Masivo desfile y concurrencia en la ciudad de Mercedes: A 35 años de la Gesta de Malvinas: El Gobernador realizó un profundo reconocimiento “a esos guerreros que nos permitieron vivir en democracia por su sangre derramada en las Islas”

Ricardo Colombi encabezó el domingo el acto central en conmemoración al Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en su 35º aniversario. En el marco del reconocimiento a los héroes del conflicto bélico de 1982, el primer mandatario enfatizó que “recuperaremos nuestras tierras de la forma más inmediata por el camino del diálogo y las relaciones internacionales”. Posteriormente, tras un masivo desfile cívico - militar, junto a las autoridades, se dirigió hacia la nueva sede del Centro de Ex Combatientes local construida, para su inauguración.El acto tuvo lugar sobre Avenida Pellegrini, ante la presencia de una multitud de vecinos, con la participación de fuerzas de seguridad, Ejército Argentino, centros de ex combatientes de distintas localidades, alumnos de establecimientos educativos y diferentes instituciones de la comunidad local.Dando inicio a la ceremonia, el primer mandatario provincial saludó inicialmente a la Agrupación Malvinas presente, al igual que el comandante de la Primera División de Ejército, general de Brigada, Guillermo Tabernero. Tras ello, las autoridades y la multitud presente entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino a cargo de la Banda Militar Sancti Spiritu del Batallón de Comunicaciones 121. Acto seguido, el Prebístero Juan Ramón Lezcano realizó un responso por los caídos en el recordado conflicto bélico.Promediando el acto, se transmitió a la multitud un mensaje enviado por el ministro de Defensa de la Nación, Julio César Martínez, quien recordó “con dolor a los combatientes de esta causa trascendente para construir la nación que nos merecemos”.Posteriormente, se presentó al ex Capitán de Navío José César Arca, condecorado en múltiples ocasiones por su valor heroico durante la Guerra. El veterano de Malvinas, presente en el palco oficial, se manifestó “orgulloso y muy halagado por estar viviendo este homenaje indescriptible para mí”, a la vez que recordó “a los hombres que dejaron a sus familias bajo la consigna de defender la patria hasta perder la vida”. Tras sus consideraciones, el gobernador Colombi le obsequió la bandera de la provincia de Corrientes.Luego, el titular del Centro de Veterano de Guerra “Paiubre”, Rubén Lencinas dirigió unas palabras a los presentes reconociendo “lo difícil de hablar en este momento”, al momento que destacó “a los que llevaron adelante esta causa defendiendo la bandera de San Martín y Belgrano en las Islas”. En otro orden de temas, el presidente de la institución también agradeció efusivamente “al Gobierno provincial por hacer realidad este sueño de la casa propia”, en alusión a la sede que posteriormente se inauguraría sobre la misma avenida.Al hacer uso de la palabra, el mandatario provincial instó “a no realizar solamente el 2 de abril este homenaje, sino los 365 días del año, como lo estamos haciendo hoy en una de las ciudades que tuvo ese bautismo de fuego con muchos jóvenes que fueron a Malvinas a través del Regimiento de Infantería Nº12”. “Jóvenes que habían terminado su secundaria, que prestaban el servicio militar y que recorrieron permanentemente las calles de esta ciudad”, señaló Colombi, reconociendo a los caídos y ex combatientes en el recuerdo Adrián Verón y “Papachin” Zualeth, héroes ya fallecidos, oriundos de la localidad.Luego, el Gobernador realizó un profundo reconocimiento “a esos guerreros que nos permitieron vivir en democracia por su sangre derramada en las Islas”. “Yo siempre digo que si la Guerra de Malvinas no hubiera existido, hubiéramos tardado más años en vivir en democracia, esa sangre derramada sirvió para que al año siguiente podamos vivir en el mejor modelo de vida que existe, como lo es la democracia”, añadió enfático Colombi.Entre otras consideraciones, el primer mandatario recordó que “desde el Gobierno provincial consideramos a esta causa como una política de estado” y remarcó efusivamente que “recuperaremos nuestras tierras de la forma más inmediata por el camino del diálogo y las relaciones internacionales”.Finalmente, Colombi finalizó su alocución en referencia a los héroes de Malvinas, “dando las gracias por su coraje, por su decisión, por lo que han vivido porque no fue en vano la sangre derramada, ya que recuperamos la democracia”. “Seguirán siendo combatientes, todo lo que hagamos no va a bastar para reconocer ese coraje que han tenido ustedes, su familia y los caídos; en nombre del pueblo correntino, un profundo reconocimiento, y los llevamos en nuestro corazón”, cerró el mismo.Junto al Gobernador y a las autoridades citadas, estuvieron presentes durante la ceremonia los ministros de Coordinación, Eduardo Vischi; de Hacienda, Enrique Vaz Torres; de Obras, Aníbal Godoy; de Educación, Susana Benítez; de Seguridad, Horacio Ortega; el vice intendente comunal, Raúl Levy; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el teniente coronel Rafael Omar Garrido; el director de Malvinas Argentinas, José Galván y demás legisladores nacionales y provinciales.