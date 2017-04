Hasta el viernes 31 se inscribieron 550 equipos para la Fiesta Nacional del Surubí

El presidente de la comisión, comunicó que el viernes, con la promoción de la inscripción a 4.500 pesos había ya 550 equipos en condiciones de participar en el concurso de pesca del surubí. Ahora el costo de la inscripción en el certamen se elevó a 5.500 pesos.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, Horacio Urdiró comentó que el viernes cerró la inscripción con precio promocional de 4.500 pesos. Urdiró comentó: ”Con 90 inscripciones que me confirmaban el viernes estaríamos rondando los 550 equipos. El límite son 1001, eso sí es histórico. Tomamos como primera etapa el bono contribución de las barras, ese que fuera el primer paso, ese bono contribución nos dio 128 inscripciones con la venta del bono. Durante este tiempo se siguió con 4.500 pesos, solamente en abril pasar a los 5.500 pesos, tuvimos buena repercusión. Seguimos con Credivip dando 3 cuotas sin interés, tenemos pago tota con tarjeta, así que eso ayudó mucho. Estamos recibiendo comprobantes de gente que se ha anotado con tarjeta y hemos ido a lugares a buscar inscripciones, fuimos a Reconquista en promoción, mucha gente se inscribió allá. Ahora la inscripción cuesta 5.500 pesos”.

“Estamos convencidos que si logramos 1.000 lanchas tendríamos 62 equipos por grupo si pasa eso los pescadores estarían más amontonados, no ponemos techo pero si logramos ese número la próxima comisión tendrá que rever si sigue con la misma postura o si se analizan otros lugares de pesca, no se toca la zona de Santa Fe, solo sobre costa correntina”, dijo.

“Lo que dijimos era muy factible que el año pasado con la problemática el rio la creciente, el disgusto de mucha gente, tuvimos 823 lanchas; en la última gestión de pedro fueron 900 y pico, no era muy loco pensar que podíamos llegar a las 1.000, hoy creemos que estamos muy cerca y potenciados para llegar a esa cifra”, agregó.



ACUERDO CON BARRAS

También la COMUPE firmó un acuerdo el pasado jueves 30 de marzo donde a pedido de pescadores se hizo un cambio significativo. Las lanchas con motores de poca potencia podrán pescar sin limitaciones en zonas que están a unos 100 kilómetros de Goya. Horacio Urdiró comentó: “Se firmó el acta. Quedó expresado, se leyó el acta, lo que se hace no es sacarnos responsabilidades sino ayudarnos, es un compromiso de ayudar. Considerábamos que es muy largo el tirón que tenían que hacer esas lanchas, que llegarían fuera de horario, que se les complicaría un poco más que aquel que va con embarcación más grande. Ellos consideraban otra cosa, explicamos nuestra posición, y dejábamos sin efecto la restricción a pedido de ellos, quedó aclarado que ante el menor problema climático el acta queda sin efecto y queda a criterio del fiscal que esas lanchas vayan a esas zonas alejadas”.-