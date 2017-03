TFB 16/17 División Mesopotamia: Unión recibe a Atlético Saladas en el clásico correntino

Unión recibe hoy a Atlético Saladas en el cierre de la fase regular del certamen nacional. El juego dará inicio a las 21.30 hs. Luciano Pozzer, capitán del elenco rojo, nos deja sus impresiones. Se espera un estadio colmado.

Unión (13-10), recibe a Atlético Saladas (10-13) en el cierre de la fase regular de la División Mesopotamia, Conferencia Norte del certamen federal 2016/17. El juego dará inicio a las 21,30 hs., se llevará a cabo en su estadio “La Catedral del Básquetbol”, tendrá el contralor de Cesar Bajeneta y Guido Estigarribia, siendo Comisionado Técnico, Omar Mónaco.

El elenco al frente de Gustavo Bataglia llega con la moral en alza con vistas al trascendental juego ante el clásico rival. Unión vuelve a la acción luego de diez días, luego de quedar libre en la fecha del fin de semana donde el certamen se puso al día. En razón de ello, el domingo arrancó la jornada laboral, continuando lunes y martes con trabajos en doble turno, donde se repartieron las actividades en sesiones en el gimnasio, y trabajos en cancha con pelota en sistemas defensivos y ofensivos, buscando ajustar los detalles para el miércoles. El plantel se encuentra en perfectas condiciones físicas, con la recuperación del escolta German André quien estará a la orden del entrenador para saltar al rectángulo de juego. Ahora, solo resta esperar la hora del juego.

Pozzer: “Se logró el primer objetivo y ahora se vienen los play-off”

En la previa al trascendental juego ante Saladas, el capitán “rojo” dejó las siguientes consideraciones.

Luciano, como capitán del equipo, y referente de Unión, nacido en el club, y en el cierre de la fase clasificatoria, ante este clásico moderno, con Atlético Saladas como estás viviendo esta previa:

“Si ya estamos en la final de esta primera etapa, y se viene el clásico que es un partido muy lindo y queremos ganar”.

Todo indica que se va a jugar a estadio lleno, donde los dos equipos se juegan cosas importantes, con la expectativa no solo de la afición goyana, sino también de Saladas que vendrá a ver el juego:

“La verdad que los dos nos estamos jugando estar una mejor posición de cara a los play-off, va a ser un lindo partido, espero haya mucha gente y que el triunfo quede acá para Unión”.

Es tu segunda temporada en el federal con el club que te vio nacer, que balance haces de la campaña de Unión, en una zona muy competitiva como lo fue este año con equipos de Entre Ríos, en un grupo que fue muy parejo, y el equipo está ahí arriba peleando los primeros puestos:

“La verdad que el balance es muy positivo, el equipo ya está clasificado entre los tres mejores de la zona y como decís vos, creo que no hay mucha diferencia entre los equipos, fue una primera etapa muy dura, pero bueno se pudo lograr el objetivo y a hora esperar los play-off y tratar de estar preparado para ir pasando etapa por etapa”.

Tu mensaje a los hinchas de Unión y a la afición goyana para el juego de hoy:

“Les digo que nos venga a alentar como lo hicieron en todo el torneo, que va a ser un lindo partido y vamos a tratar que el triunfo quede en casa”.

Historial

Se enfrentaron un total de siete veces, obteniendo Unión cinco triunfos-dos de ellos en campo ajeno- y Atlético Saladas llevándose la victoria en los dos juegos restantes, de local. En la presente temporada, se enfrentaron en dos oportunidades, haciendo pesar cada equipo su localía. En Goya, Unión se alzó con el triunfo en tiempo extra 86-80, luego de igualar en 73-73, el tiempo regular. En tanto en Saladas, la victoria fue para Atlético 77-60.



El resto de la fecha

Todos los juegos se disputarán a las 21.30 hs.

Ferrocarril vs. Capuchinos, Regatas Uruguay vs. Central Entrerriano, Atlético Tala vs. Peñarol Tala.



Así llegan

1). Central Entrerriano 39 pts. (16-7); 2). Bh Gualeguay 39 pts. (15-9); 3). Unión 36 pts. (13-10); 4). Regatas Uruguay 35 pts. (12-11); 5). Atlético Saladas 33 pts. (10-13); 6). Ferrocarril 33 pts. (10-13); 7). Atlético Tala 33 pts. (10-13); 8). Capuchinos 33 pts. (10-13); 9). Peñarol 31 pts. (8-15).



Charly Win (Prensa Unión)

Twitter: @UniondeGoya