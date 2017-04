Re-Lanzaron el Programa de Alfabetización “La Educación Independiza”

El intendente Gerardo Bassi junto al secretario de Educación, el director del CePLA Goya y equipo técnico del programa de alfabetización «La Educación Independiza», re-lanzaron sus actividades este martes por la mañana en el Salón de Acuerdos del palacio comunal.



La conferencia de prensa contó con la participación del intendente municipal Gerardo Bassi; el secretario de Educación, Daniel Lesteime; el director del CePLA (Centro de Prevención Local de Adicciones), José Fernández; integrantes del equipo técnico del programa de alfabetización «La Educación Independiza»: Mariángeles Cotorruelo, Magalí del Re y Catriel Sosa; referentes del vecinalismo local, medios de comunicación y público en general.

La socióloga Mariángeles Cotorruelo tuvo a su cargo la introducción y fundamentos del programa de alfabetización que se lanzó en esta ocasión desde el edificio municipal pero que inició su tarea el lunes en la sede del CePLA, en el barrio Sarmiento y para lo cual hace un mes, venían invitando casa por casa: “Esto es algo para lo que desde luego, necesitamos el apoyo de todas las personas que están acá, de toda la sociedad en general; así es que agradecemos muchísimo que estén y vengan a acompañarnos.”

“Decidimos establecer un re-lanzamiento del programa de alfabetización por parte de la Secretaría de educación. Creemos que es uno de los objetivos principales: tratar de trabajar activamente para reducir la tasa de analfabetismo”.

“La situación provincial, históricamente viene despareja respecto de la media nacional. Hay una tasa elevada de analfabetismo a nivel provincial y nosotros estamos trabajando, tratando de reducirla”.

“No es un trabajo fácil, es un trabajo que engloba muchas problemáticas culturales. Cuesta mucho que la gente se acerque y poder generar ese espacio concreto, pero desde luego es una de las tareas que preocupa a la Secretaría de Educación y es por eso que nosotros hoy estamos aquí con la intención de re-lanzar este programa con nuevas energías y el objetivo de poder terminar este año con un buen resultado”.

“Nos entusiasma la idea, este año concretamos un nuevo grupo de alfabetizadores comprometidos”.

“También creemos que la alfabetización es una cuestión que requiere de una visión de trabajo en conjunto. No son solamente clases de apoyo o ir a dar clases a personas que no saben leer ni escribir, sino que es una visión común para trabajar, sabiendo que otorgar el derecho a alfabetizarse implica también un empoderamiento de las personas, al poder adquirir el lenguaje escrito, los números, etc. Implica una fuente de inserción social, laboral y educativa”.

“Así es que para nosotros es una tarea muy difícil pero estamos dispuestos a llevarla a cabo. También nos interesa que estén ustedes presentes para que nos acompañen, tanto referentes vecinales, otras direcciones de la Municipalidad, intendente, secretario Daniel Lesteime, todos…”

“Tenemos que pujar entre todos para que esto se logre, porque tiene muchas barreras culturales de gente que necesita alfabetización y también de los dispositivos generados en los barrios”.

“Hoy tenemos la presencia también de José Fernández, el coordinador del CePLA [Centro de Prevención Local de Adicciones] que nos brindó el espacio que ya tiene un trabajo territorial. Nosotros quisimos aprovechar esa impronta y él nos brindó el espacio con todas las sillas… Es un lugar que está muy lindo, se nota que hacen un trabajo con mucho cariño y nosotros estamos muy cómodos ahí. Empezamos recién este lunes a trabajar; el mes pasado hicimos con el compañero Catriel, una estrategia de convocatoria casa por casa en los barrios que tienen una situación de injusticia social más grande o de vulnerabilidad social más elevada en nuestra ciudad”.

“Decidimos empezar por esos barrios a través del diagnóstico realizado en años anteriores, donde se estableció que en ese territorio se encontraba la gente que necesitaba el acceso a este derecho a la alfabetización”.

“Así es como esa convocatoria casa por casa se realizó en los barrios Esperanza, San Ramón, Matadero, Juan XXIII, Sarmiento, Arco Iris y Francisco I”.

“La idea es que todas estas personas convocadas puedan venir al espacio, pero no va a ser fácil. Así que tendremos que volver día tras días a lo mejor, por las casas a invitarlos, desde un lugar horizontal, de igualdad, un lugar amistoso, generando un espacio de contención también, para poder cumplir este objetivo tan difícil”.