Firmaron contrato para obras del gasoducto Curuzú Cuatiá - Mercedes: El gobernador anunció la construcción del puente Bella Unión – Monte Caseros

El gobernador Ricardo Colombi anunció que se construirá el puente Bella Unión – Monte Caseros, que unirá a Brasil, Uruguay y Argentina; al tiempo que enumeró las diversas obras energéticas y vial que se ejecutan con millonaria inversión de la provincia. Lo hizo durante el acto de firma de contratos de obras del Gasoducto de aproximación en acero 8”, desde Estación de Medición Primaria de Curuzú Cuatiá hasta Estación de Medición Primaria Mercedes; y trabajos complementarias; por un monto total de más de 330 millones de pesos.



Participaron de la reunión el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Enrique Vaz Torres; el director de Desarrollo Hidrocarburifero, Alberto Franco, los directivos de las empresas contratistas y otros funcionarios y representantes de las firmas.



Millonaria inversión energética y vial

Al hablar tras la firma de los contratos, el doctor Ricardo Colombi enumeró una serie de obras energéticas y viales en ejecución y otras próximas a licitarse, con cifras varias veces millonarias.

“Hoy damos un paso importante con la firma de contratos de las obras del gas natural, desde la ciudad de Curuzú Cuatiá a la ciudad de Mercedes, casi 400 millones de inversión para su ejecución a cargo de empresas correntinas, bien posicionadas, que permiten hacerlas partícipes en este tipo de obras que son novedosas para la provincia de Corrientes. Lo que indica por un lado la fortaleza que tenemos en la provincia para hacer licitaciones de esta naturaleza”, dijo resaltando los recursos existentes en Corrientes.

Anticip{o que en mayo se va a licitar el ramal que va de Colonia Libertad a Monte Caseros y “de esa forma en un plazo no mayor de 1 año y medio todo el Sur de la provincia va a contar con gas natural, todos sabemos lo que significa no solamente para los hogares, sino fundamentalmente para las industrias, porque va a mejorar la calidad, la producción, bajan los costos y esas obras demandarán 420 días”.

Consideró el doctor Coliombi que va a ser muy importante que se concreten en tiempo y forma y también los va a obligar a buscar la capacitación laboral. “Muchas personas pueden estar preparadas, pero para la instalación domiciliaria después de esto va a necesitar mano de obra calificada. Está visto la inversión que estamos haciendo”, expresó.

En lo que hace a la red de energía eléctrica indicó que se va a licitar, “en no más de dos meses, la obra desde Saladas hasta Santa Rosa con una inversión de casi 30 millones de dólares, tanto para la instalación de la red como de la Estación Transformadora. Se está haciendo la línea Colonia Brugne – Saladas, se va a licitar la segunda parte de la obra. Estamos terminando la línea 132 que viene de Itá Ibaté a Paso de la Patria, lo que posibilita que la zona Norte de la provincia la producción de arroz pueda tener riego a través de la energía eléctrica y no del gasoil”.

Mencionó que hace poco fue inaugurada la Estación Transformadora de Paso Tala y “se está licitando desde este paraje a paraje Palmita, son casi 15 kilómetros, que va a llevar luz a más de cuarenta familias y a 6 o 7 productoras arroceras, con una inversión que va a superar los 30 millones de pesos. Pensamos que este verano pasamos mucho mejor y esto se debe a los recursos con que cuenta la provincia, pero también a la buena relación con la Nación, que ha posibilitado financiar (unos 120 millones de pesos) el tramo de Colonia Libertad a Curuzú Cuatiá”.

“Ojala que podamos seguir licitando más obras no solo en energía sino también en caminos, la ruta 24 se estará licitando en los próximos días, son casi 60 kms de reparación que va a unir la ruta 12 con la 119, se va a licitar la ruta 14 los 40 kilómetros con un presupuesto de casi 450 millones de pesos. Está en construcción el acceso a Concepción, que son 25 kilómetros. Se está haciendo el acceso a Liebig que son 15 kilómetros. Se está construyendo la ruta 94 que va de Santo Tomé a Garabí, Garruchos, unos 60 kilómetros”, graficó el primer mandatario.



Puente Monte Caseros – Bella Unión

“Esta es una muestra de lo que el gobierno provincial está construyendo en materia energética y vial. Muy pronto se va a licitar la Ruta 126”, manifestó e inmkediatamente hizo un anuncio relevante. “También hemos tenido la posibilidad de hablar con el presidente de Uruguay (Tabaré Vázquez) y hay que prepararse porque se viene la licitación del puente Monte Caseros – Bella Unión; ya tiene la financiación, están en los pasos previos. Es una obra muy importante que va a permitir unir tres países Argentina – Brasil – Uruguay, con entrada Uruguay por el Sur e ir rodeando hacia Porto Alegre”.



Eduardo Melano

El ingeniero Eduardo Melano afirmó que “ésta es una muestra más que está demostrando la política gobierno provincial para dotar de toda la infraestructura necesaria para seguir avanzando en el desarrollo de la provincia. En este caso el gasoducto a Mercedes, que va a permitir dotar del gas a esa ciudad y al parque industrial”.

El secretario de energía dijo que además, “va a ser la base para un proyecto que estamos desarrollando de gasoductos virtuales, que va a posibilitar tomar el gas allí y transportarlo a otras ciudades en las cuales vamos a armar las redes de distribución. También, de acuerdo a instrucciones del gobernador, el 18 de mayo se abrirán las ofertas para la ejecución de las obras del gasoducto a Monte Caseros. Esto permite demostrar cómo estamos avanzando en infraestructura en la provincia”.



Los contratos

En el Salón Verde de la Casa de gobierno se suscribieron los contratos. Modalidad 1: 43 kilómetros de gasoducto en acero 8” con la empresa JCR S.A. por $169.416.551. Plazo de ejecución 420 días corridos. Firmó Rubén Oscar Relats.

Modalidad 2 y 3: 33,01 kilómetros de gasoducto en acero 8” + 1 Trampa de Scraper Receptora con empresa GINSA S.A. por $128.899.202. Plazo de ejecución 420 días corridos. Firmó Luis Carmelo Pachué.

Modalidad 3: 2 Estaciones de regulación de presión +7,5 kilómetros de ramal de alimentación en acero 4” con la empresa GINSA S.A. por $35.951.895. Plaza de ejecución 420 días corridos. Firmó Luis Carmelo Pachué.

En los tres casos los contratos fueron suscriptos también por el secretario de energía de la provincia, Eduardo Melano y rubricado por el gobernador Ricardo Colombi.