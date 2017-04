Intendente Gerado Bassi inauguró cuadras de ordón cuneta en calle Reconquista

El jefe comunal destacó que en calle Reconquista se continuarán haciendo mejoras y anunció que próximamente inaugurará cuatro nuevas cuadras de asfalto en la calle José María Soto y que avanzan gestiones para terminar la obra del CEPLA.

Anoche, el intendente Gerardo Bassi presidió el acto de inauguración de 2 cuadras de cordón cuneta en calle Reconquista entre Catamarca y Jujuy y también la cortada Roberto Koch entre Reconquista y Gerardo Pando.

En la oportunidad, y rodeado de vecinos y funcionarios de su gabinete, llevó a cabo el tradicional corte de cintas de esta obra que viene a sumarse a un conjunto de emprendimientos que está ejecutando el gobierno municipal en distintos sectores de la ciudad, en especial cordón cuneta y asfalto.

Antes del intendente Bassi habló la directora de Derechos Humanos, Alicia Helena Casabonne quien destacó que “cuando hay una disposición, militancia, compromiso, cuando se pone el esfuerzo en función de los objetivos se pueden lograr muchas cosas que de otra manera serían imposibles, felicito a la gente que trabaja en Obras Públicas”.

“Yo veo que la Secretaría de Obras Públicas como la Secretaría de Servicios están desplegadas las 24 horas del día trabajando, es una gran satisfacción, y a los vecinos les digo que vamos por el buen camino y que posiblemente estas obras se sigan multiplicando”, acotó.



SECRETARIO VICENTIN

El secretario de Obras Públicas, Luis Vicentín expresó: “Esto demuestra que esta gestión sigue avanzando. Esta es una primera etapa de cordón cuneta y mejorado de esta calle para que los vecinos puedan usarla y habrá una segunda etapa en algún momento más adelante se podrá hacer el asfaltado e ir consolidando. Es un plan de obras que forma parte de un montón de frentes de obras. Se ha completado la calle santa Fe con cordón cuneta. Se está trabajando con el cordón cuneta en el barrio San Ramón, por las calles Cialzeta; República del Líbano, 9 de Julio; Belgrano; calle Rolón al norte; Yapeyú; Paso de los Libres; Monte Caseros por nombrar en forma rápida, porque es amplio”.

“Sin dudas, nuestro anhelo es el pavimento en caliente, del que se han inaugurado tres cuadras y se están completando cuatro cuadras más; después, hay una serie de calles que se van a ir haciendo a los vecinos y anhelo y pretendo que sigan creyendo en esta gestión y pedirles que se sigan sumando y confiando en este proyecto porque es importante tener el acompañamiento de los vecinos, que no se dejen engañar, que tengan los ojos abiertos y vean lo que se está haciendo, esto es trabajo y equipo”, remarcó.



INTENDENTE BASSI

El Intendente Gerardo Bassi, recién llegado de Capital Federal, donde hizo varias gestiones en favor de Goya, y dirigió las palabras finales antes de cortar las cintas. Hizo un repaso de las obras en ejecución y de las principales acciones que se están viendo en estos meses. El titular del DEM, les comenzó anunciando a los vecinos del barrio anfitrión: “Vamos a cumplir con el asfalto de las cuadras. Hay una enorme expectativa y hay una cierta impaciencia, pero estamos acostumbrados. Nada es fácil ni sencillo y lo vamos a hacer. Estamos con cinco frentes de cordón cuneta. Se está asfaltando e inauguramos ya tres cuadras de asfalto en caliente y vamos a inaugurar cuatro cuadras que se están terminando en calle José María Soto. Por supuesto, que estos son tiempos difíciles. El Estado municipal sostiene a un montón de goyanos que han perdido la changa, el trabajo, montón de goyanos, digo vecinos de la zona rural que tiene enormes dificultades también y son vecinos a pesar de que no viven dentro de las cuatro avenidas o en las barriadas. Se les da respuesta todos los días, de todo tipo remedios, ambulancias, pasajes, tratamientos, hay una ocupación permanente2.

El jefe comunal comunicó que “tenemos buenas noticias, aparentemente vamos a poder terminar en breve el CEPLA, que tiene que ver con esta calidad de vida para chicos que están en la adicción”.

Finalmente expresó: “Vamos a seguir trabajando. Sabemos que a veces uno tiene la conciencia tranquila porque cuando fui Director de Deportes, viceintendente siempre sume, este equipo de la municipalidad va a seguir sumando, construyendo convenciendo y avanzando, y también decirles que hemos decidido elevar todos los mástiles bien arriba, las de nuestra plaza San Martin, Mitre, Italia, Plácido Martinez, en el Monumento de los Inmigrantes, porque es una postal, una fotografía de algo que sentimos de verdad, esa celeste y blanca que flamee bien arriba, no bajemos nunca la bandera y les pido a todos los funcionarios y a los vecinos que esa celeste y blanca que nos abriga, que nos contiene tiene que ser el símbolo de todos los goyanos, primero bien alto la celeste y blanca y por debajo la camiseta de Goya que rompe camistas de cualquier color, es Goya, nosotros trabajamos para Goya, a no aflojar”.-