Pedirán "Justicia por Micaela" en la Plaza de Mayo

La convocatoria, viralizada por redes sociales con los hashtag #11A, #Micaela y #NiUnaMenos, está enmarcada en las consignas "Que no falte ninguna más", "Vivas nos queremos" y "Destitución del juez Rossi".Bajo la consigna "Justicia por Micaela. Ni una menos", se realizará hoy a las 18 en Plaza de Mayo una concentración por la joven de 21 años asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, donde además se repudiará al juez Carlos Alfredo Rossi, quien liberó al presunto autor del femicidio, Sebastián Wagner, condenado a nueve años de prisión por dos violaciones anteriores.Luego de que el cuerpo de Micaela apareciera sin vida el sábado por la mañana en un descampado de Gualeguay, se organizaron de forma espontánea movilizaciones en distintas partes del país.Hoy, la convocatoria a Plaza de Mayo viralizada por redes sociales con los hashtag #11A, #Micaela y #NiUna Menos, está enmarcada en las consignas "Que no falte ninguna más", "Vivas nos queremos" y "Destitución del juez Rossi".Mientras tanto, desde la plataforma de Internet Change.org, comenzó a circular una petición para que se le haga juicio político al magistrado que dejó en libertad Wagner."Este juez le había concedido el beneficio de la libertad condicional a Wagner desoyendo el informe del Servicio Penitenciario Provincial de Entre Ríos y el Dictamen de la Fiscalía, que desaconsejaban su liberación luego de cumplir dos tercios de una doble condena por violación en 2010", indica el texto."El pueblo -continuó- no quiere otro juez en lo penal que reproduzca el accionar del juez Axel López, quien también liberó a un violador que luego cometió otra violación seguida de homicidio".