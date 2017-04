Gerardo Bassi inauguró tres cuadras de asfalto en la calle Evaristo López

Con la presencia de una multitud de vecinos, miembros de su gabinete y concejales goyanos, el intendente Gerardo Bassi dejó inauguradas las obras de asfaltado de la calle Evaristo López en el barrio La Rotonda. Obra ejecutada por administración y con recursos propios del Municipio de Goya.“Estoy acá para felicitarles. Gracias por estar presentes. Quiero agradecer al Sr. Intendente por el esfuerzo cumplido y por estar hoy en este barrio, tan lindo que quedó. Ahora, uno se puede ir de sur norte, desde cualquier barrio por esta calle que quedó, toda con asfalto” dijo Ramón Alegre, vecino del barrio La Rotonda.“Nací y me crié en el barrio La Rotonda. Hace 35 años, esto era todo tierra. Había una canilla en la esquina porque nadie tenía canilla en la casa. Buscábamos agua de la esquina. Tuvimos cuatro concejales en el barrio La Rotonda y ningún concejal se acordó de su barrio; hace tres años tenemos un intendente, que es Gerardo Bassi y en menos de tres años, está mejorando Goya. Gracias a él, La Rotonda tiene las primeras tres cuadras de asfalto en caliente” agregó Juan Valdez, otro vecino del barrio.“Muchísimas gracias Gerardo, porque han pasado muchos gobiernos y este gobierno se fijó en nuestro barrio. Esto para el barrio es un cambio rotundo. Es increíble cuando uno se para y ve el cambio que produjo el asfalto. Caminaba y veía el trabajo constante de los chicos del Municipio, que pusieron todo de ellos para que hoy se esté inaugurando esto” dijo Raúl Verón, presidente interino de la Comisión Vecinal del barrio.“Indudablemente esta obra tan importante nos convoca a todos para pensar qué significa el resultado que hoy tenemos. Hay una persona que conduce, nuestro intendente, que logra visualizar cuáles son los ejes más importantes para el desarrollo de nuestra ciudad y un equipo invaluable, que pone el hombro todos los días y hace posible que eso se cumpla. Tenemos que decir también que lamentablemente los fondos nacionales y provinciales que nos tenían que venir para estas obras, no llegaron. No obstante, con el esfuerzo de todos los vecinos que pagan sus impuestos y que todos los días acompañan a la gestión, se ha hecho posible que se construyan muchas obras, entre ellas, esta tan importante” dijo la concejal Marta Alicia Reyes Letellier.“Es una emoción importante, no solo para la gestión municipal actual sino para todo el Municipio de Goya, que ha encarado una de las deudas o proyectos que tenía hace muchos años. Escucho hace muchos años que Goya necesitaba una planta de asfalto en caliente y siempre escuché que no tenía la capacidad para hacerla sola, que no tenía la capacidad para generar este tipo de actividad que exige que el equipo funcione, que las máquinas funcionen y sobre todo, que la gente entienda que se puede trabajar en equipo y se pueden lograr resultados cuando se los busca con tesón, con la cabeza dura pero también con la cabeza fría para tomar las decisiones que impliquen estos resultados. […] Quiero que quede claro que los goyanos tenemos que dejar de lado el partidismo que hace mucho daño cuando se superpone por arriba de la camiseta de Goya. Acá está la camiseta del goyano. Para aquellos que dijeron que esto no funcionaba, dijimos que iban a hablar las máquinas y creo que han hablado” dijo Carlos Antonio López Soto, secretario de la Producción, Empleo y Desarrollo Sustentable, a cargo de la Unidad Asfáltica Vial Goya.“Ese cartel que dice —Gracias Profe. —tiene que decir —Gracias Equipo Municipal. —Nosotros somos un equipo. Este intendente es solamente un eslabón de una cadena importante. Por supuesto que nosotros pertenecemos a un espacio político, tenemos una visión de lo que necesitan nuestros vecinos. Para este intendente y para este equipo, hay distintas políticas públicas que son muy importantes” dijo el intendente Gerardo Bassi, al tiempo que habló de la educación como política de estado adoptada por su gestión. Habló también del fuerte trabajo de prevención de las adicciones, del apoyo a instituciones como el CePLA, de las políticas destinadas a los que menos tienen, generando espacios de acceso libre y gratuito; de la accesibilidad para personas discapacitadas y de muchas otras acciones que el gobierno municipal durante su gestión, hizo a la transformación de la ciudad de Goya.