Promoción de la Salud: El Programa Positivo comparte información útil sobre el VIH/Sida

Si bien hoy en día el VIH ya no es un tabú, los medios de comunicación muchas veces son creadores información errónea o confusa del mismo. Por esta razón, el Programa Positivo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Municipalidad de Goya a cargo del Prof. Gonzalo Guido, te brinda la siguiente información para que conozcas un poco más acerca del VIH.El VIH es un virus que ingresa al organismo y afecta a las células de defensa del mismo, las cuales se van destruyendo progresivamente y tu cuerpo poco a poco, va perdiendo fuerza y estabilidad. Esto quiere decir que nos pone en riesgo de contraer cualquier otro tipo de infecciones o enfermedades.¿Cómo se transmite? A través de relaciones sexuales sin el uso de preservativo, por compartir canutos, agujas, jeringas o cualquier otro tipo de elemento corto-punzante, por madre a hijo en el momento del parto o leche materna.Si bien el virus destruye células en tu interior, en muchos casos lo hace de forma silenciosa y puede que no tengas ningún síntoma por mucho tiempo. Por esta razón, es necesario que si tenés dudas o simplemente querés realizarte un control, te realices el Test.Hoy, gracias a los avances tecnológicos, te ofrecemos una simple técnica que detecta este virus. Se trata de un test rápido, voluntario, confidencial y gratuito. El procedimiento es simple, se realiza una pequeña extracción de sangre de la yema de un dedo, la cual se coloca en una tira reactiva y luego de aproximadamente 10 minutos, obtenemos el resultado.Nuestro objetivo principal es detectar si el virus existe. En caso de ser reactivo, la contención y acompañamiento para el inicio de un tratamiento oportuno evita complicaciones que hoy son prevenibles.En el caso de que tu diagnóstico sea reactivo (positivo), es necesario que tomes conciencia de que no dejas de ser una persona por tenerlo. Tu derecho a la vida en primer lugar y desde esa base, todo lo que te rodea; tu derecho a la inclusión, a un trabajo digno, a una atención médica personalizada.Invitamos a todos los que quieran acercarse a realizarse el test de forma voluntaria, confidencial y gratuita, a la Oficina del Programa Positivo, cito en San Martín N°567, de lunes a viernes, de 8:00 a 12:00.