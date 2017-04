Intendente Bassi lanzó actividades de deporte de temporada Otoño – Invierno

A fines organizativos, se dividió la ciudad en nueve zonas. Para cada una, se planificó la práctica de distintos deportes o eventos. La intención es contener a los chicos y que se puedan sumar a esas actividades los adultos y adultos mayores.Ayer el intendente Gerardo Bassi presidió una conferencia de prensa de lanzamiento de actividades de otoño-invierno de la dirección de Deportes de la Municipalidad de Goya.En la ocasión, el profesor Armando Gómez, titular de la Dirección de Deportes presentó un video que representa una síntesis de muchas de los programas y eventos que se desarrollarán durante los próximos meses.A fines organizativos, se dividió la ciudad en nueve zonas. Para cada una, se planificó la práctica de distintos deportes o eventos. La intención es “contener a los chicos y que se puedan sumar a esas actividades los adultos y adultos mayores. La idea es ir a cada uno de los barrios y también en el campo”, dijo el titular de Deportes.Por ejemplo en Costa Surubí, ubicado en la zona 1 en el Norte se tiene previsto llevar Taekwondo, vóley. Y actividad aeróbica, en el barrio 9 de Julio.En la zona 2 se hará iniciación en futbol. Esto arranca la semana que viene. En la zona 3, situada como sede en el Centro de Jubilados, se ofrecerán actividades aeróbicas.También en la zona 4, ubicada en el Gimnasio Escolar, se trabajará con grupo numeroso de profesores de Educación Física, todos los días martes y jueves. En la zona 5, también habrá otras propuestas similares.En la zona 6, ubicada en el barrio San Ramón, se ofrecerá fútbol y luego en la zona 7 se realizará básquetbol. Otra zona será la 8, situada en el Villa Vital, donde ya se están realizando actividades de iniciación al fútbol. En la zona 9, en el barrio Matadero se ofrecerá atletismo,Como todos los años, durante la época de Otoño Invierno habrá ciclismo infanto juvenil, Rally, Motocross, entre otras que ya forman parte del calendario deportivo de Goya.En relación a este cronograma, Jorge Gamarra, de la Dirección de Deportes, dio precisiones y explicó que “se trató de dividir en zonas y en cada una de ellas hay deportes, y el objetivo principal es lograr la inclusión, la participación, la diversión de todos los sectores”.Luego hubo palabras del secretario de Desarrollo Humano, Gonzalo Guido, quien destacó que las actividades deportivas actuales son parte de una política de Estado habida cuenta que muchas se iniciaron en la época en que la Dirección de Deportes estaba conducía por el actual jefe comunal Goyano.Gonzalo Guido comento: “este es un programa de eventos que se viene haciendo hace mucho tiempo, lo tomamos como una política de Estado, y se remontan al tiempo cuando Gerardo Bassi era Director de Deportes, cuando se comenzó a trabajar con esto, en esa época con el programa “A más zapatillas menos pastillas”, y que hoy sigue en las plazas más allá de que es una política de Estado y una continuidad”.“La idea es como siempre decimos, Goya es la ciudad de la educación física y el deporte”, recalcó.“Son políticas que las vamos a seguir fomentando, ejecutando siempre que estemos en el gobierno y que nos parece que es algo primordial que tenemos que seguir trabajando entre todos”, expresó.Gonzalo Guido destacó finalmente “el apoyo del intendente Bassi para estas actividades”.En la parte final, hizo uso de la palabra el intendente Gerardo Bassi quien se explayó en forma pormenorizada sobre los aspectos centrales de la gestión municipal, que tienen que ver con la educación, con la inclusión de los jóvenes, los derechos humanos, la producción, obras públicas, entre otras y que son todas políticas públicas de enorme importancia para este gobierno.Y dijo: “Esta gestión trabaja en equipo, tiene lineamientos definidos”,“Es decir son políticas públicas,.. Detrás de estas políticas hay una decisión política....Las políticas públicas, que son de la gente en realidad, van a tener resultados si hay una continuidad en estas políticas, y el deporte es un claro ejemplo: no es magia que haya 25 mil pibes que hayan aprendido a nadar”, resaltó. En su enumeración, el jefe comunal mencionó como un caso el del Trail Run y señaló que más allá del contenido deportivo de esta prueba también tiene un contenido turístico que permite promover el consumo y motoriza la economía local. Y que en esa línea se trabaja con el deporte como otro medio de promover la economía.El intendente Bassi recalcó que hoy los jefes comunales cumplen una función muy importante porque es el primer mostrador donde acuden los vecinos en un tiempo signado por la crisis económica. En ese aspecto expresó: “estoy preocupado porque hay un deterioro social evidente”.El profesor Bassi enfatizó: “Nosotros vamos a seguir trabajando pero no bajemos las banderas de un espacio, de una decisión política. Hemos decidido elevar los mástiles en plaza Mitre, Plácido Martínez, en la San Martín porque en definitiva queremos que la bandera flamee bien arriba, es la bandera de nuestro país, que nos anima, que nos cuida”.Advirtió que estas políticas “solo se puede sostener con el voto, evaluemos, reflexionemos y actuemos desde la conciencia con buena fe que es lo mejor para nuestra ciudad”.“En los momentos difíciles no vamos a aflojar, vamos a seguir insistiendo con las políticas”, puntualizó.