Michetti anunció el armado de un Plan Nacional de discapacidad

La vicepresidenta anunció el armado de un Plan que será puesto en marcha este año y que contará, según afirmó, con la participación de todos los sectores políticos y de organizaciones no gubernamentales.La vicepresidenta Gabriela Michetti, anunció ayer el armado de un Plan Nacional de Discapacidad que será puesto en marcha este año y que contará, según afirmó, con la participación de todos los sectores políticos y de organizaciones no gubernamentales."Vamos a construir este año el Plan Nacional de Discapacidad", aseguró Michetti al cerrar la Jornada de Empleo para la Inclusión que se llevó a cabo durante todo el día en la Cámara de Senadores.Acompañada por los ministros de Modernización del Estado, Andrés Ibarra; y de Trabajo, Jorge Triaca, Michetti afirmó que el proyecto "debe ser participativo" y agregó que "se va a construir con la Nación, las provincias y los municipios, además de las organizaciones no gubernamentales y las personas con discapacidad"."Queremos que sea un plan con bases sólidas. Que sea una política de Estado", añadió Michetti.En ese sentido, reveló que el Plan estará centrado en cuestiones como la salud, la inserción laboral y la educación.Por su parte, Ibarra dijo que el gobierno "busca un cambio muy profundo en la sociedad" para "enfocarse en las reglas de convivencia"."Estamos en la búsqueda permanente de la inclusión", enfatizó el funcionario.Asimismo, opinó que la "sociedad argentina tiene que cambiar para ser una sociedad mejor, que le abra las puertas a todos y genere una convivencia diaria entre todos"."Desde el Ministerio de Modernización vamos a poner todo lo que tengamos al alcance para mejorar la inclusión", prometió Ibarra.Finalmente, Triaca recordó que en materia de inclusión Argentina "recorrió un largo camino" pero llamó a "empezar una discusión que nos plantee abrir el espacio para todos, porque los discapacitados somos parte de ese 'todos'"."Una sociedad justa es una sociedad que abra espacios", alentó el ministro de Trabajo.Al respecto, reflexionó que "las transformaciones se hacen en equipo, porque uno solo no logra nada"."El Plan Nacional de Discapacidad incluye muchas cosas. Y es a partir de ese plan que vamos a encontrar soluciones para las personas con discapacidad", resaltó.