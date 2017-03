Los gremios docentes resolverán hoy si continúan con las medidas de fuerza

La secretaria gremial de Suteba aseguró que "María Eugenia Vidal dijo que un docente debería cobrar 40.000 pesos, pero con su propuesta a fin de año un docente recién llegaría a 11.000 pesos".



Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires resolverán hoy si continúan con las medidas de fuerza en demanda de una oferta salarial que no deje a los maestros "por debajo de la línea de pobreza".

Hoy los docentes bonaerenses cumplirán la segunda jornada del paro de 48 horas iniciado ayer que, según los gremios, en este primer día tuvo un acatamiento de entre "el 75 y el 80 por ciento", muy lejos del 34 por ciento que estimó hoy la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en declaraciones televisivas.

La secretaria gremial de Suteba, Laura Torre, explicó: "Lo único que nos gustó de lo que dijo hoy la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal es que un docente deberia cobrar 40.000 pesos, pero con su propuesta a fin de año un docente recién llegaría a 11.000 pesos".

"Todos saben que el 19 por ciento de 9801 pesos que cobra un docente da 11.600 pesos, con una cláusula gatillo que se activaría en enero de 2018", precisó.

Consultada sobre el anuncio del director de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, quien descartó imponer por decreto el aumento del 19 por ciento y realizar una nueva convocatoria a los docentes, Torre aseguró que "bienvenida la convocatoria, vamos a ir todas las veces que quieran pero no queremos oír la misma propuesta del 10 de marzo último, que ya había sido rechazada".

"Nuestro reclamo es sensato, pretendemos que ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza", apuntó y agregó que cuando el gobierno bonaerense esgrime el ausentismo docente como una variable a erradicar para incrementar los salarios, "no dice el gobierno que son ellos los que deben resolver el ausentismo, el que controla, el que contrata a la empresa privada y a los médicos que evalúan las licencias es la Dirección General de Educación y Cultura provincial".

Destacó que el 9 de agosto último "pedimos a la Dirección de Educación provincial que se convoque a dos mesas: la de salud laboral y la de condiciones laborales y no lo hicieron y ahí se podría haber discutido lo que para el gobierno son inasistencias y para nosotros son enfermedades laborales".

La dirigente de Suteba confirmó que los docentes paran hoy y marcharán junto a la CTA a Plaza de Mayo, "y mas tarde nos reuniremos los seis gremios docentes (que integran el Frente Unificado de Docentes) para resolver cómo se sigue".

"Seguramente va a seguir el conflicto, yo no tengo confianza (que se destrabe)", expresó.