Gerardo Bassi inauguró dos cuadras de cordón-cuneta en la zona Este de Goya

El intendente de Goya, Gerardo Horacio Bassi junto a su equipo de funcionarios y concejales goyanos, vecinalistas y vecinos en general, inauguraron dos cuadras de cordones-cuneta: una en calle Reconquista, entre Catamarca y Jujuy; otra en la cortada Roberto Koch, entre Reconquista y Gerardo Pando.“Creo que estamos en un momento muy importante, donde se empiezan a ver en forma más concreta los logros de estos cuatro años de gestión. Se empiezan a concretar los cordones cuneta, el asfalto, obras de otra envergadura, como el centro para los abuelos, para los jubilados. Obras que en su momento necesitaron un tiempo de preparación para luego poder ser concretadas. Gerardo siempre insiste en lo difícil que es tratar de llevar adelante la gestión sin la ayuda de la provincia y sin la ayuda de la nación. Creo que eso vemos todos los funcionarios que trabajamos con Gerardo y también los vecinos”.“Cuando hay una disposición, militancia, compromiso, cuando se pone el esfuerzo en función de los objetivos, se pueden lograr muchas cosas que de otra manera serían prácticamente imposibles” dijo Alicia Helena Casabonne, directora de Derechos Humanos.“Esto demuestra que esta gestión sigue avanzando. Sin dudas que a veces uno pretende avanzar a un ritmo mucho más rápido y a veces hace lo que se puede. Esta es una primera etapa, el cordón-cuneta y mejora de las dos calles para que los vecinas las puedan usar y transitar. Esto va a dar parte a una segunda etapa, para hacer el asfalto e ir consolidando como se ha hecho en otras calles”.“Este es un plan de obras que forma parte de un montón de obras que está haciendo esta gestión. Por ejemplo, acá cerca se ha completado calle Santa Fe, también con cordón-cuneta, se está trabajando en el barrio San Ramón, que ya está terminada; República del Líbano, Maestro Argentino, 9 de Julio, Belgrano (que se había completado con cuatro cuadras), calle Rolón, Yapeyú, Paso de los Libres, Monte Caseros… Por nombrar en forma rápida, porque es amplio el abordaje que se está haciendo con los cordones-cunetas y también nuestro anhelado asfalto en caliente, del que ya se han inaugurado tres cuadras la semana pasada y se están completando cuatro cuadras más”.“A los vecinos, anhelo y pretendo que sigan creyendo en esta gestión y por supuesto pedirles que se sigan sumando y confiando en este proyecto, porque es importante tener el acompañamiento de toda nuestra ciudad. Muchas cosas se dicen de gente que hoy no acompañan este proyecto; les pido que no se dejen engañar, que tengan los ojos bien abiertos. Esto es trabajo, esfuerzo y equipo” dijo Luís Domingo Vicentín, secretario de Obras Públicas.“En primer lugar quiero felicitar a todos los vecinos del barrio y decirles que vamos a asfaltar estas calles. Así como no se les pidió el cemento en estos cordones-cunetas, nosotros vamos a avanzar y cumplir con el asfalto de estas dos cuadras. Sé que hay una enorme expectativa y de alguna manera, cierta impaciencia. Estamos acostumbrados porque nada es fácil ni sencillo, pero lo vamos a hacer”.“Como decía Luís, estamos en cinco frentes de cordón-cuneta. Ya inauguramos tres cuadras de asfalto caliente y vamos a inaugurar cuatro cuadras más, que se están terminando en el barrio La Rotonda, en calle José María Soto”.“Estos son tiempos muy difíciles, en los que el Estado Municipal sostiene a un montón de goyanos que han perdido la changa, han pedido el trabajo. Cuando digo goyanos también hablo de un montón de vecinos de la zona rural, que tienen enormes dificultades y son vecinos a pesar de que no viven dentro de las cuatro avenidas o en la barriada de nuestra ciudad. Todos los días se les está dando respuestas de todo tipo: remedios, ambulancia, pasajes, tratamientos… Hay una ocupación permanente”.“Por supuesto que también están aquellas políticas públicas que tienen que ver con el Boleto Estudiantil Gratuito, que tienen que ver con los chicos del campo, con los Derechos Humanos, con el Presupuesto Participativo, con el Asociativismo, con las Adicciones… Ahí tenemos buenas noticias. Vamos a terminar en breve el CePLA; nosotros no solo trabajamos fuertemente en la prevención sino también cuando los chicos caen en la adicción. Estamos absolutamente convencidos de que no les podemos dejar tirados. Los tenemos que levantar para que se pongan de pie”.El lunes el Concejo Deliberante va a nombrar Ciudadanos Ilustres a nuestros ex Combatientes de Malvinas. Hemos tenido un acto muy emotivo y eso también es parte de nuestra política. Eventos con contenido deportivo durante el fin de semana, con festival musical que permite que muchos goyanos puedan mantener el trabajo.“El fin de semana anterior estuvimos con la plaza absolutamente completa de hoteles, cabañas y la preparación para la Fiesta Nacional del Surubí. Vieran qué orgullo se siente ver en Luján y en Santa Fe, el cariño, el afecto, la fuerte atracción que tiene Goya para los pescadores”.“Quiero recordarles por supuesto que vamos a tener un Surubí, en estos tiempos en los que se debatía si iba a valer $100, $120 o $150 la entrada; y ahora va a ser absolutamente libre y gratuita para todos, porque es la fiesta de todos los goyanos”.“Vamos a seguir trabajando con la conciencia absolutamente tranquila. Hace 18 años, cuando fui director de Deportes, Viceintendente, Presidente del Concejo Deliberante, siempre sumé. Este equipo de la Muni va a seguir sumando, construyendo, convenciendo y avanzando”.“Por último, quiero decirles que hemos decidido elevar todos los mástiles bien arriba de las plazas: San Martín, Mitre, Italia, Plácido Martínez, en el Monumento de los Inmigrantes… Porque es una postal, una fotografía de algo que sentimos de verdad. Esa celeste y blanca, que flamee bien arriba. No bajemos nunca nuestra bandera. Les pido a todos los compañeros, funcionarios y vecinos. Esa celeste y blanca que nos abriga, contiene y abraza, tiene que ser el símbolo de todos los goyanos. Por debajo de la celeste y blanca, la camiseta de Goya que rompe cualquier color: verde, azul, amarillo, lo que fuere. Es Goya y nosotros trabajamos para Goya”.“¡A no aflojar. Con las ganas de siempre y con más fuerza que nunca, Goya unida va a seguir haciendo más!” dijo el intendente Gerardo Horacio Bassi.