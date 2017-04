Liga Goyana: El clásico Huracán-Central principal atractivo en el inicio del apertura de primera división

El partido que jugarán el último campeón, Central Goya, frente a su clásico rival Huracán, se destaca nítidamente de la jornada inicial del Torneo Apertura de Primera División 2017, que aún no tiene fecha de comienzo.Así lo determinó el sorteo realizado el pasado lunes a la noche, durante la sesión ordinaria del consejo directivo de la Liga Goyana de Fútbol en la sede de Avenida Sarmiento 60.Del primer campeonato del año de la categoría superior participarán nueve clubes. Será a simple eliminación y clasificará al campeón con la primera plaza para el Provincial de Clubes 2017.Los otros cruces de la ronda inaugural serán los siguientes: Deportivo La Bahía vs Benjamín Matienzo, Sportivo Santa Lucía vs Deportivo Cañonazo de Lavalle y Juventud Unida vs Deportivo Municipal. Quedará libre Atlético San Ramón.Los encuentros para las fechas sucesivas se irán sorteando en las sesiones del consejo directivo entre los ganadores y vale aclarar que un club no podrá quedar libre en más de una ocasión.El cónclave del último lunes entregó además el sorteo y fixture del Torneo Oficial tanto en primera como en tercera divisiones. La fecha inicial coincide con la del arranque del Apertura y en una entrega posterior daremos a conocer la programación completa.Esta competencia, la más importante de nuestro medio, se jugará por el sistema de todos contra todos a dos ruedas. El campeón obtendrá la segunda plaza para el Provincial de Clubes 2017 y será el representante goyano en el Torneo Federal "C" 2018.En otro orden de cosas, los delegados de las instituciones afiliadas resolvieron establecer los nuevos valores de los tickets para el ingreso a los estadios en los diferentes certámenes. Para los partidos de jornada doble y de 1ra. y 3ra. divisiones: General y Damas, $50; Jubilados, Menores y Credenciales, $30 y Socios, $20.Por otra parte, el lunes 27 de marzo se conformaron las comisiones internas de la Liga Goyana. Las mismas quedaron formadas de la siguiente manera:REGLAMENTO: Orlando Omar Greve, Julián Alberto Toledo, Rodolfo Antonio Valenzuela, Carlos Alberto Romero y Jorge Luis Gamarra.PRENSA Y RELACIONES: Jorge Alfredo Pérez, Julián Alberto Toledo y Orlando Omar Greve.SELECCIONES: Jorge Alfredo Pérez, Miguel Ángel Enrique, Carlos Alberto Romero y Julián Alberto Toledo.FISCAL: Jorge Alfredo Pérez, Rodolfo Antonio Valenzuela y Orlando Omar Greve.CONCURSOS Y CANCHAS: Eduardo Hernán Esmay, Carlos Roberto Gómez, Julián Alberto Toledo, Orlando Omar Greve, Francisco Eduardo Solano, Fabián Antonio Medina y Jorge Luis Gamarra.INVESTIGACIONES: Jorge Omar Cerdán, Jorge Luis Gamarra y Francisco Stride.El Departamento de Fútbol Infantil que preside Blas Martínez hizo saber, luego de la reunión llevada a cabo el pasado martes, que durante la presente temporada se jugarán tres campeonatos.Un Apertura y un Clausura, que según se informó, se disputará todos contra todos a una sola rueda, en tanto que el Oficial -en el medio de los dos-, la competencia más larga, que será de todos contra todos a dos ruedas.Esta es la programación completa que se dio a conocer:PRIMERA FECHA: Sportivo Santa Lucía "B" vs Sportivo Santa Lucía "A", Central Goya vs Deportivo Municipal, Benjamín Matienzo vs Huracán y San Ramón vs Juventud Unida.SEGUNDA FECHA: San Ramón vs Sportivo Santa Lucía "B", Juventud Unida vs Benjamín Matienzo, Huracán vs Central Goya y Deportivo Municipal vs Sportivo Santa Lucía "A".TERCERA FECHA: Sportivo Santa Lucía "B" vs Deportivo Municipal, Sportivo Santa Lucía "A" vs Huracán, Central Goya vs Juventud Unida y Benjamín Matienzo vs San Ramón.CUARTA FECHA: Benjamín Matienzo vs Sportivo Santa Lucía "B", San Ramón vs Central Goya, Juventud Unida vs Sportivo Santa Lucía "A" y Huracán vs Deportivo Municipal.QUINTA FECHA: Sportivo Santa Lucía "B" vs Huracán, Deportivo Municipal vs Juventud Unida, Sportivo Santa Lucía "A" vs San Ramón y Central Goya vs Benjamín Matienzo.SEXTA FECHA: Central Goya vs Sportivo Santa Lucía "B", Benjamín Matienzo vs Sportivo Santa Lucía "A", San Ramón vs Deportivo Municipal y Juventud Unida vs Huracán.SEPTIMA FECHA: Sportivo Santa Lucía "B" vs Juventud Unida; Huracán vs San Ramón, Deportivo Municipal vs Benjamín Matienzo y Sportivo Santa Lucía "A" vs Central Goya.