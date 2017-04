Intendente Bassi inauguró anoche 2 cuadras de cordón cuneta en Barrio Matadero

Anoche, se inauguraron dos cuadras de cordón cuneta en calle Perú. El acto fue presidido por el intendente Gerardo Bassi, quien, acompañado de muchos vecinos, y funcionarios cortó las cintas y dejó inaugurada la obra ejecutada por la Municipalidad y con la colaboración que dieron los vecinos.

La ceremonia se hizo en la esquina de avenida Neustadt y calle Perú. Fue la ocasión en la que los vecinos contaron el esfuerzo realizado para juntar fondos y contribuir para hacer el cordón cuneta junto con la Municipalidad y fueron enfáticos en reconocer el apoyo dado por el gobierno municipal. Así, el vecino Antonio Ojeda, expresó: “Gracias a nuestro querido Intendente, pido un aplauso, porque gracias a él y a su equipo esta obra se pudo hacer, también gracias a Marcos Bassi, a Luis Vicentín y Mario Diaz. Y agradezco a los vecinos por la paciencia, después de tanto esperar por fin se logró lo que queríamos, ellos siempre me colaboraron en una rifa o en todo lo que hacía para juntar fondos”, agregó.

También hubo palabras de la actual presidenta del consejo Vecinal, Patricia Machuca quien expresó su agradecimiento y anticipó que pronto, con el apoyo del Municipio podrán contar con la sede propia del consejo vecinal.

En representación de la Secretaria de Obras Públicas, Mario Diaz expresó dijo que esto es resultado de un trabajo en equipo y dijo: “Nos llena de orgullo y satisfacción poder cumplirle a los vecinos del barrio Matadero y a todos los barrios. Se puede lograr porque hay un equipo de trabajo y contamos con la confianza del Intendente. Y también, en esta obra de cordón cuneta hay mucho trabajo de los vecinos que colaboraron comprando mucho pollo, empanadas que tuvieron que hacer para recolectar fondos. El intendente Bassi dijo: “a los vecinos hay que responderles”, entones este equipo le dio la solución”.

“Cuidemos lo que se hace hemos hecho el cordón cuneta, arreglado las calles”, recalcó.



INTENDENTE BASSI

Finalmente antes del corte de cintas, el intendente Bassi exalto las principales obras y acciones más recientes del su gobierno. El jefe comunal recordó: “El barrio Matadero es uno de los barrios en los que nos sentíamos cómodos y a gusto cuando estábamos en la Dirección de Deportes y andábamos por los barrios. La demanda es permanente y en la función pública, más allá de nuestra buena fe y ganas de dar respuestas tiene siempre ese sabor agridulce porque la manta es corta. Goya, sin apoyo provincial y de la Nación, estamos solos pero más fuertes y convencidos de que Goya va a salir adelante. Porque por encima de la camiseta cualquiera sea el color está la camiseta de la ciudad. Y contra esta camiseta nada y nadie la puede superar, rompe cualquier color partidario, Goya está por encima de todo y vamos a seguir trabajando. Le digo a Patricia que el lunes comienza la obra del salón vecinal, para hacer diversos eventos, como fiestas de 15 y reuniones. Pero también va a servir para que los chicos sepan aprender a leer.”.

También expresó: “Los tiempos no son fáciles pero vamos a seguir vamos a inaugurar las primera tres cuadras de asfalto caliente. Mucho se habla, pero no son tiempos de pico, sino de pala, y nosotros somos gente de pala. Vamos a seguir construyendo y a esta calle le vamos a poner asfalto caliente, para que ustedes no tengan inconvenientes los días de lluvia”.

El jefe comunal destacó el apoyo de la Municipalidad a la zona rural, y a sus escuelas. Comentó que a veces la gestión municipal no puede dar respuestas a todos los pedidos pero aseguró que “el11 de diciembre vamos a tener un nuevo gobernador ( Camau Espinola) que va a dar respuestas para que los chicos no tengan que irse a las villas miserias de Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Les propongo seguir trabajando”.

“Estamos comprometidos, entramos en una etapa final donde vamos a escuchar muchos versos, mucha guitarra pero vamos a seguir trabajando convencidos de que unidos Goya puede seguir haciendo más, a no aflojar”, enfatizó finalmente el Intendente.-