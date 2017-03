El Presidente del Concejo Deliberante fue recibido por el Obispo Diocesano

El concejal Juan Domingo González mantuvo un encuentro con el obispo de la Diócesis de Goya, monseñor Adolfo Ramón Canecin que calificó como “muy positivo”. Dialogaron sobre distintos temas de actualidad y de estrechar vínculos entre la Iglesia y el HCD. El prelado celebró el pasado sábado dos años de su consagración como pastor diocesano.

“Era una visita que quería realizarla hace tiempo y hoy se pudo dar, justo en este tiempo de Cuaresma, un tiempo tan especial para la Iglesia”, le manifestó el presidente del Concejo Deliberante al Obispo Diocesano tras ser recibido en la sede episcopal.

En el histórico edificio de Belgrano y Mariano I. Loza, el concejal Juan Domingo González mantuvo este martes un encuentro con monseñor Adolfo Ramón Canecin que calificó como “muy positivo” y en el cual abordaron distintos temas de actualidad y otros que tiene que ver con la vida de ambos.

“Me llegó mucho su concepto de la Cuaresma y se lo quería transmitir personalmente”, le dijo González al Obispo Canecin en relación a la exhortación que hizo el prelado a “tomar en serio la Cuaresma”, adoptando actitudes que vayan más allá de la abstinencia de la carne y que se traduzcan en “salir al encuentro del otro”.

El edil también le expresó sus mejores augurios al pastor diocesano que el pasado sábado, 25 de marzo, con la Iglesia Catedral colmada de fieles que vinieron de Formosa y desde los diferentes departamentos de la diócesis, celebró sus 59 años de vida, sus 29 como sacerdote y los dos primeros años de su consagración como Obispo de la Diócesis de Goya.

“Me siento muy bien en Goya. Muy contento y muy querido por la gente”, confesó monseñor Canecin y relató que esto lo percibe en sus permanentes viajes por los siete departamentos de la Diócesis.



MAYOR RELACION CON LA COMUNIDAD

En tanto, el presidente del Concejo Deliberante, le comentó que desde q ue asumió el cargo bregó siempre que el Cuerpo Legislativo tenga una mayor relación con la comunidad y las instituciones que la conforman.

Mencionó en ese sentido no solo la modernización del Concejo y la política comunicacional que se desarrolla desde el HCD, sino y fundamentalmente la implementación de programas como “La Escuela va al Concejo” de concientización cívica destinado a alumnos de 6° grado o el de “Escuelas Verdes” en conjunto con la Secretaria de Educación y otras reparticiones municipales a fin de eliminar el uso de bolsas no biodegradables, sustituyéndolas por bolsas ecológicas que no dañen el ambiente.

“Ambos programas fueron muy exitosos y tuvieron una enorme participación y acompañamiento de niños, docentes y padres, por lo que este año lo vamos a volver a realizar”, remarcó González.

No escapó a la conversación la situación del tránsito. “Pasamos de ser la ciudad de las bicicletas a la ciudad de las motos. Hoy hay más de 45.000 circulando en Goya”, ilustró el titular del Concejo reconociendo lo complejo que es su ordenamiento.



CREDIBILIDAD DE LAS INSTITUCIONES

El diálogo derivó luego sobre la “credibilidad de las instituciones”. Y como se rompió la confianza de la gente en ellas. “El desafío es como recuperar la credibilidad en la Justicia, la Política, las representaciones gremiales, y hasta en la propia Iglesia”, planteó el Obispo.

Y citó como ejemplo válido el accionar de los “Vecinos Unidos por Mocoreta”. Pobladores de este pueblo correntino, limítrofe con Entre Ríos, que llevan a cabo distintas acciones en conjunto en bien de la comunidad.

González trajo a la memoria la movilización de la ciudad y sus fuerzas vivas (gobernantes instituciones, comerciantes, empresarios, gremios, y vecinos) que se realizó a principios de la década del´90 para evitar el cierre de la planta industrial de Massalin Particulares, la principal fuente laboral de Goya.

“Es que cuando Dios y el hombre, se ponen de acuerdo ocurren maravillas”, enfatizó Canecin, resaltando el accionar protagónico de todo un pueblo, con una frase que lo identifica desde que asumió como Obispo de Goya.

Comentó también su afición por la pesca. “Voy a pescar cada vez que puedo. Y hace pocos días estuve en Itacurubi, donde celebré misa y pude pescar en el rio Corriente”.



IGLESIA “EN SALIDA”

“Me gusta la Iglesia “en salida” como pregona el Papa Francisco. No soy apegado al escritorio. Me gustar andar, recorrer, hablar con la gente”, subrayó el prelado.

Antes de despedirse, el presidente del Concejo Deliberante volvió a agradecerle al Obispo por haberlo recibido y le hizo entrega de un libro-agenda sobre Corrientes editado por tres jóvenes universitarios de nuestra región, trabajo que fue destacado por el pastor diocesano.-