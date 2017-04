Colombi inauguró en Mercedes nueva sede de Ex Combatientes

El gobernador Ricardo Colombi inauguró este domingo la nueva sede de Ex Combatientes de la ciudad de Mercedes, tras el acto central en la provincia de Corrientes por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. “Es mi último acto como gobernador para conmemorar su Día, pero sepan que los llevo en el corazón”, les dijo el mandatario a los héroes correntinos antes de cortar las cintas.El edificio fue construido a nuevo por el Gobierno provincial con 474 m2 cubiertos, un amplio salón de usos múltiples de 200 m2, oficinas, sanitarios, sector de servicio, cocina, parrilla, quincho y un amplio patio que se conecta con la plazoleta Los Ex Combatientes. El presupuesto oficial de esta obra fue de 9.618.524 pesos.Esta inauguración se llevó a cabo tras la culminación del desfile cívico – militar desarrollado sobre la avenida Pellegrini, donde tuvo lugar el acto central de la jornada. Esta sede se ubicada al 800 de esa avenida y es el número 15 construido por este Gobierno provincial.“Gracias señor Gobernador”, expresó Roberto Esteban Ávalos, tesorero del Centro de Veteranos de Guerra “Pay Ubre” que nuclea a los ex combatientes mercedeños. También agradeció por “la gran convocatoria de este acto”. Y denunció que “fue todo un éxito, a pesar de las trabas que tuvimos del municipio de esta ciudad”.Ávalos resaltó la figura de Ramón Adrián Verón, ex combatiente mercedeño que inició las gestiones para la construcción de esta sede y falleció hace dos meses. Como homenaje a este héroe, sus camaradas decidieron que el edificio lleve su nombre y así fue inaugurado.“Este Centro lleva el nombre de un amigo, una persona honesta que lamentablemente nos dejó hace poco”, expresó luego Colombi, quien dijo haber tenido una relación personal con Verón, a quién en Mercedes lo apodaban “Malvinas”.“La emoción me embarga por todo lo que significa Malvinas y porque estoy conmemorando este día en mi ciudad, la cual a través del Regimiento de Infantería 12 dejó mucha sangre en las islas”, afirmó Colombi. Cabe señalar que este grupo del Ejército Argentino conformó el batallón que más bajas tuvo en la Guerra de Malvinas.El mandatario indicó que “1854 correntinos fueron a combatir y sólo volvieron 1800, pero las secuelas de la guerra hizo que muchos otros correntinos nos fueran dejando también a lo largo de estos años”. Luego dijo a los ex combatientes que “es mi último acto como gobernador para conmemorar su Día, pero sepan que los llevo en el corazón”.Tras las palabras de Colombi, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra “Pay Ubre”, Rubén Lencina le entregó al mandatario un presente, mientras recibía al mismo tiempo un subsidio provincial de 50 mil pesos para la compra de mobiliario.Por su parte, el director provincial de Malvinas Argentinas, José Galván entregó presentes a autoridades relacionadas a la concreción de esta nueva sede, entre ellos, a los ministros de Seguridad, Horacio Ortega; y de Obras Públicas, Aníbal Godoy; al subsecretario de Obras, Miguel Ángel Tombolini; y a los diputados Jorge Molina y José Fernández Affur.Tras el corte de cintas realizado por ex combatientes y sus familiares, los mismos junto a las autoridades recorrieron el nuevo edificio, apreciando la calidad y amplitud de sus instalaciones.