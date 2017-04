Esta semana comienza en Goya Campaña Vacunación Antigripal de IOSCOR

Desde el IOSCOR de nuestra ciudad, Cristina Albornoz comunicó que esta semana arrancará la campaña de Vacunación Antigripal para sus afiliados. Invitan a los interesados a consultar en la sede del IOSCOR. La vacunación estará coordinado por el médico Alejandro Berardi.

Cristina Albornoz, titular del IOSCOR Goya comunicó que esta semana se comienza una campaña de vacunación.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, la funcionaria comentó: “Tenemos definido el programa de vacunación. El día miércoles 5 de abril y jueves 6 de abril, en la delegación de IOSCOR Goya en los horarios de 8 a 18 horas, dos días, en horario corrido”.



REQUISITOS

En cuanto a los requisitos, precisó: “El afiliado debe concurrir a la Delegación con su DNI, retira una orden de consulta de la caja, y firma su orden. Viene el médico de Corrientes Alejandro Berardi, como viene todos los años, y vacuna. El médico le hace un pequeño cuestionario al paciente sobre si tiene alguna enfermedad crónica. Le coloca la vacuna. Es rapidísimo el trámite. Se les hace dos o tres preguntas que son de rigor, y para ver si está en condiciones de vacunarse. Por eso viene un profesional a hacer la vacunación, pasa el afiliado, se le coloca la vacuna que corresponde a este año”.

“La vacuna es para las personas de riesgo, pero vienen los afilados, niños y adultos mayores de 60 años, pero hay gente con enfermedades crónicas, pulmonares, respiratorias, renales, hepáticas, entonces a ellos, no importa la edad, se les coloca igual y cualquier inquietud viene el médico de Corrientes que es especialista y les hace las preguntas para ver si está en condiciones, y si no hay inconvenientes se les vacuna”, explicó.



CUPO DE VACUNAS

“La vacunación se realizará de 8 a 18 horas, si no alcanzan las vacunas o no alcanza el tiempo en dos días, vuelven otra vez a Goya para continuar vacunando, porque lunes y martes están en Esquina, miércoles y jueves en Goya, si no alcanzan a atender a todos ellos regresan”.



20 MIL AFILIADOS

“Suponemos que tenemos más de 20 mil afiliados, es un grupo grande porque la cantidad de afiliados aumentó porque tenemos convenios con asociaciones de remis, Colegio de Abogados, asociación de músicos, arquitectos, así que el caudal de afiliados aumentó muchísimo, el afiliado titular con su grupo familiar, más o menos en eso andamos”, agregó Albornoz.