Fundación Techo y Municipalidad de Goya trabajarán para construir módulos habitacionales en Barrio Francisco 1°

Nuevamente, la fundación Techo llegará a Goya, y en articulación con la Municipalidad trabajará para proporcionar una serie de módulos habitacionales o casillas a vecinos con extrema necesidad. Así lo adelantó el secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Gonzalo Guido, quien explicó la forma en que trabajarán los voluntarios y la relación con la Municipalidad que en esta ocasión construirán casillas en el barrio Francisco 1º, que siempre ha sufrido problemas de inundación.

En declaraciones al programa “Panorama Local” que se emite por Canal 2 de Goya Visión, Gonzalo Guido expresó: “Trabajamos nuevamente con Fundación Techo. Se hizo un primer trabajo en Los Chacales donde se instalaron 24 módulos habitacionales. Y ahora estamos trabajando para tener una segunda experiencia en el barrio Francisco 1º. Ya vinieron los chicos de la Fundación, estuvieron dos fines de semana haciendo un censo en el barrio yendo casa por casa, y contando a cada uno de los vecinos de qué se trata el proyecto, cómo se va a llevar adelante y en breve vamos a firmar el convenio con esta fundación para que 30 módulos de emergencia puedan estar ahora en el Francisco 1º. En los Chacales nos funcionó, dio resultado, ahora cuando llueva no van a tener problemas y no se les echarán a perder sus cosas, al estar en altura esas viviendas se mejora el hábitat. Estamos contentos de poder hacer un nuevo trabajo con la fundación que se preocupa de este tema que es el tema de la vivienda”.



FORMA DE TRABAJO

Gonzalo Guido explicó cómo se elige a los beneficiarios de las casillas. Dijo: “La fundación lo primero que hace es una asamblea con todos los vecinos del barrio. Vienen a la ciudad, nos dicen queremos trabajar en Goya, queremos traer tantos módulos habitacionales. Nos preguntan qué barrios son los que a nuestro criterio necesitan y le decimos: Los Chacales, el Puerto, Devoto, Basural. Van, recorren los barrios. Ellos son los que determinarán el barrio y trabajan con el barrio. No es que a una persona se le puede dar un módulo de otro barrio. Todo para el mismo barrio. Hacen un censo, eligen las familias con menos recursos, con esas familias después se hace un acta compromiso. Ellos tienen que construir con los voluntarios de la fundación, vienen los voluntarios se quedan a construir las casillas y los dueños de las casillas tienen que construir con ellos. Creo que les cobran un monto mínimo para los voluntarios, para cuando vienen, como para comida, traslado y otras cuestiones. Los vecinos tienen la obligación de no poder venderlo, no entregar a otro sino que se tienen que quedar. Ellos hacen charlas que siguen dando después la fundación en el barrio para mejorar el medio ambiente del lugar, ese es el trabajo que vienen haciendo. Al municipio nos piden la colaboración en la compra de algunas de esas casillas, ellos consiguen por privado o del Estado, los otros módulos habitacionales. Pero en si el trabajo el municipio compra una parte y la otra parte fundación techos consigue de distinta manera”.



EQUIPOS CIC SUR

El Secretario de Desarrollo Humano y Promoción Social, Gonzalo Guido dio precisiones sobre la entrega de equipamientos al CIC Sur, acaecido el jueves pasado.

El funcionario municipal comentó: “Se realizó la entrega de equipos a partir de un subsidio de la Nación, que se otorgó en la gestión anterior y que vino para equipar las salas de la Municipalidad de la zona sur. Se adquirieron camillas, un sillón odontológico nuevo, todo el equipo para médicos, elementos para vacunación, sillas para la atención de los pacientes. En fin, un sinnúmero de elementos que le van a servir para el CIC en el área de salud para atender mejor a los vecinos de la zona Sur”.

“En pocos días vamos a estar entregando lo que tiene que ver con el barrio Independencia, porque hay cosas que van para la sala de ese barrio”, acotó.