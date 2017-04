Desde Esquina hasta Bella Vista: La Ruta de la Paz ya distingue a Goya y localidades del Sur Correntino

Con el emplazamiento del “Palo de la Paz” en Goya, Esquina, Carolina y Lavalle, a las que se sumarán Santa Lucía y Bella Vista esta semana, las localidades del sur oeste correntino ya son parte de los más de 100 mil pueblos del mundo donde existe este símbolo de la paz que se impulsó en Japón, tras la destrucción provocada por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. De las inauguraciones participaron Intendentes, concejales, funcionarios, ciudadanos y delegaciones de EEUU y Brasil.En la rotonda de acceso este de la ciudad de Goya quedó oficialmente inaugurado el “Palo de la Paz”, un símbolo mundial creado hace 70 años en Japón, luego de sufrir el impacto de bombas atómicas que provocaron la devastación de Hiroshima y Nagasaki.Lleva inscripta la leyenda “Que la paz prevalezca en la tierra” en idioma castellano, guaraní, portugués y japonés y se enmarca en la Ruta de la Paz “Dulce Magalhaes” (presidenta del 10° Foro Mundial recientemente fallecida), un corredor interamericano por la paz que va de Florianópolis (Brasil) a Nueva York (Estados Unidos).Pese a la copiosa lluvia que se descargó a la hora del acto, lo que retrasó su inicio, un representativo grupo participó de la iniciativa que nació tras la participación de ciudadanos de Esquina, Carolina, Lavalle, Santa Lucía, Bella Vista y Goya, en el 10° Foro Mundial de la Paz de Florianópolis.Además del Intendente Gerardo Bassi y funcionarios de su gabinete, estuvieron presentes las señoras Jules Cohen Lamore (EEUU) y Fumi Johns (Japón); Egido Machry del Instituto “Dulce Magalhaes” de Brasil y sus coterráneos Darciso Machry, Ingo Penz y Geraldo Zanin.Asimismo, Dominicus Rohde, presidente de la Fundación Paz Schengen, y organizador del Foro Mundial por la Paz; las activistas María Alicia Gómez de Balbuena, Lilia Urquijo de Zampar y la coordinadora de la Ruta de la Paz, Martha Repetto, entre otros.En el inicio de la ceremonia los concejales Teresita Maidana y Luis Ramírez hicieron entrega a los visitantes de sendas copias de la declaración “de interés municipal” de la Ruta de la Paz “Dulce de Magalhaes” y el emplazamiento del Palo o Totem de la Paz en la rotonda de acceso este a Goya que aprobó el Concejo Deliberante de Goya.Después se dirigió a los presentes María Alicia Gómez de Balbuena, Delegada en nuestra región de IFLAC, el Instituto de Cultura Internacional y Literatura por la Paz. Invitó primero a expresar unas palabras a Lilia Urquijo de Zampar, Miembro del Consejo de Paz de Argentina y representante del Movimiento Mil Milenios de Paz.“Trabajamos a veces juntas, a veces no, pero en esto somos todos una sola persona”, dijo Gómez de Balbuena”, y señalo que desde el IFLAC “trabajamos en mejorar el lenguaje y las acciones de paz”.Lilia Urquijo recordó que cuando tenía 17 años descubrió a Martin Luther King, y su célebre expresión: "Aunque supiera que mañana el mundo se habría de desintegrar, igual plantaría mi manzano". “Eso para mí fue un antes y un después. Tomé conciencia de lo que significa hoy, estar acá, cuando en este momento el mundo esta convulsionado. Agradezco la posibilidad de poder, día a día, trabajar para construir un mundo mejor”, expresó la integrante del Consejo de Paz de Argentina.Habló luego Dominicus Rohde. El presidente de la Fundación Paz Schengen con sede en Luxemburgo agradeció a quienes viajaron a Florianópolis y tomaron la iniciativa de iniciar esta Ruta Interamericana de la Paz que es una realidad en esta región.Sostuvo que el 10° Foro Mundial de la Paz en Brasil “solo fue posible por todo lo que hizo la presidente Dulce Magalahes. Ella ya no está con nosotros pero sigue trabajando por la paz hoy desde otro mundo. Se fue a la casa del padre celestial, después de cumplir sus 50 años. Por eso hemos decidido nombrar en su honor este camino desde Florianópolis a Nueva York, la Ruta de la Paz Dulce Magalahes”.Recordó que en Florianopolis, se plantó en Septiembre de 2016, el primer Palo por la Paz. Y explicó su origen promovido por "World Peace Prayer Society" (Sociedad de Oración por la Paz del Mundo) que está asociada a las Naciones Unidas (ONU).Dijo que la familia Goi (Masahisa Goi) creó esta fundación bajo el paraguas de la familia imperial japonesa después del desastre de la segunda guerra mundial y de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. “Quería llevar un mensaje de paz desde el Japón destruido al mundo”, remarcó Rohde.Resaltó que “en los últimos 70 años se han plantado más de 100 mil postes de la paz en más de 100 mil pueblos del mundo”. Y apuntó que en Florianópolis se plantó el primero en Sudamérica, en Esquina el segundo y en Goya el tercero. “La fundación ya plantó un poste en las Naciones Unidas y queremos hacer el camino de Florianópolis hasta Nueva York”, auguró el activista por la paz.Manifestó también su alegría por “tener con nosotros a dos representantes de Naciones Unidas: Fumi Johns y Julie Cohen Lamore”. Y agradeció a la sociedad civil, y al Intendente por su apoyo. “Es el primer fruto de la semilla plantada el año pasado”, dijo y comentó que estuvo con la Reina de Jordania, país donde se hará el 11° Foro, y el Parlamento Europeo, en Luxemburgo, a quienes hizo conocer este proyecto de Ruta de la Paz. “En ambos lados quedaron asombrados por esta iniciativa”, aseveró Rohde.Nacida en Japón y residente hace años en Estados Unidos donde fue a estudiar de joven, Fumi Yanagisawa Johns integrante de la "World Peace Prayer Society”, confesó que era “un gran honor estar aquí con ustedes”“Hace 70 años se inició este llamado a la paz mundial en Japón. Es un mensaje por encima de cualquier religión o convicción política, es un mensaje donde se encuentran los corazones del mundo. Que busca unir a toda la humanidad”, indicó.En alusión al Palo de la Paz, la japonesa-estadounidense dijo que “con este símbolo estamos plantando la esperanza, la compasión, la sabiduría, el amor y mucha, mucha luz. Este pilar esta ya conectado con los 100.000 pilares plantados en todo el mundo. Cien mil grupos que están trabajando por la paz. Ya son miembros de esta gran familia global, que crezca esta idea en sus corazones. Este pilar conecta con esta ruta interamericana de la paz de Florianópolis a Nueva York”, enfatizó Fumi Johns.En representación de la comitiva de Brasil, se dirigió a los presentes Geraldo Zanin. Dijo que el orador debía haber sido Egido Machry (esposo de Dulce Magalahes) pero una disfonía no le permitía hablar.Hizo hincapié en lo que fue el encuentro de Florianópolis y de la relación de amistad que nació con la delegación correntina. Y auguró para que la convivencia entre los hermanos de América Latina, y del mundo entero, sea cada vez mejor: “Que seamos hermanos no de sangre, pero si de pensamiento en busca de la paz mundial”.Y añadió que “mucho más importante que un monumento es la necesidad de pensar en la paz mundial, no tanto para los adultos, sino para los niños, nuestros hijos y nietos”. Concluyó sus palabras señalando que habían hecho 1560 kilómetros desde Blumenau y deseó “que sea el primero de muchos más encuentros”.El mismo regocijo hizo público Julie Cohen Lamore. “Agradezco la invitación a su maravilloso país. Nos sentimos muy en casa en Goya y en todas estas ciudades y pueblos de Corrientes que estamos conociendo”, expresó.Aludió entonces al 10° Foro en Brasil donde “lleve uno de los pilares de la paz, porque en Sudamérica no se había colocado ninguno”, y reiteró su compromiso y el de todos los presentes para que “la paz prevalezca en la tierra”.El Intendente Gerardo Bassi, cerró la lista de oradores, enfatizando que “por encima de todo está el bien común. Intento vivir en armonía, que es estar feliz con uno mismo”, subrayó.Consideró que “en estos tiempos debemos tener memoria, tiene que ver con el recuerdo, con nuestro corazón, con no repetir errores que ya cometimos”. Y acotó: “Valentía para superar las adversidades y esa dosis de esperanza que hay que poner. Yo vivo mirando la botella media llena, no la media vacía. Y todos los días me levanto a honrar la vida, feliz por amanecer vivo como primera instancia y a partir de ahí me hago dueño de mi metro cuadrado”.“Si pudiéramos entrar a unificar ese metro cuadrado de cada uno de nosotros, poniendo al bien común por encima, y la bandera celeste y blanca que nos contiene y nos ama, a nuestra ciudad por encima de todos, con esa camiseta de Goya que rompe cualquier camiseta de cualquier color político partidario de ambiciones personales, sería muy bueno. Buena vida para todos, ha sido un gusto enrome y un orgullo que estén y que puedan volver a Goya”, concluyó el profesor Bassi.Se hizo entonces un descubrimiento simbólico de una placa alusiva (explicativa) que se colocará junto al Palo de la Paz; Fumi Johns entregó una réplica en miniatura de Palos de la Paz a ciudadanos que participaron del 10° Foro en Florianópolis, tras lo cual se leyó en voz alta varias veces el mensaje enmarcado en el pilar en sus cuatro idiomas: español, portugués, guaraní y japonés, con lo que se dio por finalizada la ceremonia. Actos similares se realizaron en Esquina, por la mañana y en Carolina, ya casi de noche. Este domingo se cumplió con el mismo rito en la localidad de Lavalle. Y el lunes y martes este mismo compromiso por la paz tendrá lugar en Santa Lucía y Bella Vista.