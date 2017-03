Declaraciones del Subsecretario de Obras Públicas Pavimento: “Recomiendo a los vecinos que se adelanten en todo lo posible para conectarse a las cloacas"

El subsecretario de Obras Públicas, Francisco Acevedo reconoció que hay ciertas demoras en la obra de asfaltado de la calle Evaristo López debido a que algunos vecinos recién ahora decidieron conectarse a la red cloacal. Pero igualmente, el asfaltado de esa calle estaría terminado esta semana, aseguró el funcionario quien recalcó que el funcionamiento de la Planta Vial Goya es normal.

En declaraciones al programa “Al que Madruga” que se emite por FM Norte, Francisco Acevedo comentó que “hoy estamos en el proceso de colocación de la máquina de cote, para colocar una pequeña capa que necesita, después de un periodo de asentamiento, dejamos unas 24 o 48 horas donde aparecen los hundimientos que tienen que ver con algún problema de las colocaciones de las cloacas que se hicieron a último momento, entonces se compensa eso con una capa más fina de asfalto, en términos técnicos que tiene otros componentes, creo que hoy llegaríamos al final, si el clima sigue de la misma manera, el martes estuvimos trabajando en la José María Soto tratando de dejar en condiciones para continuar con este trabajo”



UNA RECOMENDACION

“Yo les recomiendo a los vecinos que se adelanten en todo lo posible para conectarse a las cloacas, me refiero a los vecinos que viven en los tramos que vienen después para ser asfaltadas, por ejemplo calle Belgrano o 9 de Julio ya que conseguir la consolidación del suelo después de hacer cloaca es bastante duro, y necesita de un tratamiento especial”, dijo.

“La gente no confiaba o no creía que a último momento se apuró para conectarse cuando hace 4 o 5 años hay cloaca en la Evaristo López y a último momento se conectaron a las redes de agua y cloaca, nos obligaron a sacarnos de ritmo hasta cortarnos el trabajo, de cualquier manera estamos muy cerca de la entrega de las tres cuadras, hoy estaríamos terminando con la Evaristo López y vamos a dejar rodar un poco para darle algunas terminaciones que tienen que ver con la pate de servicios, limpieza de cordones y la inauguración que lo decidirá el intendente”, expresó Acevedo.



“MAQUINAS FUNCIONAN”

El Subsecretario de Obras Públicas aseguró que “las máquinas funcionan perfectamente, y hoy estaríamos terminando, lo importante es ver la reacción de la gente que vive en la Evaristo López, la gente miraba desde la vereda de sus casas sentada y tomando mate como si fuera un espectáculo, lo que nos alegra mucho porque toma posesión de la cosa, y si alguien se queja también lo está haciendo porque si hay algún error se corrige, no hay mala intención”.

Reiteró que el ritmo de avance del asfaltado tiene relación con el buen tiempo y que no llueva. Dijo que “el suelo tiene que estar seco para poder actuar con este tipo de asfalto”.-