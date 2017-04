Confirman que no habrá recolección de residuos en Goya por adhesión al paro nacional

Nicolás Daveta, de la Dirección de Servicios confirmó que hoy no habrá recolección de servicios porque el personal encargado de esa tarea se plegará a la huelga nacional convocada por la CGT. Aclaró que el paro “es ciento por ciento hacia las políticas del gobierno nacional, por la cual los trabajadores día a día nos hacen llegar sus preocupaciones, uno de los tantos motivos es que no llegan a fin de mes”.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, Nicolás Daveta expresó: “La verdad es que sí. No nos gusta ocasionar estos inconvenientes a los vecinos e inconvenientes pero es una medida de fuerza mayo donde la gran mayoría de los empleados municipales tienen derecho a hacer huelga y pedimos la extrema colaboración de los vecinos de no sacar residuos ya sea domiciliarios como de gran porte porque no vamos a contar con el personal y fuerza laboral suficiente para cubrir la demanda que genera la ciudad día a día”.

¿Todo el personal de ese servicio se va a adherir al paro?. Se le preguntó. Eso es una medida personal de cada uno de los obreros pero estimo que van a acatar en gran medida producto del llamado de las centrales tanto a nivel nacional como local”.

“Tal vez haya una pequeña guardia pero pedimos la colaboración de los vecinos en no sacar a la vía pública los residuos”, indicó.

“El día viernes se va a trabajar en forma normal”, dijo.



PROTESTA NACIONAL

Daveta aclaró que la protesta “es ciento por ciento hacia las políticas del gobierno nacional, por la cual los trabajadores día a día nos hacen llegar sus preocupaciones, uno de los tantos motivos es que no llegan a fin de mes, que la inflación es tremenda, que hay un aumento en los servicios básicos, desde el gobierno municipal comprendemos la situación, a nosotros mismos nos toca vivir una situación compleja, porque en el año 2016 a la arcas municipales nos dejaron de entrar 135 millones que teníamos proyectado, estamos sufriendo de la misma manera que los empleados municipales”, aclaró.