Goya: Nación autorizó para que se abra un “Espacio de la Memoria” en el ex centro clandestino de detención “Casa de las Palmeras”

El Estado nacional habilitó la apertura de un “Espacio de la Memoria” en el ex centro clandestino de detención utilizado por la dictadura en el predio militar conocido como “Casa de las Palmeras” de Goya, según informó ayer la Dirección de Derechos Humanos de dicha Comuna.“Esta noticia nos llena de emoción porque subraya la importancia de seguir adelante con el eje de Memoria, Verdad y Justicia como política de Estado”, dijo a la prensa la directora de Derechos Humanos de Goya, Alicia Helena Casabonne, al referirse al otorgamiento del ex centro clandestino de detención de la dictadura para la apertura de un “Espacio de la Memoria”.La notificación del otorgamiento se produjo mediante dos notas, del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Sitios, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llegadas a la Dirección municipal de Derechos Humanos.En la comunicación remitida por el director nacional de Sitios de Memoria, Adrián Domínguez, se informa la respuesta favorable efectuada por la cartera de Defensa, que a su vez, a través del secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Angel Pablo Tello, notifica la autorización para que inicien obras de puesta en valor del ex centro de detención. De acuerdo a la propuesta hecha por la Dirección de Derechos Humanos, se instalará en “La Casa de las Palmeras” un centro de interpretación de lo acontecido durante el terrorismo de Estado, según indica también la decisión del Ministerio de Defensa.