Macri dijo que el paro "no ayuda en nada a los trabajadores" pero que respeta la decisión

El presidente dijo que respeta la resolución de la CGT de convocar al paro del jueves pero sostuvo que esa medida no ayuda en nada a los trabajadores” y le costará al país “más de 15.000 millones de pesos que podríamos aplicar para hacer más obras”.El presidente Mauricio Macri dijo que respeta la resolución de la CGT de convocar al paro del jueves próximo pero sostuvo que esa medida de fuerza "no ayuda en nada a los trabajadores” y le costará al país “más de 15.000 millones de pesos que podríamos aplicar para hacer más obras”.“Respeto, compañeros sindicalistas, su decisión de hacer un paro pero no la entiendo y no ayuda en nada, en nada, a los trabajadores; un paro que va a costar más de 15.000 millones de pesos que podríamos aplicar a hacer más obras de las que estamos haciendo”, dijo Macri en un discurso que pronunció en la Casa Rosada durante la firma de un acuerdo federal para la construcción de viviendas.Al hablar en el acto del que participaron, entre otros, los sindicalistas Gerardo Martínez (construcción) y José Luis Lingeri (obras sanitarias), sentados en primera fila, el jefe de Estado llamó "a la responsabilidad de los dirigentes para ver cómo bajamos la pobreza a partir de generar trabajo, porque no se trata de demostrar quién es el más fuerte, el más vivo, sino de focalizar en el futuro de la Argentina".El paro convocado por la CGT y respaldado por las CTA también fue criticado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien sostuvo que esa medida de acción directa “no es contra Macri o contra el gobierno” sino que “termina siendo contra el país” y aseveró que hay sectores sindicales que quieren una “agenda de ruptura y conflicto” y que terminan “arrastrando a los que buscan ser más responsables”.Macri: "Respeto el paro, pero no ayuda en nada a los trabajadores"“El paro nacional no ayuda en nada la realidad de los trabajadores porque no tiene ni una consigna puntual, no tiene una demanda específica. No hay absolutamente ningún tema que la CGT haya planteado en estos 15 meses que no haya sido atendido por este gobierno”, afirmó Peña en conferencia de prensa en Casa de Gobierno, tras la firma del acuerdo federal en materia de viviendas.El jefe de Gabinete expresó además que "esa plata que Argentina pierde en el paro es plata que dificulta y retrasa el desarrollo que necesitamos”, aunque aclaró que el gobierno “respeta ese derecho a huelga, a la libertad de expresión y a la posibilidad de estar en desacuerdo”.En línea con el presidente y el jefe de Gabinete, también formularon críticas al paro del jueves próximo los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Transporte, Guillermo Dietrich.Así, Frigerio subrayó que el paro del jueves 6 es "un día que se pierde para la producción" y que la medida de fuerza "se hace en un marco de diálogo (del gobierno) con las centrales obreras"."Estamos trabajando juntos para tener una Argentina mejor y en este contexto el paro no ayuda, no contribuye, porque es la última instancia que se genera cuando ya el diálogo se cortó, que no es el caso hoy en la Argentina".Por su parte, en declaraciones de prensa en Bahía Blanca, Guillermo Dietrich sostuvo que el paro convocado para el jueves próximo "es inentendible" y añadió que el camino "es el diálogo, es trabajar juntos para resolver los problemas que tenemos, porque venimos resolviendo algunos pero hay muchísimo por resolver"."Siento que es un paro bastante inentendible respecto a que hemos pasado un año difícil pero un año en que hemos estado muy cerca y dialogando constantemente con los argentinos, con los representantes sindicales y que sentimos que un paro no va resolver todos los problemas que tenemos, y no sólo eso, porque un paro le cuesta mucha plata al país", expresó el ministro de Transporte de la Nación.