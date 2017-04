El paro de hoy afectará al transporte urbano, de media y larga distancia y a algunas estaciones de servicio

La medida de fuerza a nivel nacional que lleva a cabo hoy la Confederación General del Trabajo (CGT) tendrá su correlato en Corrientes afectando a numerosos servicios que no funcionarán durante la jornada, como el transporte urbano, de media y larga distancia, así como las combis provinciales, según informaron desde la delegación local de la Unión Tranviario Automotor (UTA). Asimismo, desde el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento (Soesgype) manifestaron que en algunas estaciones de servicio de la ciudad no expenderán combustibles durante la jornada debido a que los playeros se sumarán al paro.En tanto, sectores del transporte de cargas van a adherirse a la medida de fuerza, por lo que hoy el abastecimiento de comercios locales también se verá afectado.Desde la UTA Corrientes informaron a los afiliados, pasajeros y trabajadores sobre la adhesión al paro de la CGT que se realizará mañana en todo el país, por lo que desde las 0.00 de la jornada se paralizarán los servicios de transporte de corta, media y larga distancia, así como también los tours y combis interprovinciales.En tanto, desde la sede local de la Foesgra explicaron que en algunas estaciones de servicio los playeros se plegarán al paro nacional, por lo que no despacharán combustibles, aunque se espera que en varias bocas de expendio atiendan al público de forma normal.También se verá afectado al transporte de cargas.