Gira por Buenos Aires: Presentaron la 42ª Fiesta Nacional del Surubí desde el Ministerio de Turismo de la Nación

El presidente honorario de la COMUPE e intendente de Goya, Gerardo Horacio Bassi; el presidente, José Horacio Urdiró; junto a la Reina Nacional del Surubí, María Emilia Salomón y otros miembros del Surubí Team presentaron el evento este martes en Buenos Aires con la presencias del subsecretario de Turismo de la Nación, Fernando García Soria y la ministra de Turismo de Corrientes, Inés Presman.Anunciando el concurso de pesca más grande del mundo, los integrantes de la COMUPE (Comisión Municipal de Pesca), la Reina, el intendente de Goya y la ministra de Turismo de Corrientes, fueron los oradores del panel que también estuvo conformado por el fiscal general, José Lorenzón y el responsable de la Casa de Corrientes en Buenos Aires, Milcíades Aguilar. La conducción de la conferencia estuvo a cargo del responsable de Prensa de la COMUPE, Adrián Ayala.El evento fue transmitido desde las 11:00 y desde la sede del Ministerio de Turismo de la Nación (Suipacha 1.111 de la ciudad de Buenos Aires), en vivo y en directo a través de las redes sociales oficiales del intendente Gerardo Bassi, la Municipalidad de Goya y la Fiesta Nacional del Surubí; como así también a través de la radio municipal FM Ciudad 88.3 MHz y otros medios locales.Cabe mencionar también el acompañamiento en el auditorio, del diputado nacional y ex director de turismo goyano, Oscar Alberto Macías y del parlamentario del MERCOSUR, Alejandro Karlen.El ámbito fue propicio para contar detalles relacionados a lo que se vivirá del 23 al 30 de abril en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes.“Quiero agradecer por estar acá por segundo año consecutivo. Agradezco a Fernando García Soria por recibirnos, gracias a Gerardo, por el apoyo importante. La Fiesta es el resultado de la unión de muchas buenas voluntades”.“No hay peor gestión que la que no se hace. El intendente Bassi me transmitió una frase —Si los desafíos te parecen peligrosos, probá con la rutina que es mortal. —Esas son las bases con las que estamos arrancando la Fiesta. Es un orgullo que esta Fiesta trascienda fronteras, es una fiesta que pertenece a Corrientes. Es una fiesta internacional y que la vida nos haya regalado esta hermosa oportunidad de ser parte de ella, es un orgullo y algo para vivirlo y no para contarlo”.“La organización de la fiesta, cada día avanza más. Es una Semana Surubí que va del 23 al 30 de abril con un certamen Pre Surubí. El 26 será el inicio de la Expo Goya y el lanzamiento oficial de la Fiesta. Este año se ha decidido hacer que el ingreso al predio de la Fiesta, libre sea libre y gratuito. Vamos a tener un hermoso festival en esa semana”, precisó.“La niña mimada que es el concurso, daría inicio el sábado 29 al mediodía, donde el pescador viene y son 24 horas de pesca, de las cuales 15 horas son de pesca en la noche. Es un evento único en el mundo y finaliza con la gran Cena Entrega de premios, el domingo 30 y seguro que será extendido porque el 1º de mayo cae el lunes. Todo a favor”.“Si seguimos sumando voluntades, será una de las fiestas más exitosas”, puntualizó.“Quiero invitar a los pescadores a que se atrevan a soñar, a ser felices, a que unamos esfuerzos, Goya los espera para el recreo que todos nos merecemos”, dijo José Horacio Urdiró, presidente de la Comisión Municipal de Pesca.“Goya los espera con los brazos abiertos. Goya es una ciudad amiga. Es la Cuna del Surubí, el Hogar de las Golondrinas; la Capital del Tabaco, la Ciudad de la Educación Física y el Deporte, y nuestro lugar en el mundo. La Fiesta empieza el domingo 23 con un Pre-Surubí. Junto a esto, que comienza en la fiesta, está nuestro Ballet Oficial de la Fiesta del Surubí. Para nosotros tiene un motivo y sabor especial, porque no es la actuación de los que bailan, de los bailarines eximios de una Dirección de Cultura, sino que son los bailarines de las barriadas, de localidades cercanas… Son más de 60 participantes que toda las noches van a abrir nuestra querida Fiesta. Este año hemos tomado la decisión de hacer la Fiesta con entrada libre y gratuita, con un homenaje a los vecinos goyanos que durante dos años aguantaron la inundación, el fenómeno de El Niño, inclemencias climáticas, aislamiento, muchas dificultades, que son para ser vencidas con el coraje del buen correntino”.“Tenemos una Expo Goya muy importante. No habrá ninguna Contra-fiesta. Estaremos todos los artesanos, feriantes, emprendedores, y la actuación de muchos artistas importantes, del mismo lado. Quiero agradecer la presencia de Oscar Macías, diputado nacional, amigo y voz de la Canción del Surubí; que junto con Soledad, el miércoles; vamos a tener una noche chamamecera con las Hermanas Vera, con Mario Boffil; Los de Imaguaré, y Soriano Sosa. El viernes “Manos arriba”; “Os demonios”, el sábado estará Selva Vera; Monzón, Amandayé, Valeria Lynch y el día domingo estarán Damas Gratis y Amar Azul”, indicó.“Goya los espera con los brazos abiertos. Les pido a Fernando y a Inés Presman que nos ayuden a hacer gestiones. Sería bueno que pueda estar la televisión pública en la largada, tomando imágenes o transmitiendo en directo nuestro festival”, remarcó.“Los esperamos en Goya. No se van a arrepentir. Una ciudad que los espera con el corazón” dijo Gerardo Horacio Bassi, intendente de Goya.Antes del cierre se dio lectura a la Resolución Resolución Nº 288/17 que declara de interés este lanzamiento en Buenos Aires, por parte del Ministerio de Turismo de la Provincia. De inmediato, la arquitecta Inés Presman agradeció el espacio cedido por el Ministerio de Turismo.“Goya tiene una historia de 42 años de pesca. Cuando Horacio Urdiró y Gerardo Bassi hablan de la fiesta de pesca deportiva más grande del mundo, creo que para los medios nacionales merece que hagamos un paréntesis y contemos que cuando hablamos de la envergadura de esta fiesta, decimos que es el evento único en el mundo donde se pesca más de 15 horas de noche, con una magnitud única y hasta diría que no existen antecedentes similares en el mundo, y les puedo decir que en un momento determinado, hemos superado las 900 embarcaciones en un riacho muy angosto, lo cual habla de la adrenalina que implica para el pescador de cualquier lugar del país, que sigue a la Fiesta Nacional del Surubí para estar presente en ese momento de la largada que dura una hora de desplazamiento”.Con un “¡Goya te espera forastero pescador!”, pronunciado al unísono con Oscar Macias finalizó la ministra de Turismo de Corrientes, Inés Presman.El Subsecretario de Promoción Turística del Ministerio de Turismo de la Nación, Fernando García Soria, habló en representación del Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos.“Los que no conocen la Fiesta, entre los que me incluía en algún momento, entendíamos que solo era un certamen de pesca y festival. Y trasciende a eso. Hablando con fanáticos de la pesca, es comprender que así como está la carrera Interlagos de la Fórmula Uno, el concurso de pesca de Goya es el ‘Interlagos de la Pesca’. Es como competir en el mejor escenario de pesca posible y con una de las especies más destacada. En ese aspecto, hay que destacar el trabajo y la continuidad que le han dado a la Fiesta. Lo que han venido convirtiendo a esta fiesta en ícono de los pescadores. Goya se pone en la cartelera como evento deportivo vinculado a nivel nacional y de países limítrofes”.También hubo palabras de la Reina María Emilia Salomón quien invitó a conocer la Fiesta. “Estamos llevando un poco de nuestra Goya al país. La fiesta es imperdible. Si no fueron todavía, siempre hay una primera vez”, expresó la joven.Para finalizar, se proyectó un video de promoción institucional de la Edición N°42, invitando a todos a ser parte de ella en el predio Costa Surubí de la ciudad de Goya.