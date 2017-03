El HCD de Goya aprobó la creación del Programa de Veredas de Notables

En su sesión ordinaria Nº 4, el Concejo Deliberante de Goya aprobó por unanimidad la Creación del Programa Veredas de Notables. Declararon de Interés Municipal la presentación del libro “Columnas de Básquet Correntino y Algo más”, de Rafael Fondón y el “4º Concurso de Pesca de Costa con Devolución” organizado por “Moncholitos Verdes”. También aprobaron modificar el Art. 183 inc b) del Estatuto del Empleado Municipal. Los tres últimos Sobre Tablas.La sesión fue presidida por Juan Domingo González, titular del Cuerpo Deliberativo, y tras la lectura del Orden del Día se incorporaron tres proyectos y se aprobó el acta de la sesión anterior.Al final de la sesión, en el segmento del Libre Uso de la Palabra, intervinieron 5 concejales con ponencias sobre el 2 de Abril, un cuestionamiento sobre la adecuada o no construcción de cordón cuneta en Barrio San Ramón, definiciones sobre la no conveniencia de que Goya adhiera al uso de cascos y chalecos con patentes de moto impresas, lo ocurrido en y expresiones vertidas en los actos oficiales del 24 de Marzo, entre otros.Seguidamente el Secretario Gerardo Urquijo dio lectura de las notas que se recibieron, las que fueron:De la Comisión de Legislación, comunicando autoridades, día y horarios de reunión. Presidente Ludmila Baldi Escobar y Secretario Pablo Monzón. Mantienen día y hora de reunión.De la Comisión de Economía y Finanzas, comunicando autoridades, día y horarios de reunión. Presidente Stella Maris Ginocchi y Secretario Pablo Monzón. Mantienen día y hora de reunión.De la Comisión de Cultura, Deporte, Recreación y Turismo, comunicando autoridades, día y horarios de reunión. Presidente Pablo Ibáñez y Secretario Jesús Méndez Vernengo. Mantienen día y hora de reunión.De la Comisión de Producción, comunicando autoridades, día y horarios de reunión. Presidente Marta Reyes Letellier y Secretario Luis Ramírez. Mantienen día y hora de reunión.De la Comisión de Salud, Desarrollo Humano y Promoción Social, comunicando autoridades, día y horarios de reunión. Presidente Luis Ramírez y Secretaria Teresita Maidana. Mantienen día y hora de reunión.-Despacho de la Comisión de Cultura sobre Capacitación de Estudiantes Bromatología, que se reservó en Secretaría para la próxima sesión.Proyecto de Ordenanza de Giros y Modificaciones de Partidas de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2016. Elevado por el D.E.M. Se envió a la Comisión de Economía.Proyecto de Ordenanza sobre Colocación de Semáforos en intersección de Av. Tomás Mazzantti y calle Jujuy. Se giró a la Comisión de TransporteProyecto de Ordenanza Sobre Extensión de recorrido del Transporte Urbano de Pasajeros hasta el Barrio 100 Viviendas – CGT. Se derivó a la Comisión de TransporteProyecto de Ordenanza incorporando al estatuto del Empleado Municipal Licencia Especial por Violencia de Género. Fue enviado a la Comisión de Legislación.Por unanimidad los concejales presentes aprobaron el Proyecto de Ordenanza, con Despacho de Comisión, sobre Veredas de Notables de la ciudad de Goya.Fundamentó Stella Maris Ginocchi el proyecto, indicando las modificaciones introducidas en la Comisión de Legislación con el aporte de otros ediles, quedando solamente la distinción para los Notables y eliminando la categoría de Amigos, por lo que ahora las veredas de ambas márgenes de la calle Colón desde la Municipalidad de Goya quedan destinadas a ese fin.En su parte resolutiva establece: “DESIGNESE “VEREDA DE LOS NOTABLES” a las aceras de calle Colón, desde el Edificio de la Municipalidad de Goya hacia la Plaza Mitre, para plasmar el reconocimiento del art. 1º: que consiste en la colocación de baldosas con estrellas cada 20 metros, en las cuales se podrán leer los nombres de personas, consideradas “NOTABLES”.Luego se determina la forma de selección, elección, formas de las baldosas, etc.Antes de que sea leído el proyecto, la edil Stella Maris Ginocchi solicitó que el Proyecto de Ordenanza, con Despacho de Comisión, Condonando deudas a la Hostería San Andrés, vuelva a la Comisión de Economía y Finanzas, a los fines de aclarar algunas dudas y analizar su alcance.En forma conjunta, los concejales resolvieron tratar los puntos 6, 7 y 8 del Orden del Día, votando unánimemente por su archivo.El primero de estos fue el Proyecto de Resolución, con Despacho de Comisión, Archivando los Exptes. Nº 1.794/11 (informe técnico de la Comisión Nacional de Comunicaciones); Nº 1.895/12 (P.O. s/ restricciones a las instalaciones de telefonía móviles) y Nº 2.260/14 (Notas s/instalación antena de telefonía en Barrio Ñande Roga).El segundo fue el Proyecto de Resolución, con Despacho de Comisión, Archivando Expte Nº 2.328/15 (P.O. exceptuando Impuesto Automotor zona rural por inundaciones)Finalmente, el tercero votado en conjunto fue el Proyecto de Resolución, con Despacho de Comisión, Archivando Expte, Nº 2.266/14 (P. R. s/pedido de informe sobre porcentaje destinado a Bomberos Voluntarios) y Nº 2.327/15 (P.O. exención pago 5 % automotor para defensas contra inundaciones).El primero de los temas incorporados fue aprobado Sobre Tablas y por unanimidad, mediante el cual Declararon de Interés Municipal la presentación del libro “Columnas de Básquet Correntino y Algo más”, de Rafael Fondón, que tendrá lugar el próximo viernes 31 de marzo, a las 20.30, en el salón “Don Pedro”, sito en 25 de mayo 852.Se leyó únicamente la parte Resolutiva y tras ello el concejal Fernando Vallejos en su fundamentación expresó que el libro contiene 40 historias, anécdotas del básquet de nuestra provincia, remarcando que el autor es un joven goyano amante del básquet que fue a Corrientes a estudiar. Había sido Secretario de la Asociación Goyana de Básquet, y en Corrientes ocupó el mismo cargo en la Asociación Correntina, y Presidente de la misma por muchos años.Ligado por muchos años a este deporte hizo este trabajo de recopilación que tiene que ver con la historia del básquet y en la que se incluyen muchos goyanos destacados, y mencionó a Enrique Vassel, Luis Taglioretti, Samuel Oliva, Mario Benítez, Hugo Roque “Paco” Salas Araujo, Roberto Lacava, Gustavo Morel, y al actual Federico Kammerichs, entre otros.El segundo de los temas incorporados, Proyecto de Resolución Declarando de Interés Municipal el “4º Concurso de Pesca de Costa con Devolución” organizado por la Barra Pesquera “Moncholitos Verdes”, en el marco de la 42º Fiesta Nacional del Surubí, que tendrá lugar el 23 de abril en la Costanera de Goya, fue aprobado por la voluntad unánime de todos los presentes.Federico Tournier tuvo a su cargo la fundamentación y resaltó que el mismo se realiza desde hace más de 20 años en adhesión a la Fiesta Nacional del Surubí y desde hace 4 años lo hacen los Moncholitos Verdes. Relató que se hace en dos turnos, por la mañana para menores que pescan acompañados por lo general por padres u otros parientes desde la hora 09,00, y en otro turno desde la 10,00; y por la tarde pescan mayores, damas, a partir de las 16,00 en dos turnos, con el apoyo de la Dirección Municipal de Deportes, de la Prefectura Goya y de la Delegación Goya de Flora y Fauna. Invitó por último a todos sus pares a concurrir.El último tema incorporado fue el Proyecto de Ordenanza modificando Art. 183 inc b) del Estatuto del Empleado Municipal, que al igual que los que lo precedieron fue tratado Sobre Tablas y aprobado por unanimidad.Se leyó la parte Resolutiva y la concejal Stella Maris Ginocchi argumentó el proyecto diciendo que el proyecto se motiva en un pedido del Departamento Ejecutivo Municipal, que solicita los miembros para integrar la Junta de Disciplina para la cual el cuerpo eligió al concejal Luis Ramírez y a ella, ya están los representantes del DEM y faltarían los representantes de los empleados municipales.Explicó que en el caso de los empleados lleva todo un proceso porque tiene que votarse, previo a ello convocarse y días de publicación, etc, y hay muchos expedientes acumulados en la Junta de Disciplina que no puede expedirse porque no puede conformarse por estar incompleta, y no puede hacer las notificaciones al personal sumariado o para expedirse sobre ascensos, etc, con lo que se incumple con la Ordenanza Nº 1.512 y con el art. 190 de la Carta Orgánica Municipal, y que para obviar ese trámite largo se dialogó con los gremios y tanto ATE como SOyEMGO están de acuerdo en elegir sus representantes en forma directa, por asamblea, en sus propias sedes sus representantes, 1 titular y 1 suplente por gremio, con lo que podrá conformar la Junta de Disciplina el próximo mes.Finalmente, y tras haberse agotado el temario del Orden del Día de la convocatoria a sesión ordinaria, y los tres temas incorporados, el Presidente Juan Domingo González invitó a sus pares a ejercer su derecho al Libre Uso de la Palabra.El primero en expresarse en ese espacio fue Kellerman Kalenberg, quien se refirió a los hechos del 2 de abril que se conmemorarán este domingo, e invitó a toda la ciudadanía a acompañar los actos en Goya y a los actos centrales en la localidad de Mercedes. También recordó que el 2 de abril se cumplirá un año del fallecimiento de la niña Valentina en un accidente en la Avenida Rolón, lo que motivó la elaboración de distintas ordenanzas sobre el tránsito, quedando la meta de profundizar la concientización del consumo del alcohol y las normas de tránsito. Recordó también el aniversario del derrocamiento del único Presidente nacido en la provincia de Corrientes, Arturo Frondizi, e hizo una reseña de su vida política. Sugirió que una calle de Goya lleve su nombre. Se refirió por último a la intención del Ministerio de Seguridad de Nación de imponer el uso de cascos y chalecos con la patente de la moto impresos, manifestándose en contra de esa medida y pidió un debate abierto.Lo siguió Ludmila Baldi Escobar, quien reiteró la invitación para la reunión ampliada de la Comisión de Legislación este jueves, para tratar un proyecto que trata restricciones en el horario del juego, a la hora 11,00. Se sumó a las expresiones sobre Malvinas su par Kalenberg, pidió tener memoria y no tergiversar nuestra historia y no permitir que la quieran tergiversar refiriéndose a la lucha por los Derechos Humanos y repudió los dichos del Presidente del Plenario Vecinal Carlos Vázquez, y dijo que los presidentes de los consejos vecinales representados por él no deben pensar igual, y que debería retractarse públicamente, leyendo sus dichos sobre los actos de Memoria, verdad y Justicia. Sobre el particular, hizo referencia también a videos proyectados en escuelas de Buenos Aires y repudió a la Supervisora de Enseñanza Media Gladys Rajoy por hacer una apología del terrorismo.Seguidamente el concejal Fernando Vallejos se adhirió a las expresiones de Kellerman Kalenberg sobre Malvinas. Se refirió al igual que su par al aniversario de la niña Valentina hace un año, recordando que se trabajó la modificación del sentido de circulación de la Avenida Rolón, bajo esa inspiración y destacó la tarea de Ariel Pereira al respecto, aprobando una ordenanza que debió comenzar a aplicarse en el mes de junio de 2016, y solo se hizo en los nomencladores. Se hizo una modificación propuesta por él agregó para que sea solo temporal y hasta tanto se la pueda reparar en su totalidad, por lo que hizo un llamado de atención al DEM para su aplicación para evitar otra desgracia similar.Sobre la identificación en cascos y chalecos de motociclistas que se implementará en la Nación en pocos meses, dijo que tenía que ver con la seguridad por delincuentes que usan motos y en Goya no se tiene ese flagelo que dijo no está en Goya, y que para ello se debe adherir el Municipio y él tampoco está de acuerdo con que se instrumente.Reiteró que se envíe una nota a la Dirección de Tránsito para que remita el informe anual, y que sería importante poder contar con el mismo para el trabajo del cuerpo.Nuevamente tomó la palabra Ludmila Baldi Escobar, para invitar a todos el sábado 1º de abril para el 2º Concurso de Pesca Infantil con Devolución en Puerto Boca, y aunque es principalmente para los chicos de la zona, se anotan chicos de la zona urbana y todos pueden participar. Hay 80 del Puerto y 10 más de otras zonas. Comenzará a la hora 10,00 y hasta las 15,00, habrá luego un festival hasta las 20,00.Mientras que Teresita Maidana expresó su preocupación por los cordones cuneta que se construyen en el Barrio San Ramón, diciendo que se hacen sobre las cunetas y con grandes lluvias quedaría el barrio bajo agua ante la falta de desagües, diciendo que es una irresponsabilidad ello y mencionó calles y lugares en donde se produce ello.Continuó Jesús Méndez Vernengo pidió separar las cosas dijo que en el acto del 24 de Marzo hubo quienes solicitaron la liberación de Milagro Sala, organismos pidieron la reelección de esta gestión, afirmando que Milagro Sala está presa por quedarse con cosas que no eran de ella y hay que dejar que la Justicia actúe, y afirmó que no es el ámbito de esas declaraciones y que no escuchó a ninguna organización de DD HH ni funcionarios hacer declaraciones sobre la detención del General Milani por delitos de Lesa Humanidad. Finalizó diciendo que “se tiene que terminar la historia de los que se creen dueños de la historia”.El último en hacer uso del Libre Uso de la Palabra fue el concejal Luis Ramírez, y al hacerlo envió en nombre del Cuerpo el pésame a la familia de Lisandro Balestra, ex legislador provincial, dirigente liberal, recientemente fallecido. Lo hizo en su nombre y en el del Bloque del PL y recordó su trayectoria política.Tras esto, el Presidente del Cuerpo Juan Domingo González dio por finalizada la sesión ordinaria.