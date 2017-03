Goya se sumó a la Red de Municipios Cooperativos

El intendente Gerardo Bassi firmó un acta de compromiso por la cual la comuna de Goya se sumó a la organización con el objetivo de continuar con la instrumentación de herramientas para mejorar la productividad de las cooperativas locales. Este jueves a las 10:30 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, el intendente Gerardo Horacio Bassi, directivos de la Federación Cooperativas de Corrientes y otras instituciones cooperativistas del país y del Departamento Goya celebraron la adhesión de la Municipalidad a la Red Nacional de Municipios Cooperativos tras la firma de un acta de compromiso mutuo.Asistieron al acto representantes de CONIAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada), de CONARCOOP (Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados) y de cooperativas de la región.Previamente a la firma del convenio, la Federación de Cooperativas de Corrientes y CONIAGRO presentaron un ecógrafo, termos de inseminación y dos equipos completos de esquila, que se ponen al servicio de pequeños productores de la zona. Al respecto, hubo palabras del presidente de FEDECOOP, Osvaldo Stvass quien destacó que quieren tener una federación “fuerte, organizada, con recursos y poder llegar a todas las cooperativas y productores, por eso hoy estamos haciendo la presentación de estos hermosos equipos que hemos podido adquirir mediante gestiones ante organismos nacionales, creemos que es un equipo fundamental para el pequeño productor y de cooperativas pequeñas como las nuestras”. Más tarde, Fernando Herrero, médico veterinario explicó cómo funciona el ecógrafo y sus ventajas para los pequeños productores.Seguidamente, tesorero de COOPERAR José Orbaiceta dirigió unas palabras donde se refirió a los propósitos de estos acuerdos y dijo que vienen recorriendo un camino de alianzas estrategias con el Estado y en este caso con el municipio de Goya, para bregar por el desarrollo local, y “que haya más bienestar y justicia social.Orbaiceta recalcó que buscan “construir un modelo diferente, trabajar juntos con el municipio, con las autoridades y establecer acuerdos y políticas de Estado que lleven a generar más trabajo, y que las empresas no solo atiendan necesidades de un sector sino que generen desarrollo. Es un deber que tenemos como movimiento para crear otro mundo y dejar esto a nuestros hijos y nietos, por eso es importante para nosotros la construcción de esta red de municipios donde tanto el municipio como cooperativas nos comprometemos a un trabajo conjunto”.Similares conceptos fueron vertidos por el tesorero de CONARCOOP, José Beamonte, minutos previos a la firma del acuerdo propiamente dicho. Del mismo participaron el intendente, Gerardo Bassi; el presidente de Fedecoop, Orlando Stvass y representantes de las instituciones cooperativistas, entre ellos de la Confederación de Cooperativas, de la Federación de Cooperativas de Corrientes, la Cooperativa de Tabacaleros de Corrientes, la Cooperativa Agropecuaria Cruz de los Milagros, la Cooperativa Agropecuaria El Sauce Limitada”.En la parte final del acto, el intendente Gerardo Bassi hizo uso de la palabra. Aludió al concepto de “políticas públicas” que fueron mencionados anteriormente por los directivos de cooperativas que lo precedieron, y examinó aspectos de la gestión municipal que encabeza, mencionando cuestiones como la Educación, la defensa de los derechos humanos; la contención de la juventud; la prevención de adicciones y salud mental; seguridad vial, entre otros items.El intendente Bassi hablo de lo que significa el cooperativismo y dijo: “Me da la impresión de que durante muchos años nos han enseñado y hecho creer que en forma individual, de a uno y con nuestro esfuerzo nos salvamos, pero en realidad nos salvamos todos juntos o no se salva nadie”. Valoró el “cooperativismo en serio y no una puesta en escena" y graficó diciendo "estos son tiempos de territorio, no de escritorio, de estar cerca de los que trabajan la tierra”.El jefe comunal destacó que el gobierno municipal atiende por igual al vecino de la zona rural como al de la ciudad. “El Estado es el que sostiene a aquellos que menos tienen y son más vulnerables”, recalcó.En otro pasaje de su discurso el profesor Bassi expresó: “En este tiempo es difícil ser Intendente. Pero estamos acá porque tenemos convicciones de un proyecto y de una ética, una responsabilidad, estamos para solucionarle los problemas que tienen nuestros vecinos”.Finalmente, destacó y ponderó el valor que le da a la voluntad y a la pasión como fuerzas directrices para concretar los objetivos.“Cada uno de nosotros debe tener voluntad, hoy más que nunca, ese es límite de cada uno de nosotros... Y lo otro es la pasión, ese plus para que las cosas salgan, ese trabajar sin horarios. Con las ganas de siempre les propongo hacer de Goya un municipio cooperativo”, finalizo.