A pesar de la llegada del otoño, continúan en Goya campaña contra el dengue y otras enfermedades

El director de Bromatología, Daniel Florito comentó que todavía continúan realizando controles para evitar la aparición del dengue. Se realiza el descacharrizado y se concientiza a los vecinos sobre la importancia de evitar acumulación de agua y así prevenir la aparición del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades como el Zika, el Chickingunya, la fiebre amarilla.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, el funcionario municipal aclaró: “la campaña contra el dengue nunca la dejamos de hacer, no hemos tenido ningún caso en la ciudad, inclusive en la provincia disminuyó la cantidad de casos, tal es así que para el año anterior en esta época había una gran cantidad, y sin embargo recién ahora se reportaron seis casos en la Capital nosotros continuamos trabajando en esto permanentemente, en forma directa. También, indirectamente. Porque si bien es cierto que no se hacen fumigaciones masivas, pero como permanentemente estamos en la calle haciendo fumigaciones porque en esta época del año hay panales de abejas y avispas. Por eso se hace fumigación que también sirve para combatir el mosquito aedes aegypti. La semana pasada hemos realizado este mismo control en el cementerio de Goya donde se recomienda permanentemente a la ciudadanía que no coloque agua en los floreros donde se desarrolla el mosquito”.

“Dentro de todo se está trabajando bien, porque aún no hemos reportado ningún caso ni siquiera sospechoso”, indicó.



MEDIDAS PREVENTIVAS

El doctor Florito recordó qué tiene que hacer el vecino para evitar el dengue y las demás enfermedades. Dijo: “Acá cumple un rol el vecino en el ordenamiento de los patios de sus casas. Se trata de cuida la limpieza, tirar todo lo que puede juntar agua. Sabemos cuál es el ciclo del mosquito. Todo el mundo sabe que este es un tipo de mosquito que se reproduce en aguas claras poco profundas. Todo lo que en el patio pueda juntar agua, hay que retirarlo y lo que no darlo vuelta. No nos vamos a cansar de decir: hay que cambiar todos los días el agua, lo mismo que el agua de las mascotas. Son lugares potenciales de desove del mosquito que nos preocupa sobremanera más aún otra enfermedad que considero más grave que es el zika que se reportó en provincias como Chaco y Formosa. En Corrientes hay casos y sabemos que puede transmitir a la mujer embarazada y producir lesiones graves en el feto. Y también con esta prevención que estoy diciendo del ordenamiento del patio, así prevenimos que se desarrolle el mosquito que es el mismo que transmite el zika, el Chikungunya, la fiebre amarilla, con eso prevenimos una serie de enfermedades sumamente graves”.



DESCACHARRIZADO Y CHARLAS

“Los descacharrizados se están haciendo en distintos lugares y se concientiza dando charlas en escuelas, y también la Municipalidad está implementando a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, todos los viernes un operativo de salud donde están las distintas áreas”, precisó.