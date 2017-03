Marcos Bassi: “Todavía no está decidido quién acompañará en la formula al intendente Gerardo Bassi”

El candidato a diputado provincial por el PJ de Corrientes, Marcos Bassi aseguró este lunes que el intendente Gerardo Bassi encabeza todas las encuestas por más de 15 puntos de ventaja y que aún no han decidido quién será su candidato a viceintendente. Dijo que en este momento hay otras prioridades que tienen que ver con la gestión municipal.Consultado por varios medios radiales, el candidato a diputado provincial por el PJ, Marcos Bassi dijo que en este momento las prioridades del intendente y su equipo, están puestas en cuestiones de la gestión municipal, como el avance de los frentes de cordones-cuneta en calles estratégicas de la zona urbana, su posterior asfaltado en caliente, baños de la terminal, Club del Adulto Mayor, plazas de la zona Norte y otras obras para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos.“Venimos conversando con diferentes sectores del peronismo y otros partidos, pero todavía no hay nada definido. No hay ningún nombre dando vueltas y de ninguna manera se puede pensar a esta altura en alguna hipotética fórmula” dijo Marcos Bassi.Recalcó que hasta hoy, el Partido Justicialista de Goya tiene seguro que la lista será encabezada por el Profe Gerardo Bassi para su reelección, pero aún no evaluaron quién será el candidato a viceintendente.“En este momento estamos trabajando en la gestión municipal por sobre todas las cosas. No es tiempo de hablar de candidatos ni de fórmulas. La gente nos eligió para llevar adelante la gestión y eso es lo que está haciendo el intendente”.“Cuando llegue el momento de hablar de candidatos o de fórmula, lo haremos. Pero sería una falta de respeto y de responsabilidad, hacerlo en este momento. Reitero una vez más, que el intendente y su equipo, en este momento solamente piensan en la gestión municipal y en mejorar día tras día la calidad de vida de los goyanos”.