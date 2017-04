Coordinador de Expo Goya aclaró que la entrada será gratuita pero habrá controles por seguridad

El coordinador de la Expo Goya, Edgardo Beltran explicó que la entrada Costa Surubí será gratuita pero se establecerán controles de seguridad para asegurar el orden y el correcto desarrollo de las actividades de la Fiesta Nacional del Surubí. Y recalcó que “tiene que hacer un trabajo con el tema seguridad para hacer un control y que si ven que la Expo está que explota y hay gente afuera no puede seguir entrando más personas”. También aclaró que a los artesanos y feriantes locales se les designó un espacio donde podrían contar con la suficiente afluencia de público y trabajar en forma adecuada.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, Beltran comentó: “Es fundamental la seguridad, y estar prevenidos y trabajar en el tema de la entrada gratis, que es una entrada gratis pero no libre porque si es libre se deja la puerta abierta y que entre y salga cualquiera y hagan lo que quieran….Tiene que haber una seguridad, presencia policial, señalización porque la gente tiene que ver por dónde camina, y la seguridad es fundamental pero se tiene que hacer un trabajo con eso, se tiene que hacer un control, y si ven que la Expo está que explota y hay gente afuera no pueden seguir entrando más personas, o si viene un grupo de chicos borrachos con conservadoras no van a entrar, hay que tener cuidado y si dejamos la puerta abierta puede pasar cualquier cosa”, explicó.



LOS ARTESANOS Y FERIANTES

Se le preguntó sobre la cuestión del traslado de los feriantes y artesanos que todos los años estaban en plaza Mitre y que ahora serán trasladados, durante la Fiesta del Surubí, al Predio, ocasionando que algunos de ellos duden sobre si eso es una ventaja o no en términos de venta de sus productos. Sobre este tema Beltrán expresó: “Es una gran cantidad de feriantes. No sabemos bien si son 60 o 40m, son muchos y es un gran espacio que tienen que usar. La directiva es que estén cómodos. Se les había mostrado un lugar que pensábamos que podían trabajar porque tienen circulación en el predio. Ese lugar está al lado del escenario. No estaban de acuerdo. Vimos otro lugar, alrededor de la fuente, y sí les gustó el lugar. Creo que en todos los rincones de la Expo todos van a trabajar porque la entrada gratis es espectacular para los feriantes. Se aseguran que vean su producto. También, los que se dedican a la parte gastronómica pueden vender porque el público va a comer ahí porque ahora con lo que no pagan en entradas ahora podrán usar ese dinero en consumir dentro del predio”.



LA UBICACIÓN

“Estarán entrando al predio a la izquierda, ahí también hay náutica, dos stand náuticos, también va a haber una carpa, donde estaban bomberos y Ejército el año pasado, va a ser gratis la entrada, los pescadores tiene que tener un trato espacial, tendrán una entrada exclusiva que pasan directamente a una carpa de 28 metros con piso, alfombra donde se hará inscripción y al salir de esa carpa están los artesanos”, precisó.

“Hay un compromiso de que tiene que estar bien puestos los stand, ponerles luces, banderines, tiene que haber un compromiso de las dos partes: de la organización y de los artesanos para que funcione, ellos también van vender, que les vaya bien para que el año que viene no estén pensando si van a la plaza o al predio y que decidan ir al predio que no haya más discusión”, dijo.



Venta de espacios

¿Cómo se distribuyen los espacios?. Se le preguntó. Beltrán respondió: “Tienen un predio genial, muy bien marcado. Entonces, a la izquierda habrá un poco de agro, tractores, maquinarias. En un segundo espacio mediano donde van a estar automotores y motos. Habrá un espacio para stand chicos, donde habrá cueros, salames, quesos, cosas que se traigan de afuera pero los artesanos tienen su espacio libre gratuito”.

Sobre el valor de los espacios precisó que “los stand grandes tienen un precio de 20 mil pesos, los medianos en 12 mil y quedan algunos; los stand chicos tienen un precio de 8 mil pesos, y quedan algunos pero con muchas reservas porque la entrada gratis atrae mucho a los feriantes también”.