 1 post morten Raúl Horacio Di Motta, aviador goyano del Ejército, muerto en combate.

“Fue un veterano de Malvinas, fueron a defender la Bandera de Belgrano y con la fortaleza y el coraje de San Martín. Hombres que dejaron todo por amor a la Patria y 649 de ellas sus propias vidas. Si en algo los ingleses no nos pudieron ganar, fue en el sentimiento de amor a la Patria”, resaltó Nora Di Motta.

Dijo que los jóvenes de hoy “buscan héroes en la televisión, y tienen héroes que caminando por las calles de Goya y están aquí presentes. Hace 35 años defendieron la Patria. Y hoy fueron nombrados “Ciudades Ilustres”. Merecido y justo reconocimiento para ellos y para los que dejaron sus vidas en custodio de nuestra soberanía”.

“Cuantos modelos de vida de tenemos para imitar, para formar la Patria grande que tanto necesitan los argentinos. Mis felicitaciones y agradecimiento inmenso a las autoridades por darles este merecido y esperado homenaje. Ojala que esto sea un comienzo malvinizador. Hay mucho por hacer por Malvinas”, señaló Di Motta.



EX COMBATIENTE ZABALA

También habló el presidente del Centro de Ex Combatiente de Malvinas de Goya. “El 1 de mayo del ´82 fue el primer ataque a nuestras islas y yo no estuve tan asustado como en este momento”, expresó Roque Claudio Zabala confesando sobre “la emoción que me embarga de ver a todos mis hermanos, que hoy a 35 años, este Concejo nos haya declarado “Ciudadanos Ilustres” que bien merecido los tenemos”.

Aludió a la distinción que el Cuerpo les había hecho en el año 1999 cuando les entregó la Mención de Honor al Mérito. Y acoto que hubo un pedido para que sea de “Ciudadano Ilustre” y alguien dijo que no nos merecíamos. Esto sí que es digno de destacar que por unanimidad el HCD dijo que sí”, resaltó entonces.

Recordó su vuelta de Malvinas, a sus padres “que desde algunas estrella nos guían para seguir adelante”, a los 649 camaradas muertos, a los goyanos que dejaron sus vidas en las islas combatiendo y a los que la perdieron en la post guerra.

“Nosotros luchamos y seguimos luchando. Tardó 35 años pero el reconocimiento llegó. Todos los días mueren y nacen personas, pero cada día que pasa muere un ex combatiente de Malvinas y no nace otro. Nosotros somos únicos, y vamos quedando cada vez menos y son cada vez más los años que pasan”, se lamentó Zabala.

“Celebro este día. Gracias al HCD, al Intendente, al pueblo de Goya que hoy tiene la posibilidad de ver cuánto aportó nuestra ciudad para la heroica gesta del año 82. Viva la Patria!, exclamó finalmente.



INTENDENTE BASSI

El último de los oradores fue el Intendente de Goya, quien agradeció al Concejo Deliberante “y a todos los que vinieron a este lugar. Un símbolo de nuestra escuela pública, de la cual hemos sido orgullosos egresados”.

“Este año más que nunca sentí el acompañamiento desde el Regimiento a la plaza de Malvinas. Los vecinos salían a la calle, hacían flamear sus banderas. Sentí como nunca esa gratitud, ese afecto, ese orgullo para con todos ustedes”, les dijo el profesor Bassi.

Les hizo notar también que habían sido combatientes, “pero tenían la misma edad o un año más que nuestros abanderados y escoltas. Los llevaron a una guerra que no tenía razón de ser. Y nos volvimos a equivocar cuando a su regreso los escondimos y ustedes se bancaron”.

“Me parece que hoy más que nunca debemos tener memoria del pasado, bajar al corazón para no olvidarnos. Memoria tiene ver con el recuerdo. Hoy y siempre de todos ustedes. Sigamos juntos, unidos esta es la tarea que nos compete a todos. Por ustedes, por los que dejaron la vida, por los jóvenes que fueron tras ese a celeste que es de todos los argentinos. Hoy y siempre, Viva la Patria”, expresó Gerardo Bassi y junto al presidente del HCD entregó un presente al titular del Centro de Ex Combatientes de Malvinas.



ENTREGA DE DIPLOMAS

Llego entonces el momento esperado. 35 años después de tanto sacrificio, tanto dolor y mucha valentía, el Concejo Deliberante, que representa la voluntad política del pueblo de Goya distinguió con un enorme diploma de “Ciudadano Ilustre” a 63 veteranos de guerra de Malvinas de Goya y residentes en nuestra ciudad, cuatro de ellos caídos en combate y otros fallecidos después del conflicto bélico.



NOMINA EX COMBATIENTES DISTINGUIDOS

La nómina de los flamantes Ciudadanos Ilustres es la siguiente: Dacio Darío Agretti, Ramón Alberto Acevey, Ramón Almua, Héctor Acosta, Eduardo Luis Ayala, Jorge Daniel Baldini, Juan Desiderio Barbona, Julio Néstor Barboza, Hugo Benitez, Jerónimo Alcides Benítez, Ramón Antonio Blanco, Miguel Oscar Cáceres, Remigio Cantero, Juan Alberto Canteros, Raúl Ernesto Castañeda, Rubén Gustavo Coldani, Jesús Omar Contreras, Paulino Chavez, Isaac Blac DeBortoli, Raúl Robustiano Escobar, Alejandro José Fernández, Francisco Ramón Fernández, Isabelino Gimenez, Juan Carlos Gómez, Delio Antonio González, Juan Rafael González, Gregorio Ledesma, Pedro Eugenio López, Víctor Orlando Maciel, Raúl Hilario Martínez, Ramón Orlando Mendoza, Tranquilino Obregón, Salvador Ojeda, Ángel Bernardino Osorio, Juan Carlos Pereyra, Ramón Eduardo Pesoa, Félix Antonio Rivero, Silvestre Romero, Arnaldo Emeterio Saucedo, Jerónimo Valdez, Hugo Ramón Villanueva, Osvaldo Raúl Zabala, Roque Claudio Zabala, Edilberto Fabián Gauna, Oscar Eduardo Benedi, Rubén Oscar Bataglia, Elio Reynaldo Gimenez, Enrique Horacio Peluffo, Juan José Cardozo, Gerardo Britez, Arturo Fernández, Daniel Spataro.



FALLECIDOS CON POSTERIORIDAD AL CONFLICTO ARMADO

Américo Aguilar, Rafael Bordón, Oscar de la Cruz Caballero, Antonio María Díaz, Norberto Navarro, Adolfo Vallejos, Antonio Eduardo Vallejos.



FALLECIDOS EN COMBATE

Raúl Horacio Di Motta, Raúl Adrián Gómez, Diego Ferreira, Higinio Segovia.-