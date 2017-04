Concejales y ex Combatientes acordaron lista y proyecto sobre Declarar Ciudadanos Ilustres a Veteranos de Malvinas

Ayer, en el marco de la Comisión de Cultura del HCD, se concretó una reunión con Roque Zabala y Juan Carlos Pereira, Presidente e integrante del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Goya, con el objetivo de coordinar la lista y el programa del acto mediante el cual se desarrollará la designación de Ciudadanos Ilustres a los Veteranos de Guerra de Malvinas.Este acto tendrá lugar el próximo lunes 10 de abril a la hora 19,00 en el Salón Blanco de la Escuela Normal Mariano Indalecio Loza, y serán distinguidos como Ciudadanos Ilustres quienes siendo goyanos de nacimiento y con residencia en Goya de 5 años o más, hayan participado del conflicto bélico que tuvo inicio el 2 de abril de 1982, siendo merecedores de este mérito que desde hace varios años no se entrega quienes fueron como soldados conscriptos, como miembros de las fuerzas armadas y/ o voluntarios a las Islas Malvinas.Para ello fue necesario acordar con el aporte del Centro de Ex Combatientes y del Batallón de Ingenieros de Monte 12, el listado de quienes tomaron parte de la con Gran Bretaña en el Atlántico Sur.Como se indicó, en representación del Centro de Ex combatientes estuvieron en la reunión su Presidente Roque Zabala y Juan Carlos Pereira, los que avanzaron sobre este tema con el Presidente del Concejo Deliberante Juan Domingo González, y los ediles Stella Maris Ginocchi, Ariel Pereira, Luis Ramírez, Pablo Ibáñez, con Roque Zabala, Teresita Maidana, Marta Reyes Letellier, y Kellerman Kalenberg.